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Новини Операція США проти Ірану Закриття Іраном Ормузької протоки
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Трамп: Якщо Іран не відкриє Ормузьку протоку впродовж 48 годин, США знищать їхні електростанції

Трамп дав Ірану 48 годин на розблокування Ормузької протоки

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США знищать іранські електростанції, якщо впродовж 48 годин Тегеран не відкриє Ормузьку протоку.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Трамп пригрозив Ірану знищенням електростанцій

"Якщо Іран не відкриє повністю, без жодних погроз, Ормузьку протоку протягом 48 годин з цього моменту, Сполучені Штати Америки завдадуть удару і знищать їхні різні електростанції, починаючи з найбільшої", - написав президент США.

допис Трампа

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Що передувало?

  • Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомогти у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
  • Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
  • Водночас в уряді Німеччини відхилили вимоги президента США про участь в операції.
  • Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польщатакож не планує брати участі у жодній подібній місії.
  • Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
  • Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.

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Автор: 

Іран (3560) США (26855) Ормузька протока (231)
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Топ коментарі
+49
Відповідь на ваше питання вкрай очевидна: «Якщо Нобелівський комітет не нагородить мене премією миру впродовж 48 годин, США знищить всі норвезькі нафтові і газові платформи в Північному морі».
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22.03.2026 03:11 Відповісти
+48
Руда мавпа продовжує переймати досвід *****. Кончене. КВІР срати хотіли на те, є електрика у населення чи немає.
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22.03.2026 02:39 Відповісти
+35
І Бушерську АЕС - також? А як же "премія Миру"? Це ж "розпалювання війни"...
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22.03.2026 02:25 Відповісти

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