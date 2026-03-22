Иран заявил, что Ормузский пролив открыт для всех, кроме "вражеских" судов

Ормузский пролив остается открытым для всех судов, за исключением тех, которые связаны с "врагами Ирана".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил представитель Ирана при Международной морской организации (IMO) Али Мусави.

Что известно

По словам Мусави, Тегеран будет продолжать сотрудничать с Международной морской организацией для улучшения морской безопасности в Персидском заливе.

В то же время он отметил, что суда, не связанные с "врагами Ирана", могут проходить через пролив при условии "координации мер безопасности" с Тегераном.

Дипломатия - приоритет Ирана

"Дипломатия остается приоритетом Ирана. Однако полное прекращение агрессии, а также взаимное доверие являются более важными", - сказал Мусави.

Он также добавил, что причиной нынешней ситуации в Ормузском проливе являются атаки Израиля и США.

