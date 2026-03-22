Трамп: Если Иран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов, США уничтожат их электростанции
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США уничтожат иранские электростанции, если в течение 48 часов Тегеран не откроетОрмузский пролив.
Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.
"Если Иран не откроет полностью, без каких-либо угроз, Ормузский пролив в течение 48 часов с этого момента, Соединенные Штаты Америки нанесут удар и уничтожат их различные электростанции, начиная с самой большой", - написал президент США.
Что предшествовало?
- Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам о помощи в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.
- Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
- В то же время правительство Германии отклонило требования президента США об участии в операции.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша также не планирует участвовать ни в одной подобной миссии.
- Нидерланды также сообщили, что не планируют участвовать в разблокировании водной артерии.
- Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для ее страны.
цікаво в кого це трампон навчився такої "тактики" війни....
цікаво...
хто ще обстрілює електростанції?...
Він знаходиться на відстані 4000 кілометрів від Ірану.
Жодна з ракет не влучила в ціль, перша розбилася під час польоту, іншу збила ракета-перехоплювач, запущена з американського військового корабля.
Однак стало очевидно, що іранські балістичні ракети мають більшу дальність, ніж вважалося раніше.
Раніше Тегеран заявляв, що їхня ракетна програма обмежена дальністю 2000 км, однак насправді під ударом Тегерану зараз перебувають майже всі країни Європи.
«Я ніколи не був прихильником Трампа», - гордо сказав тоді Джеймс Девід Венс, назвавши його «Гітлером Америки».
Річ у тім, що обрання Венса сенатором стало можливим завдяки підтримці його кандидатури Трампом.
Після обрання Венса в Сенат він став активно виступати на підтримку програми Трампа.
На мітингу 2022 року колишній президент заявив, що Венс «закоханий» у нього і «цілує мене в дупу».
Основні ознаки геноциду (згідно з Конвенцією ООН 1948 року):
Вбивство членів певної групи.
Заподіяння тяжких тілесних або психічних ушкоджень членам групи.
Навмисне створення умов, розрахованих на повне або часткове фізичне знищення групи (голод, позбавлення медичної допомоги, житла).
Заходи, спрямовані на запобігання народжуваності в середовищі групи.
Насильницька передача дітей з однієї групи в іншу.
Країна також експлуатує сонячні, гідро-, вітрові, нафтові, дизельні, вугільні, геотермальні та ядерні електростанції, згідно з сайтом.
Три найбільші за потужністю станції працюють на газі:
Комбінована теплоелектроцентраль Дамаванд: розташована приблизно за 70 км на південний схід від центру Тегерана. Потужність: 2 868 МВт.
Шахід Салімі: розташована в провінції Мазандаран, біля Каспійського моря. Потужність: 2 215 МВт.
Шахід Раджаї: розташована приблизно за 110 км на північний схід від центру Тегерана. Потужність: 2 043 МВт.
Іран повідомляє, що в нього працює лише один ядерний енергоблок - АЕС Бушер на заході країни - і ще один будується, за даними МАГАТЕ.
Молчание. Все в пол смотрят.
Трамп громче: - Я ещё раз спрашиваю по-хорошему - кто здесь главный петух?!
Самый мелкий, дрожащим голоском: - Я…
Трамп делает шаг, замахивается - и тут же спотыкается об свою же ногу, падает, бьётся головой об унитаз и орёт уже с пола: - ГЛАВНЫЙ ПЕТУХ ЗДЕСЬ Я, *****!
-Я теж так можу...я теж так можу...
***** царіца підарасів теж жид
фюрергрсподин президент, плебос хвилюється, паливо вже 4 доляги за галон...требаищось робити з своо в ірані. Трамп, чухаючи свої муді-а ми що, ще не виграли?. Рубіо- командор, нас послали на ***. Трамп-на ***? *****, аляска путин, бомбить...о, а розбомбіть нахер їхню енергетіку..В залі якись ропіт. трамп-да, до біса іх енергетіку. Рубіо-так це ж..мм, злочин, так ***ло робило в Україні, там люди змерзали взимку... трамп, після великої паузи--мій любий, я президент та я зупинив вже 50 конфліктів, я багато був там в зимку, там тепло-не змерзнуть, повнртається до гегсета...Гегсет-да я підтримаю, я за приєднення..підскокує і починає співати гімн Америки...гімн підхоплюють усі...занавес...