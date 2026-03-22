США намагаються знищити укріплення Ірану вздовж Ормузької протоки, - Бессент
Збройні сили США наразі намагаються знищити укріплення Ірану вздовж Ормузької протоки, щоб позбавити Тегеран можливості атакувати судна.
Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв’ю телеканалу NBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.
США знищують укріплення Ірану
"Знову ж таки, ми розпочали кампанію з використання військових ресурсів для послаблення іранських укріплень уздовж (Ормузької, - ред.) протоки. Це триватиме до їх повного знищення",- сказав американський міністр.
Він також заявив, що іранські військово-повітряні сили і флот повністю знищені.
"Щодня ми знищуємо їхні ракети, їхні ракетні системи та заводи, які ці ракети виробляють... Наш генерал Кейн, керівник Пентагону Гегсет, очолюють кампанію зі знищення всіх укріплень уздовж Ормузької протоки", - розповів Бессент.
Глава американського Мінфіну також підтримав заяви Трампа щодо ударів по інфраструктурі Ірану, якщо Тегеран не відкриє Ормузьку протоку.
"Іноді для деескалації ситуації доводиться йти на ескалацію", - сказав американський міністр.
Що передувало?
- Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомогти у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
- Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
- Водночас в уряді Німеччини відхилили вимоги президента США про участь в операції.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польщатакож не планує брати участі у жодній подібній місії.
- Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
- Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.
- Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США знищать іранські електростанції, якщо впродовж 48 годин Тегеран не відкриє Ормузьку протоку.
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