США мають надсилати боєприпаси не Україні, а використовувати їх у власних інтересах, - Гегсет

Глава Пентагону Піт Гегсет вважає, що Штати мають надсилати боєприпаси не Україні, а використовувати їх у власних інтересах.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Ми все ще маємо справу з наслідками того, що створив Джо Байден - а саме виснаженням цих запасів. І замість того, щоб спрямовувати їх нашій власній армії, він відправляв їх в Україну.

Кожного разу, коли ми озираємося назад і аналізуємо будь-яку проблему, з якою стикаємося, все зводиться до одного: "Ну, це відправили в Україну".

Зрештою, ми вважаємо, що на даному етапі ці боєприпаси краще використовувати в наших власних інтересах", - сказав міністр війни.

Читайте: США не погрожували зупинити поставки зброї, щоб Україна пішла на поступки на перемовинах, - Зеленський

Що передувало?

Нагадаємо, раніше в адміністрації Дональда Трампа розкритикували "нерозумне рішення" попереднього президента США Джо Байдена за передачу буцімто найкращої американської зброї в Україну.

Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не зобов'язаний надавати військову допомогу Україні , бо вона розташована "за тисячі кілометрів".

Читайте також: США надаватимуть Україні наступальне озброєння, поки не настане мир, - Вітакер