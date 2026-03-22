Иран заявил, что Ормузский пролив открыт для всех, кроме "вражеских" судов
Ормузский пролив остается открытым для всех судов, за исключением тех, которые связаны с "врагами Ирана".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил представитель Ирана при Международной морской организации (IMO) Али Мусави.
Что известно
По словам Мусави, Тегеран будет продолжать сотрудничать с Международной морской организацией для улучшения морской безопасности в Персидском заливе.
В то же время он отметил, что суда, не связанные с "врагами Ирана", могут проходить через пролив при условии "координации мер безопасности" с Тегераном.
Дипломатия - приоритет Ирана
"Дипломатия остается приоритетом Ирана. Однако полное прекращение агрессии, а также взаимное доверие являются более важными", - сказал Мусави.
Он также добавил, что причиной нынешней ситуации в Ормузском проливе являются атаки Израиля и США.
Что предшествовало?
- Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам о помощи в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.
- Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
- В то же время правительство Германии отклонило требования президента США об участии в операции.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша также не планирует участвовать ни в одной подобной миссии.
- Нидерланды также сообщили, что не планируют участвовать в разблокировании водной артерии.
- Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для ее страны.
