США пытаются уничтожить укрепления Ирана вдоль Ормузского пролива, — Бессент

Вооруженные силы США в настоящее время пытаются уничтожить укрепления Ирана вдоль Ормузского пролива, чтобы лишить Тегеран возможности атаковать суда.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Опять же, мы начали кампанию по использованию военных ресурсов для ослабления иранских укреплений вдоль (Ормузского. — Ред.) пролива. Это будет продолжаться до их полного уничтожения", — сказал американский министр.

Он также заявил, что иранские военно-воздушные силы и флот полностью уничтожены.

"Ежедневно мы уничтожаем их ракеты, их ракетные системы и заводы, которые производят эти ракеты... Наш генерал Кейн, глава Пентагона Хегсет, возглавляют кампанию по уничтожению всех укреплений вдоль Ормузского пролива", — рассказал Бессент.

Глава американского Минфина также поддержал заявления Трампа о нанесении ударов по инфраструктуре Ирана, если Тегеран не откроет Ормузский пролив.

"Иногда для деэскалации ситуации приходится идти на эскалацию", - сказал американский министр.

Читайте также: Иран ответил на ультиматум Трампа: угрожает ударами по энергетике и водной инфраструктуре Ближнего Востока

Что предшествовало?

Читайте также: Иран заявил, что Ормузский пролив открыт для всех, кроме "вражеских" судов