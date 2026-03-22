Трамп: Якщо Іран не відкриє Ормузьку протоку впродовж 48 годин, США знищать їхні електростанції

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США знищать іранські електростанції, якщо впродовж 48 годин Тегеран не відкриє Ормузьку протоку.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Трамп пригрозив Ірану знищенням електростанцій

"Якщо Іран не відкриє повністю, без жодних погроз, Ормузьку протоку протягом 48 годин з цього моменту, Сполучені Штати Америки завдадуть удару і знищать їхні різні електростанції, починаючи з найбільшої", - написав президент США.

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Що передувало?

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