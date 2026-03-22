Трамп: Если Иран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов, США уничтожат их электростанции

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США уничтожат иранские электростанции, если в течение 48 часов Тегеран не откроетОрмузский пролив.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Трамп пригрозил Ирану уничтожением электростанций

"Если Иран не откроет полностью, без каких-либо угроз, Ормузский пролив в течение 48 часов с этого момента, Соединенные Штаты Америки нанесут удар и уничтожат их различные электростанции, начиная с самой большой", - написал президент США.

Что предшествовало?

