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США мають надсилати боєприпаси не Україні, а використовувати їх у власних інтересах, - Гегсет
Глава Пентагону Піт Гегсет вважає, що Штати мають надсилати боєприпаси не Україні, а використовувати їх у власних інтересах.
Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Ми все ще маємо справу з наслідками того, що створив Джо Байден - а саме виснаженням цих запасів. І замість того, щоб спрямовувати їх нашій власній армії, він відправляв їх в Україну.
Кожного разу, коли ми озираємося назад і аналізуємо будь-яку проблему, з якою стикаємося, все зводиться до одного: "Ну, це відправили в Україну".
Зрештою, ми вважаємо, що на даному етапі ці боєприпаси краще використовувати в наших власних інтересах", - сказав міністр війни.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше в адміністрації Дональда Трампа розкритикували "нерозумне рішення" попереднього президента США Джо Байдена за передачу буцімто найкращої американської зброї в Україну.
- Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не зобов'язаний надавати військову допомогу Україні, бо вона розташована "за тисячі кілометрів".
Топ коментарі
+61 Старый зольдат
показати весь коментар19.03.2026 15:05 Відповісти Посилання
+42 Ярослав Кийко
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+37 Olena Teslenko
показати весь коментар19.03.2026 15:06 Відповісти Посилання
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