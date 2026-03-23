Иран угрожает полностью заминировать Персидский залив

Тегеран угрожает полностью заблокировать Персидский залив, установив морские мины, если США и их союзники попытаются атаковать побережье Ирана.

Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Любая попытка врага атаковать иранское побережье или острова, в соответствии с общепринятой военной практикой, приведет к минированию всех путей доступа и линий связи в Персидском заливе различными типами морских мин", - говорится в заявлении Совета обороны Ирана.

Там отметили, что в таком случае весь Персидский залив практически надолго окажется в ситуации, подобной Ормузскому проливу.

В Иране считают, что ответственность за это будет лежать на агрессоре.

Что предшествовало?

Ранее Иран разрешил некоторым странам, в частности Китаю, Индии и Пакистану, использовать Ормузский пролив для прохода своих судов.

СМИ сообщали о планах США оккупировать или блокировать стратегически важный иранский остров Харг, чтобы заставить Тегеран вновь открыть жизненно важный водный путь.

