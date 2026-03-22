США пытаются уничтожить укрепления Ирана вдоль Ормузского пролива, — Бессент

США атакуют иранские укрепления в Ормузском проливе

Вооруженные силы США в настоящее время пытаются уничтожить укрепления Ирана вдоль Ормузского пролива, чтобы лишить Тегеран возможности атаковать суда.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Опять же, мы начали кампанию по использованию военных ресурсов для ослабления иранских укреплений вдоль (Ормузского. — Ред.) пролива. Это будет продолжаться до их полного уничтожения", — сказал американский министр.

Он также заявил, что иранские военно-воздушные силы и флот полностью уничтожены.

"Ежедневно мы уничтожаем их ракеты, их ракетные системы и заводы, которые производят эти ракеты... Наш генерал Кейн, глава Пентагона Хегсет, возглавляют кампанию по уничтожению всех укреплений вдоль Ормузского пролива", — рассказал Бессент.

Глава американского Минфина также поддержал заявления Трампа о нанесении ударов по инфраструктуре Ирана, если Тегеран не откроет Ормузский пролив.

"Иногда для деэскалации ситуации приходится идти на эскалацию", - сказал американский министр.

Что предшествовало?

  • Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам помочь в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.
  • Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
  • В то же время в правительстве Германии отклонили требования президента США об участии в операции.
  • Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша также не планирует участвовать ни в одной подобной миссии.
  • Нидерланды также сообщили, что не планируют участвовать в разблокировании водной артерии.
  • Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для ее страны.
  • Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США уничтожат иранские электростанции, если в течение 48 часов Тегеран не откроет Ормузский пролив.

Топ комментарии
+6
Трамп вліз в багно по вуха, але в такому положенню має нахабність ставити ультиматуми. Америка не тільки не змогла перемогти Іран, а навіть не може захистити арабських союзників і навіть власні військові бази на Близькому Сході. Охоронець сам потребує захисту. Америка впала нижче плінтуса
22.03.2026 21:25 Ответить
+4
Тегеран за 3 дні ...
22.03.2026 21:21 Ответить
+2
США намагаються

трамп пердить, істерить.
гегсет бухає, як ніколи.
бессент віджигає.
оце попандос.....
22.03.2026 21:20 Ответить
США ще не розпочинали!))))
22.03.2026 21:19 Ответить
Тегеран за 3 дні ...
22.03.2026 21:21 Ответить
ви не в тренді!
піндоси вже перемогли!
зараз ухайдохають тищу морпехів і *******.
але, тут вибір:
або, плазувати по червоній доріжці перед ******, або вмерти за мар а лагу.
22.03.2026 21:23 Ответить
чому радієте? Іран ворог України
22.03.2026 22:13 Ответить
А штати ХТО?
22.03.2026 22:19 Ответить
а США КТО нам, при правлении этого самовлюблённого идиота???
22.03.2026 22:20 Ответить
Для чого? Руденький же сказав, що Омерика не користується Ормузькою протокою...
22.03.2026 21:22 Ответить
"граблі Афганістану",ЯКИМИ "ТРАМБОН" ОТРИМАВ ПО СВОЄМУ БРЕХЛИВОМУ ІПАЛЬНИКУ,ТАК ЦЬОГО ПЕНЬКА НІЧОМУ І НЕ НАВЧИЛИ, ОТЖЕ "ГРАБЛІ" ,НА ЙОГО ШНОБЕЛЬ БУДУТЬ ДО ТИХ ПІР,ПОКИ НЕ НАВЧИТЬСЯ,А МОЖЛИВО І БУДУТЬ ПРИЧИНОЮ ОТРИМАННЯ БІЛЕТУ НА КОНЦЕРТ ДО "КАБЗДОНА"
22.03.2026 21:24 Ответить
І це надовго
22.03.2026 21:40 Ответить
Каменя на камені не залишим - доб"єм аятол- Бессент
22.03.2026 21:33 Ответить
... і вивеземо збагачений ...на контроль!
22.03.2026 21:37 Ответить
Трамп тупо не в курсі звідки дрони можуть долітати.
22.03.2026 21:48 Ответить
Деякі блогери в ютубі стверджують, що Іраном керують спецслужби США , а Ізраїль спеціально відключив свій Залізний купол, щоб було жертв більше. Бо є план пересилити ізраїльтян на захвачені росією територію України. Теорія змови! Але те що відбувається по іншому не поясниш логічно.
22.03.2026 22:06 Ответить
расскажите этим идиотам, что все их "попытки" провалят надувные лодки с мотором от "ямахи" и крупнокалиберным пулемётом на борту!
22.03.2026 22:17 Ответить
 
 