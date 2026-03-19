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Новини Допомога Україні від США
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США мають надсилати боєприпаси не Україні, а використовувати їх у власних інтересах, - Гегсет

Гегсет проти відправки боєприпасів Україні

Глава Пентагону Піт Гегсет вважає, що Штати мають надсилати боєприпаси не Україні, а використовувати їх у власних інтересах.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Ми все ще маємо справу з наслідками того, що створив Джо Байден - а саме виснаженням цих запасів. І замість того, щоб спрямовувати їх нашій власній армії, він відправляв їх в Україну.

Кожного разу, коли ми озираємося назад і аналізуємо будь-яку проблему, з якою стикаємося, все зводиться до одного: "Ну, це відправили в Україну".

Зрештою, ми вважаємо, що на даному етапі ці боєприпаси краще використовувати в наших власних інтересах", - сказав міністр війни.

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Що передувало?

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Автор: 

боєприпаси (2420) Гегсет Піт (150)
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Топ коментарі
+61
Зараз Світом правлять ідіоти та упирі з крадіями.
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19.03.2026 15:05 Відповісти
+42
У даному випадку маємо справу з хронічним алкоголіком. Цей всі мізки пропив.
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19.03.2026 15:16 Відповісти
+37
Щиро бажаю сша Перл-Гарбор 2:0, ще й у квадраті!!!
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19.03.2026 15:06 Відповісти

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