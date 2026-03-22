Трамп: Если Иран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов, США уничтожат их электростанции

Трамп дал Ирану 48 часов на разблокирование Ормузского пролива

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США уничтожат иранские электростанции, если в течение 48 часов Тегеран не откроетОрмузский пролив.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

Трамп пригрозив Ірану уничтожением електростанцій

"Если Иран не откроет полностью, без каких-либо угроз, Ормузский пролив в течение 48 часов с этого момента, Соединенные Штаты Америки нанесут удар и уничтожат их различные электростанции, начиная с самой большой", - написал президент США.

пост Трампа

Читайте также: НАТО не хочет помочь открыть Ормузский пролив. Трусы, мы это запомним, - Трамп

Что предшествовало?

  • Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам о помощи в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.
  • Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
  • В то же время правительство Германии отклонило требования президента США об участии в операции.
  • Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша также не планирует участвовать ни в одной подобной миссии.
  • Нидерланды также сообщили, что не планируют участвовать в разблокировании водной артерии.
  • Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для ее страны.

Читайте также: 22 страны готовы присоединиться к разблокированию Ормузского пролива

Руда мавпа продовжує переймати досвід *****. Кончене. КВІР срати хотіли на те, є електрика у населення чи немає.
22.03.2026 02:39 Ответить
Відповідь на ваше питання вкрай очевидна: «Якщо Нобелівський комітет не нагородить мене премією миру впродовж 48 годин, США знищить всі норвезькі нафтові і газові платформи в Північному морі».
22.03.2026 03:11 Ответить
І Бушерську АЕС - також? А як же "премія Миру"? Це ж "розпалювання війни"...
22.03.2026 02:25 Ответить
Sotona
22.03.2026 02:20 Ответить
22.03.2026 02:25 Ответить
22.03.2026 03:11 Ответить
Він цьому навчився у *****.
22.03.2026 06:40 Ответить
десь вже це було...
22.03.2026 02:27 Ответить
22.03.2026 02:29 Ответить
Так, Найвеличніший Лідор ********** у вересні 2025 року обіцяв мацковитам блекаут у Мацкві, якщо буде блекаут у Києві ... ну і?
22.03.2026 08:31 Ответить
Ху*ло й це теж на вушко нашептав 🤔 !?
22.03.2026 02:28 Ответить
Не дріб'язкуй - і на кацапії теж.
22.03.2026 02:30 Ответить
********. Нажаль авівське лобі в нього вже світиться на лобі. Астанавітєсь, Донні, бо світ це не твоє ранчо і не чиясь кібуца. Є і інші варіанти життя, окрім скажених MAGAівських
22.03.2026 02:33 Ответить
22.03.2026 02:39 Ответить
У відповідь Іран вдарити по сусідах наприклад по АЕС Барака, що покриває чверть потреб ОАЕ. Або по сонячній електростанції у Катарі Al Kharsaah (800 МВт), введена в експлуатацію у 2022 році, яка стала однією з найбільших у світі.А є ще поруч Кувецт там є кілька ТЕС Аз-Зур-Північ, Аз-Зур-Південь та Шувайх які покривають майже всі потреби країни у е.енергії та опрісніння води.
22.03.2026 02:41 Ответить
Тромб буде дуже розлючений.
22.03.2026 03:25 Ответить
Наверное бить будут ближе к американским базам, хотя размер станций тоже неплохой критерий
22.03.2026 05:56 Ответить
хм....
цікаво в кого це трампон навчився такої "тактики" війни....
цікаво...
хто ще обстрілює електростанції?...
22.03.2026 02:49 Ответить
Украина в Белгороде и в пригоаничных регионах раши😁
22.03.2026 06:02 Ответить
Аццтавіть піzzдьож! Роzzія з моменту початку "оzzvобождєнія" і по сьогоднішній день - ось хто автор цієї побєдоносної стратегії.
22.03.2026 07:26 Ответить
"Під час операції «Союзна сила» з 24 березня по 10 червня 1999 року сили НАТО атакували об'єкти енергетичної інфраструктури Союзної Республіки Югославія. Використовувалися спеціальні бомби з графітовими нітями, що викликало масштабні відключення електроенергії, з метою підірвати командні спроможності югославської армії." (с)
22.03.2026 06:42 Ответить
Школа *****... кагебешна
22.03.2026 03:11 Ответить
Сьогодні Тегеран запустив дві балістичні ракети проти спільної військової бази США та Великої Британії на атолі Дієго-Гарсія в Індійському океані.
Він знаходиться на відстані 4000 кілометрів від Ірану.
Жодна з ракет не влучила в ціль, перша розбилася під час польоту, іншу збила ракета-перехоплювач, запущена з американського військового корабля.
Однак стало очевидно, що іранські балістичні ракети мають більшу дальність, ніж вважалося раніше.
Раніше Тегеран заявляв, що їхня ракетна програма обмежена дальністю 2000 км, однак насправді під ударом Тегерану зараз перебувають майже всі країни Європи.
22.03.2026 03:12 Ответить
22.03.2026 03:18 Ответить
База Дієго-Гарсія є одним із ключових стратегічних об'єктів США та Великої Британії в регіоні. Вона використовується для розміщення стратегічної авіації, зокрема бомбардувальників, а також атомних підводних човнів і ракетних есмінців.
22.03.2026 03:21 Ответить
Тріта Парсі, співзасновник Інституту Квінсі з питань відповідальної державної політики, вважає, що територія США в безпеці від іранських ударів, але він сказав CNN, що спроба нападу «показує, що інші бази, які США вважали поза досяжністю Ірану, насправді можуть бути в межах досяжності», разом із американськими кораблями «які трималися на відстані 3 000 кілометрів».
22.03.2026 03:46 Ответить
Схоже, замість стратегічного планування Доня вирішив таки просто перечитати методичку ,, Як стати диктатором для чайників''.Виглядає це приблизно так: коли ти не можеш переграти противника на полі бою, бо твої авіаносці - це занадто дорого і складно, а ,,непереможна армія'' раптом впирається в реальність, звісно ж залишається тільки один шлях - бити по електростанціях. Погрожуючи цим , Доня шойно офіційно подав заявку на вступ до елітного клубу, де вже сидять Гітлер, Сталін та Путін, та інші подібні виродки. Ну це ж так ,,по-лідерськи'' - воювати не з солдатами, а з холодильниками, лікарнями та цивільними, які залишаться без світла. Якщо лідер найпотужнішої держави світу опускається до такого рівня терориста, який шантажує темрявою, це прямий доказ того, що військового рішення він не має. Коли ти не можеш зламати хребет ворожій армії, ти починаєш катувати мирне населення. Це не сила -це істерика ображеної дитини, у якої забрали іграшку. Тому ця заява - це розписка і розголос на весь білий світ у власному безсиллі і Військовій імпотенціі.....А наступним кроком за цією логікою , мабуть мають бути вже розстрільні списки або викрадення іранських немовлят? А що? Якщо вже косплеїти тирана, то вже на повну котушку! Який там міжнародний гуманітарний закон? Які там правила ведення війни? Це ж для ,,слабаків'', а у нас тут ,,America First'' у стилі середньовіччя......Статус ,,лідера вільного світу'' передбачає моральну перевагу та здатність перемагати інтелектом і силою зброї, а не мародерством на інфраструктурі. Подібні ганебні заяви виставляють США не як могутню державу, а як гопника з ядерною дубинкою, який злякався реального зіткнення і вирішив просто нагадити під двері цивільним.Замість того, щоб визнати: ,,Окей, ми тут в глухому куті, і нам треба міняти стратегію'', він обирає шлях публічного самоприниження. Бо кожен такий ультиматум - це крик на весь світ: ,,Ну не знаю я , що мені робити з їхніми ракетами, тому я просто підірву їхні трансформатори''.Позорище і ганьба - це навіть занадто м'яке слово для ситуації, де президент США використовує риторику дрібного диктатора, який розписався у власній профнепридатності......
22.03.2026 03:39 Ответить
Іран наші вороги, все правильно Трамп робить. Хай кошмарить там всіх рушничків шо є. Ще скажи, що є мирна русня, яку теж не можна кошмарити знищуючи енергетику
22.03.2026 03:47 Ответить
Виходить якось, не тільки іран і сраша.
22.03.2026 04:00 Ответить
Як писав The Times, невдовзі після того, Трамп вперше оголосив про свою кандидатуру в президенти в 2016 році, Венс заявив про свою зневагу до Трампа .

«Я ніколи не був прихильником Трампа», - гордо сказав тоді Джеймс Девід Венс, назвавши його «Гітлером Америки».
22.03.2026 04:40 Ответить
Утім, град критики в бік Трампа з вуст Венса тривав недовго.
Річ у тім, що обрання Венса сенатором стало можливим завдяки підтримці його кандидатури Трампом.
Після обрання Венса в Сенат він став активно виступати на підтримку програми Трампа.
22.03.2026 04:43 Ответить
Навіть підтримавши Венса, Трамп продовжував знущатися над своїм молодим протеже.
На мітингу 2022 року колишній президент заявив, що Венс «закоханий» у нього і «цілує мене в дупу».
22.03.2026 04:45 Ответить
Хоча посада віцепрезидента рідко опиняється в центрі уваги, та оскільки сам Трамп повертається в Білий Дім у віці 78 років, існує вища, ніж зазвичай, ймовірність того, що саме Венс якоїсь миті протягом наступних років стане господарем Овального кабінету.
22.03.2026 04:49 Ответить
Самое интересное в том ,что население Ирана в массе своей поддержит такие действия сша против террористического режима который ими правит😁
22.03.2026 06:05 Ответить
Ну я б не був би таким впевненим у цьому.....Бо дивись, тут є одна пастка, в яку часто потрапляють ті, хто судить про диктатури зі сторони. Так, зовні все здається логічним: якщо народ ненавидить свій режим, то він зрадіє ударам по ньому. Але історія - штука вперта, і вона каже зовсім інше. Коли в твій дім прилітає ракета, яка вимикає світло, воду та опалення, ти не біжиш обіймати визволителів і не йдеш скидати свого тирана. Ти йдеш шукати їжу для дітей і починаєш люто ненавидити того, хто це все накоів... Це називається ілюзією визволення, і вона вже неодноразово провалювалася. Згадай Другу світову: союзники буквально рівняли з землею німецькі та японські міста, сподіваючись, що цивільні зламаються і повстануть проти своїх вождів. А виходило рівно навпаки - люди згуртувалися навколо прапора, а фанатизм і супротив тільки зріс, бо війна стала особистою для кожного. Те саме було у В'єтнамі та Югославії: щойно бомби починають нищити побутове життя звичайних людей, навіть найзапекліша опозиція перетворюється на затятих ворогів агресора. Так в Ірані зараз мільйони людей дійсно терпіти не можуть режим аятол, але вони хочуть свободи, а не гуманітарної катастрофи. Якщо США знищать їхні електростанції, лікарні залишаться без світла, а міста - без води. У такий момент пропаганда режиму отримує найкращий подарунок, про який вони тільки можуть мріяти: вони скажуть, що Захід воює не з владою, а з кожним іранцем особисто. В результаті замість демократичної революції ми отримаємо націю, яка змушена виживати і яка побачить у США головне джерело своїх бід. Замість того, щоб битися за права жінок чи свободу слова, люди будуть битися за каністру бензину чи пляшку води, стаючи ще більш залежними від держави. Бомби рідко приносять демократію, але вони завжди приносять темряву, в якій диктаторам набагато зручніше тримати свій народ......
22.03.2026 08:12 Ответить
Трамп наш слоняра 🐘🐘🐘
22.03.2026 03:41 Ответить
Друже, ну яке "наш слоняра"? Ти ж розумієш, що слони -тварини великі, але іноді вони забігають у посудну лавку і замість ворогів б'ють усі сервізи підряд. Дивись, логіка "бомбити все, що світиться" - це як лікувати головний біль гільйотиною. Ефективно? Безумовно. Чи виживе пацієнт? Навряд чи. Давай трохи історії і пояснень на пальцях "для тих, хто в танку": Коли ти вимикаєш світло звичайному іранцю, він не біжить скидати аятоллу з криком "Дякую, Трампе!". Він сидить у темряві, злиться і починає думати, що його влада, яка каже "Америка - це зло", мабуть, таки не брехала. Це найкращий подарунок для диктаторів - вони на цьому клеї тримаються десятиліттями...... Якщо ми схвалюємо удари по цивільній інфраструктурі, то чим ми тоді відрізняємося від "сусідів-терористів", які радісно пускають слину, коли у нас зникає світло? Ставати копією ворога, щоб перемогти ворога - це шлях у нікуди.-І в результаті- Замість того, щоб послабити режим, такі нальоти зазвичай роблять із фанатиків - мучеників, а з цивільних - мобілізований натовп, готовий мститися. Тож, поки наш "любитель слонів" грає в радикального мачо, варто пам'ятати: розумна політика - це коли ворог розвалюється зсередини, а не коли він об'єднується в єдиному пориві ненависті до тебе через розбомблений трансформатор. Слони -це ж звісно круто, але нам зараз більше потрібні лисиці або соколи, які бачать трохи далі свого хобота.......
22.03.2026 04:18 Ответить
Ми привели Трампа до влади не для того, щоб він порядки в світі наводив. А для того щоб він, навпаки, ушатав його. І поки у нього добре це виходить. Планета має палати у вогні, а не тільки бідна-нещасна Україна. Маховик потихеньку набирає обертів. Конфлікти та напруженість на планеті поступово збільшуються. Апогеєм має стати напад Китаю на Тайвань зі знищенням всіх потужностей по виробництву мікрочіпів. І ось тоді почнеться справжня веселуха, коли настане військова конфронтація між США та Китаєм. Да, я маленько хворий на голову, і я не за мир ва всьом мірє. Якщо чесно то з 2019 вже ********** це все, спочатку нас як скот вдягнули в маски і поставили в стойло, а зараз вже 5й рік війна. ТА ***** воно все конем. Хай всі страждають
22.03.2026 04:26 Ответить
Цим ти схожий на росіян. Ті також з нетерпінням чекають ядерного винищення. Даруй але Прутін навіть сказав: " ми фсе попадем в рай а оні просто сдохнут". Тобі схоже теж імпонує така перспектива. Тут нам явно не по дорозі.
22.03.2026 05:04 Ответить
Стоп-стоп -стоп и не-не-не так не пойдет ведь ты же хочешь,чтобы в Украине для тебя и тебе подобных границы открыли и свалить куда нибудь где спокойно и не стреляют .Зачем же тогда планета в огне.Сам себе противоречишь хоть мне такой настрой и по душе 😆
22.03.2026 06:11 Ответить
прапорщик кгб краснов сошел с ума! Вызовите санитаров в Белый Дом!
22.03.2026 03:51 Ответить
Ну так! Саме перед тим, як поставити ультимату Ірану, у своїй соцмережі https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116269555618597105 Truth Social Трамп:заявив: "Сполучені Штати стерли Іран з карти, але їхній аналітик-легкодумець Девід Сенгер каже, що я не досяг своїх власних цілей. Так, досяг, і на тижні раніше запланованого." терміну!". Тому абсолютно не зрозуміло, навіщо розгромленому Ірану ставити ультиматуми про розблокування Ормузької прртоки, якщо тоц же Тоамп стверджує, що Іран не може протоку блокувати, бо поніістю рохгромлений? 🤡
22.03.2026 06:52 Ответить
Все що робить росія буде робити і США під проводом п$дофіла і агента ФСБ Краснова. Розрахунок куратора Прутіна в тому що якщо США будуть робити геноцид та інші злочини то їх ніхто не посміє засудити і це стане прецедентом. На що фашистська росія дуже розраховує в надії на те що за їх злочини геноциду українського народу їх не буде покарано. До речі електростанції дуже необхідні для цивільних і мало для військових. Тому знищення електростанцій це військовий злочин. Одна з ознак геноциду.
22.03.2026 04:02 Ответить
А шахеди збирали не прості іранці, а якісь особливі? Потім ці шахеди вбивали українців. Не бачу причини для грусті. Вони заслужили: від іраньського груднічка до старпера з енурезом опоясаним рушнічком
22.03.2026 04:13 Ответить
Є міжнародне право до якого апелює Україна. Якщо по твоєму справедливе лише право сили, це коли на злочин відповідаєш ще більшим злочином, то і не треба апелювати до міжнародного права. Право сили це геноцид, те що робить росія а тепер буде робити і США під проводом п$дофіла Краснова щоб США були по горло в крові як і росія і щоб не нести ніякої відповідальності за це. Це твої цінності не мої і Бог суддя кожному.
22.03.2026 04:35 Ответить
О чем ты .В мире муществует и правит одно лишь право и это право сильного. Сша две ядерные бомбы на посмевшую на них напасть Японию сбросили , а немецкие города включая с гражданским населением вместе с союзниками в второй мировой бомбили в отместку почище чем Германия Париж и Лондон
22.03.2026 06:15 Ответить
Піздуй *****, підар.
22.03.2026 08:22 Ответить
Кацап, ти ще раз публічно довів, що ти кацап.
22.03.2026 06:13 Ответить
Я хотів би сказать, Дональд, їбаш їх *****
22.03.2026 04:16 Ответить
хєрові у трампа радники - не підказали що для Ірану об'єкти водопостачання теж критичні.
22.03.2026 04:18 Ответить
ще можно по продовольчім складам вдарити, ракет же вистачає, Байден не всі віддав. А населення там 90 мільйонів, тому з голодухи капітулюють швидко, а це вже точно буде перемога на проміжних виборах, та і Нобелівську премію миру тоді точно дадуть. А інакше "вєсь мір в труху".
22.03.2026 04:46 Ответить
Цим хай займається Ізраїль. Влаштування голодомору в них виходить дуже гарно.
22.03.2026 07:48 Ответить
та да, голодомори і голокости - це вони вміють.
22.03.2026 07:50 Ответить
Це називається воєнним злочином ,також в данному випадку злочином проти людства і цілком може перерости в геноцид.Подібним ще займається кацапське , ізраїльське і зелене *****.Останнє єдине хто додумалося проти власного народу.
22.03.2026 04:31 Ответить
Це вже геноцид.
Основні ознаки геноциду (згідно з Конвенцією ООН 1948 року):

Вбивство членів певної групи.

Заподіяння тяжких тілесних або психічних ушкоджень членам групи.

Навмисне створення умов, розрахованих на повне або часткове фізичне знищення групи (голод, позбавлення медичної допомоги, житла).

Заходи, спрямовані на запобігання народжуваності в середовищі групи.

Насильницька передача дітей з однієї групи в іншу.
22.03.2026 04:40 Ответить
Ху*лу і Трампу пафіг на ці всі декларації !!!
22.03.2026 08:28 Ответить
Если Колумб не откроет Америку, то я хз, *** знает©так называемый Д.Трамп
22.03.2026 05:26 Ответить
Вали звідти, ібанько, і все відкриється.
22.03.2026 05:33 Ответить
ДОНАЛЬД ЇБАШ ЦЕ ВІЙНА !!!
22.03.2026 05:56 Ответить
АХТО СЦИТ ТІ ШКУРИ !)
22.03.2026 05:58 Ответить
НАПИШИТЬ СВОЇ ПРТЗВИЩА БО Я ВАШИХ ПАП В РОТ ЇБ@В !)
22.03.2026 05:59 Ответить
Донні, Іран - це початок твого кінця. Нездара. А всього потрібно було прийти вчасно. Відразу після слів "тримайтеся, ми в дорозі", в тепер це надовго і криваво.
22.03.2026 06:10 Ответить
В Ірані налічується близько 110 газових електростанцій, невелика кількість з яких є гібридними, згідно з даними OpenInfraMap,

Країна також експлуатує сонячні, гідро-, вітрові, нафтові, дизельні, вугільні, геотермальні та ядерні електростанції, згідно з сайтом.

Три найбільші за потужністю станції працюють на газі:

Комбінована теплоелектроцентраль Дамаванд: розташована приблизно за 70 км на південний схід від центру Тегерана. Потужність: 2 868 МВт.
Шахід Салімі: розташована в провінції Мазандаран, біля Каспійського моря. Потужність: 2 215 МВт.
Шахід Раджаї: розташована приблизно за 110 км на північний схід від центру Тегерана. Потужність: 2 043 МВт.
22.03.2026 06:28 Ответить
Іран виробляє більшість своєї електроенергії за рахунок викопного палива. У 2023 році понад 340 000 ГВт·год була отримана з таких видів палива, тоді як майже 28 000 ГВт·год - з відновлюваних джерел енергії, за даними сайту Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Іран повідомляє, що в нього працює лише один ядерний енергоблок - АЕС Бушер на заході країни - і ще один будується, за даними МАГАТЕ.
22.03.2026 06:29 Ответить
Янкі злилися перед В'єтнамом. А тут персидська цивілізація, котрій тисячі років. Якщо перси нагадають собі, що вони перси, то американцям буде зле.
22.03.2026 06:34 Ответить
в кожну хане генератор !
22.03.2026 06:37 Ответить
Заходит Трамп в угол ООН, там сидят Ким, Ахмадинежад (или уже Раиси), Мадуро и Кастро-младший, жрут сгущёнку из одной банки. Трамп: - Кто тут главный петух?

Молчание. Все в пол смотрят.

Трамп громче: - Я ещё раз спрашиваю по-хорошему - кто здесь главный петух?!

Самый мелкий, дрожащим голоском: - Я…

Трамп делает шаг, замахивается - и тут же спотыкается об свою же ногу, падает, бьётся головой об унитаз и орёт уже с пола: - ГЛАВНЫЙ ПЕТУХ ЗДЕСЬ Я, *****!
22.03.2026 06:45 Ответить
Тепер стало зрозуміло чому Трамп так часто спілкувпвся з пу. Останній просто його навчав, ділився досвідом: "Дональд та чо ти очкуєш, давай, я сотні рад так робив"
22.03.2026 06:46 Ответить
Доні потайки заздрив фуйлу.
-Я теж так можу...я теж так можу...
22.03.2026 07:54 Ответить
теж саме Іран може зробить з Ізраїлем
22.03.2026 06:52 Ответить
Обосрется твой Иран с твоими аятоллами
22.03.2026 08:12 Ответить
У цґй історії немає хороших героїв. ***** - негідник, аятолли - теж. Але саме в Ірані вироблялися і виробляються зараз шахеди і балістичні ракети мплої дальності, які б'ють по Україні. Тому як би це цинічно не звучало, знищення іранських електростанцій нам абсолютно на руку, як і розблокування Ормузької протоки, яке знизить цвни на нафту і газ і позбавить кацапів додаткових доходів, які підуть на фінансування війни проти України.
22.03.2026 07:01 Ответить
я помітив шо шахедів стало запускатись менше ,комплектуючих нема
22.03.2026 07:32 Ответить
Так ото ж бо!
22.03.2026 07:38 Ответить
Я навіть вважаю - що знищення всіх навкруги України - нам теж дуже вигідно. І ресурси і території наші будуть.
22.03.2026 07:56 Ответить
Знищення одних біснуватих сусвдів зі східного боку Хутора Михайлівського нам справді вигідно, але не чемпз землі, а просто тому, що ці сусіди перестануть нас вбивати. Про решта сусідів ви перебільшуєте.
22.03.2026 08:28 Ответить
А як що до іранських електростанцій?
22.03.2026 08:31 Ответить
рудий, це геніально ,сам придумав чи хтось підказав ?
22.03.2026 07:09 Ответить
Штаб військового командування Ірану «Хатам аль-Анбія» заявив, що якщо США атакують паливно-енергетичну інфраструктуру Ірану, то Іран завдасть удару по всій енергетичній, інформаційно-технологічній та опріснювальній інфраструктурі США в регіоні, - https://www.reuters.com/world/middle-east/trump-threatens-iran-with-power-plant-strikes-over-hormuz-blockade-2026-03-22/ Reuters
22.03.2026 07:34 Ответить
Давай работай,бери харк,сноси электростанции и вперёд на Кубу,у тебя мало времени,прокоммунистические идиоты демократы готовят тебе импичмент.
22.03.2026 07:45 Ответить
Куба вдруге за тиждень повністю опинилась без світла
22.03.2026 07:47 Ответить
Комуняки свой манифест могут читать и при свечах.
22.03.2026 08:08 Ответить
імпічмента мало ,йому світить тюрма за розбещення неповнолітніх
22.03.2026 07:49 Ответить
Это только после того,как он разнесет аятолл поставляющих шахеды путину и наведёт порядок на Кубе,где народ ожидает освобождения от фиделевских болванов.
22.03.2026 08:11 Ответить
жиди zіоністи це найперші нацисти та терористи у світі
***** царіца підарасів теж жид
22.03.2026 08:20 Ответить
На засіданні десьу трампа. Діючі особи -трамп, рубіо, гегсет, щеиякись люди. Гегсет -Мій фюрер грсподин президент, плебос хвилюється, паливо вже 4 доляги за галон...требаищось робити з своо в ірані. Трамп, чухаючи свої муді-а ми що, ще не виграли?. Рубіо- командор, нас послали на ***. Трамп-на ***? *****, аляска путин, бомбить...о, а розбомбіть нахер їхню енергетіку..В залі якись ропіт. трамп-да, до біса іх енергетіку. Рубіо-так це ж..мм, злочин, так ***ло робило в Україні, там люди змерзали взимку... трамп, після великої паузи--мій любий, я президент та я зупинив вже 50 конфліктів, я багато був там в зимку, там тепло-не змерзнуть, повнртається до гегсета...Гегсет-да я підтримаю, я за приєднення..підскокує і починає співати гімн Америки...гімн підхоплюють усі...занавес...
