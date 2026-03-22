Закрытие Ираном Ормузского пролива
Иран заявил, что Ормузский пролив открыт для всех, кроме "вражеских" судов

Ормузский пролив остается открытым для всех судов, за исключением тех, которые связаны с "врагами Ирана".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил представитель Ирана при Международной морской организации (IMO) Али Мусави.

Что известно

По словам Мусави, Тегеран будет продолжать сотрудничать с Международной морской организацией для улучшения морской безопасности в Персидском заливе.

В то же время он отметил, что суда, не связанные с "врагами Ирана", могут проходить через пролив при условии "координации мер безопасности" с Тегераном.

Дипломатия - приоритет Ирана

"Дипломатия остается приоритетом Ирана. Однако полное прекращение агрессии, а также взаимное доверие являются более важными", - сказал Мусави.

Он также добавил, что причиной нынешней ситуации в Ормузском проливе являются атаки Израиля и США.

Что предшествовало?

  • Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам о помощи в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.
  • Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
  • В то же время правительство Германии отклонило требования президента США об участии в операции.
  • Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша также не планирует участвовать ни в одной подобной миссии.
  • Нидерланды также сообщили, что не планируют участвовать в разблокировании водной артерии.
  • Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для ее страны.

Так який іран? Трампон же сказав, що він його стер з лиця землі
22.03.2026 14:25 Ответить
Так то у голові! Тепер справа за малим - стерти в реалі.
22.03.2026 14:34 Ответить
Прутін пришле Трампу, ще один його патрєт, на фоні Ірану в оточенні вдячних Персів та Нітаняху???
22.03.2026 14:40 Ответить
" Ормузька протока відкрита для всіх, крім "ворожих" суден" Список ворожих суден в студію!
22.03.2026 14:40 Ответить
А вони знають,що Іран повністю "стертий" і Трамп переміг...майже??
22.03.2026 14:25 Ответить
Дуже зручно. Соси пісос,руде опудало яке каже що знищило Іран.
22.03.2026 14:25 Ответить
трамп сказав - не будуть пропускати відключимо електричество
22.03.2026 14:27 Ответить
Оголосіть список країн не ворожих до Ірану, будь ласка?
Це ж не займе багато часу.
22.03.2026 14:32 Ответить
ну геть у стилі путлерівської імперіїї - " стреляют только по военным обьектам " ...стиль брехні один в один ..
22.03.2026 14:33 Ответить
Смішно. Іран буде вирішувати кого пускати в Перську затоку, а могутній флот США - спостерігати за цим здалеку.
22.03.2026 14:38 Ответить
 
 