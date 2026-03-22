США пытаются уничтожить укрепления Ирана вдоль Ормузского пролива, — Бессент
Вооруженные силы США в настоящее время пытаются уничтожить укрепления Ирана вдоль Ормузского пролива, чтобы лишить Тегеран возможности атаковать суда.
Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.
США уничтожают укрепления Ирана
"Опять же, мы начали кампанию по использованию военных ресурсов для ослабления иранских укреплений вдоль (Ормузского. — Ред.) пролива. Это будет продолжаться до их полного уничтожения", — сказал американский министр.
Он также заявил, что иранские военно-воздушные силы и флот полностью уничтожены.
"Ежедневно мы уничтожаем их ракеты, их ракетные системы и заводы, которые производят эти ракеты... Наш генерал Кейн, глава Пентагона Хегсет, возглавляют кампанию по уничтожению всех укреплений вдоль Ормузского пролива", — рассказал Бессент.
Глава американского Минфина также поддержал заявления Трампа о нанесении ударов по инфраструктуре Ирана, если Тегеран не откроет Ормузский пролив.
"Иногда для деэскалации ситуации приходится идти на эскалацию", - сказал американский министр.
Что предшествовало?
- Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам помочь в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.
- Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
- В то же время в правительстве Германии отклонили требования президента США об участии в операции.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша также не планирует участвовать ни в одной подобной миссии.
- Нидерланды также сообщили, что не планируют участвовать в разблокировании водной артерии.
- Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для ее страны.
- Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США уничтожат иранские электростанции, если в течение 48 часов Тегеран не откроет Ормузский пролив.
