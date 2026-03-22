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Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
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Іран заявив, що Ормузька протока відкрита для всіх, крім "ворожих" суден

Блокування Ормузької протоки

Ормузька протока залишається відкритою для всіх суден, окрім тих, що пов’язані з "ворогами Ірану".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив представник Ірану при Міжнародній морській організації (IMO) Алі Мусаві.

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Що відомо

За словами Мусаві, Тегеран продовжуватиме співпрацювати з Міжнародною морською організацією для покращення морської безпеки у Перській затоці.

Водночас він зауважив, що судна, які не пов’язані з "ворогами Ірану", можуть проходити протокою за умови "координації заходів безпеки" з Тегераном.

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Дипломатія - пріоритет Ірану

"Дипломатія залишається пріоритетом Ірану. Однак повне припинення агресії, а також взаємна довіра є важливішими", – сказав Мусаві.

Він також додав, що причиною нинішньої ситуації в Ормузькій протоці є атаки Ізраїлю та США.

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Що передувало?

  • Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомогти у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
  • Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
  • Водночас в уряді Німеччини відхилили вимоги президента США про участь в операції.
  • Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польщатакож не планує брати участі у жодній подібній місії.
  • Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
  • Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.

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Іран (3560) Ормузька протока (231)
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Топ коментарі
+15
Так який іран? Трампон же сказав, що він його стер з лиця землі
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22.03.2026 14:25 Відповісти
+12
А вони знають,що Іран повністю "стертий" і Трамп переміг...майже??
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22.03.2026 14:25 Відповісти
+6
Прутін пришле Трампу, ще один його патрєт, на фоні Ірану в оточенні вдячних Персів та Нітаняху???
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22.03.2026 14:40 Відповісти

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