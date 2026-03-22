Іран заявив, що Ормузька протока відкрита для всіх, крім "ворожих" суден
Ормузька протока залишається відкритою для всіх суден, окрім тих, що пов’язані з "ворогами Ірану".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив представник Ірану при Міжнародній морській організації (IMO) Алі Мусаві.
Що відомо
За словами Мусаві, Тегеран продовжуватиме співпрацювати з Міжнародною морською організацією для покращення морської безпеки у Перській затоці.
Водночас він зауважив, що судна, які не пов’язані з "ворогами Ірану", можуть проходити протокою за умови "координації заходів безпеки" з Тегераном.
Дипломатія - пріоритет Ірану
"Дипломатія залишається пріоритетом Ірану. Однак повне припинення агресії, а також взаємна довіра є важливішими", – сказав Мусаві.
Він також додав, що причиною нинішньої ситуації в Ормузькій протоці є атаки Ізраїлю та США.
Що передувало?
- Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомогти у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
- Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
- Водночас в уряді Німеччини відхилили вимоги президента США про участь в операції.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польщатакож не планує брати участі у жодній подібній місії.
- Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
- Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.
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