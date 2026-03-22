Іран заявив, що Ормузька протока відкрита для всіх, крім "ворожих" суден

Ормузька протока залишається відкритою для всіх суден, окрім тих, що пов’язані з "ворогами Ірану".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив представник Ірану при Міжнародній морській організації (IMO) Алі Мусаві.

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Що відомо

За словами Мусаві, Тегеран продовжуватиме співпрацювати з Міжнародною морською організацією для покращення морської безпеки у Перській затоці.

Водночас він зауважив, що судна, які не пов’язані з "ворогами Ірану", можуть проходити протокою за умови "координації заходів безпеки" з Тегераном.

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Дипломатія - пріоритет Ірану

"Дипломатія залишається пріоритетом Ірану. Однак повне припинення агресії, а також взаємна довіра є важливішими", – сказав Мусаві.

Він також додав, що причиною нинішньої ситуації в Ормузькій протоці є атаки Ізраїлю та США.

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Що передувало?