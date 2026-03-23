Новости Операция США против Ирана
Иран угрожает полностью заминировать Персидский залив

Иран угрожает полностью заблокировать Персидский залив: что известно?

Тегеран угрожает полностью заблокировать Персидский залив, установив морские мины, если США и их союзники попытаются атаковать побережье Ирана.

Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Любая попытка врага атаковать иранское побережье или острова, в соответствии с общепринятой военной практикой, приведет к минированию всех путей доступа и линий связи в Персидском заливе различными типами морских мин", - говорится в заявлении Совета обороны Ирана.

Там отметили, что в таком случае весь Персидский залив практически надолго окажется в ситуации, подобной Ормузскому проливу.

В Иране считают, что ответственность за это будет лежать на агрессоре.

Читайте также: США пытаются уничтожить укрепления Ирана вдоль Ормузского пролива, - Бессент

Что предшествовало?

Ранее Иран разрешил некоторым странам, в частности Китаю, Индии и Пакистану, использовать Ормузский пролив для прохода своих судов.

СМИ сообщали о планах США оккупировать или блокировать стратегически важный иранский остров Харг, чтобы заставить Тегеран вновь открыть жизненно важный водный путь.

Читайте: НАТО призывает Европу поддержать кампанию США против Ирана

Топ комментарии
Вот это рыжий вмочил свои победоносные роги
показать весь комментарий
23.03.2026 11:56 Ответить
він вмочив роги,а ось світ вже стоїть на краю прірви,ресурсноекономічний калапс,німці вже почали профілактику своїх вугільних тец.....
показать весь комментарий
23.03.2026 12:00 Ответить
так трумпель зробив заяву що фсе,війна закінчена,він переміг,що не так в цій ситуації??
показать весь комментарий
23.03.2026 11:56 Ответить
тю ,так з верху розтаскають всю берегову зону , а міни тралами повиловлюють ,і все ...режиму Ірана не стане ,китай буде хароший китай, разом з московією , Ізраелю легше дихати буде !!! І Україні теж !!!...
показать весь комментарий
23.03.2026 11:56 Ответить
Ні. Один підірваний танкер в перській затоці і затока перетвориться на велику чорну затоку без життя і туризму. Хто любить плавати в нафті...
показать весь комментарий
23.03.2026 12:02 Ответить
растаскають а потім іран растаскає завод по опрісненню води і буде в світі мир і спокій
показать весь комментарий
23.03.2026 12:02 Ответить
особливо в північньоафриканському регионі😁
показать весь комментарий
23.03.2026 12:03 Ответить
як воно буде знають можливо 16- 8 людей у світі ...а Іран зі своїм радікалізмом повиннен заспокоїтеся ...
показать весь комментарий
23.03.2026 12:07 Ответить
Так, десь ще місяць Іран буде чинити супротив та бити по країнах затоки. Але потім не буде чим бити по сусідах і по кораблях затоки. 92-мільйонна країна впаде в середньовіччя. Їх віглеводи будуть продавати їх компанії під контролем США. Це буде гірше чи краще - покаже час. З однієї сторони США поступили ніби неправильно, розв'язавши там війну. А з іншого боку, Іран створивши свою ядерну зброю миттєво вдарив би по Ізраїлю, а можливо піджучений кацапами вдарив би і по Саудівські Аравії, Катару та іншим країнам. Бо для кацапа головне, щоб він продавав свою нафту і газ. Кацап стравлювати всіх на свою користь вміє.
показать весь комментарий
23.03.2026 12:10 Ответить
"Так, десь ще місяць Іран буде чинити супротив та бити по країнах затоки."
о, точно. Ще два три тижні і в росії закінчатся ракети (с)
показать весь комментарий
23.03.2026 12:13 Ответить
Ні, в росії не закінчаться ракети, бо вони перевели всю свою економіку на воєнні рейки і штампують ракети в три-чотири зміни. Допомагають їм в цьому Китай, північна Корея і Білорусь. Вибито з цього ланцюжка Іран. Проблема з ракетами якраз в нас, бо всі гроші пішли на "проектантів" друзів Голобородька, які колись знімали фільми. Маємо тільки французьські та англійські. Добре, що хоч допомагає Європа і не тому, що вони такі великі друзі, а знають, що якщо не зупинять кацапа в Україні руками українців і наширми містами, то будуть зупиняти своїми рукакми і містами на своїй території.
показать весь комментарий
23.03.2026 12:21 Ответить
тільки не будіть трампа, аби повідомити про цю чергову перемогу над іранським режимом. бо почне зносити персам житлові квартали, як шикарний друг валодья в сирії...
показать весь комментарий
23.03.2026 11:57 Ответить
а, чого досі не замінували?
чекають морпіхів?
трамп ввєді войска....
показать весь комментарий
23.03.2026 11:59 Ответить
Що там двы доби коли вже закінчуються? Де удари по електростанціям?
показать весь комментарий
23.03.2026 11:59 Ответить
так ірінці ж заберуть за це заводи з опріснення води...або вгиле балістикою по Каліфорнії...
показать весь комментарий
23.03.2026 12:05 Ответить
Це все євреї винні, вони Трампу голову заморочили й підштовхнули його на необдумані вчинки. Завжди вони.
показать весь комментарий
23.03.2026 12:00 Ответить
БЖСРУ.
показать весь комментарий
23.03.2026 12:07 Ответить
Так ракет на з чого запускати, ото й можуть тільки паскудити
показать весь комментарий
23.03.2026 12:01 Ответить
А по Дімоні, де недалеко ядерний реактор, вчора з колін запустили балістичну? Меньше читайте переможну брехню і тут і всюди.
показать весь комментарий
23.03.2026 12:14 Ответить
скажіть вже хтось ірану, що вони програли, всі їх військові об'єкти знищено, трамп святкує перемогу.

які міни і кораблі? все знищено. трамп брехати не буде, він тепер займеться кубою (чи демократичною партією сша)
показать весь комментарий
23.03.2026 12:03 Ответить
Повністю замінувати протоку у нього не вийде, але це дуже погано для всього світу і самого Ірану, бо його США і Ізраїль будуть добивати. Цим вони будуть добивати і світову економіку. Найкраще в цій ситуації нашому найдавнішому і запеклішому ворогу - росії. До їх скарбниці потечуть мільярди доларів США на рівному місці замість руйнування економіки і розпаду.
показать весь комментарий
23.03.2026 12:04 Ответить
так кацапи готові,вусатий говорун ще кілька днів назад заявив
показать весь комментарий
23.03.2026 12:07 Ответить
іран що не знає що Тромб їх вже переміг і вже собі нагороди повісив? Всім хто не вірить Тромбу буде 200% мит
показать весь комментарий
23.03.2026 12:14 Ответить
Аби в Тромба хоча б одна звилина в голові була він би спочатку знищив Сосію яка підтримує іран і матеріально і психологічно. Без підтримки Сосії всі режими і терористичні угрупування розваляться самі по собі. Як казав один знайомий мент, всі злочинці чи терористи це всього навсього щупальці влади і великих дядь які сидять в високих кабінетах і які ними керують, годують і не дають знищити. Бо злочинці і терористи виконують лише завдання яке їм дають для досягнення своєї цілі. Ціль іранського режиму постійно підтримувати високі ціни на нафту і зброю дестабілізуючи регіон
показать весь комментарий
23.03.2026 12:22 Ответить
 
 