США продовжують допомогу Україні: надають розвіддані та зброю, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Сполучені Штати продовжують надавати допомогу Україні, зокрема передаючи розвідувальні дані та озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв’ю CBS News.

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Відповідаючи на питання ведучої щодо заяв президента США Дональда Трампа, в яких він критикує Європу за те, що Вашингтон допомагає їй у питанні України, а також невдоволення тим, що країни НАТО не приєдналися до військової операції США проти Ірану Рютте зазначив, що підтримка України з боку США не припиняється, однак частина допомоги надходить через європейських партнерів.

"Що стосується України, то США знову надають критично важливу розвідувальну підтримку і забезпечують постачання зброї, працюючи разом з європейцями для забезпечення боротьби України проти Росії, гарантуючи, що у неї є все необхідне", - сказав генсек НАТО.

Щодо послаблення санкцій проти російської нафти, Рютте наголосив, що Трамп змушений балансувати в цьому питанні.

"Президенту доводиться балансувати між усіма цими різними інтересами. Я знаю, що він працює зі своєю командою, з Джаредом Кушнером, Стівом Віткоффом і Марко Рубіо. Вони постійно працюють з українцями, щоб чинити максимальний тиск на росіян і змусити їх піти на угоду", - повідомив генсек НАТО.

Зеленський прагне завершення війни

Рютте розповів, що під час перебування в Лондоні провів близько півтори години переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, український лідер налаштований на завершення війни.

"Він хоче укласти угоду, і ми маємо переконатися, що вони готові до співпраці", – зазначив Рютте.

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Роль Трампа у тиску на Росію

Рютте також підкреслив, що Трамп чинить тиск на Росію разом із європейськими союзниками.

Він зауважив, що не буде коментувати кожен окремий крок, однак усі дії Вашингтона спрямовані на досягнення успішного завершення війни.

За словами генсека НАТО, саме Трампу вдалося зрушити ситуацію у відносинах із Володимиром Путіним з мертвої точки.

Водночас, як зазначив Рютте, тиск здійснюється не лише на Росію, а й на українську сторону в межах дипломатичних зусиль для досягнення миру.

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