Трамп: Якщо Іран не відкриє Ормузьку протоку впродовж 48 годин, США знищать їхні електростанції
Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США знищать іранські електростанції, якщо впродовж 48 годин Тегеран не відкриє Ормузьку протоку.
Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.
Трамп пригрозив Ірану знищенням електростанцій
"Якщо Іран не відкриє повністю, без жодних погроз, Ормузьку протоку протягом 48 годин з цього моменту, Сполучені Штати Америки завдадуть удару і знищать їхні різні електростанції, починаючи з найбільшої", - написав президент США.
Що передувало?
- Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомогти у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
- Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
- Водночас в уряді Німеччини відхилили вимоги президента США про участь в операції.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польщатакож не планує брати участі у жодній подібній місії.
- Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
- Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.
Топ коментарі
+49 Pan Lipko
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+48 Людмила Сербин
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+35 Яр Холодний
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