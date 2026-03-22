США намагаються знищити укріплення Ірану вздовж Ормузької протоки, - Бессент

Збройні сили США наразі намагаються знищити укріплення Ірану вздовж Ормузької протоки, щоб позбавити Тегеран можливості атакувати судна.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв’ю телеканалу NBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

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США знищують укріплення Ірану

"Знову ж таки, ми розпочали кампанію з використання військових ресурсів для послаблення іранських укріплень уздовж (Ормузької, - ред.) протоки. Це триватиме до їх повного знищення",- сказав американський міністр.

Він також заявив, що іранські військово-повітряні сили і флот повністю знищені.

"Щодня ми знищуємо їхні ракети, їхні ракетні системи та заводи, які ці ракети виробляють... Наш генерал Кейн, керівник Пентагону Гегсет, очолюють кампанію зі знищення всіх укріплень уздовж Ормузької протоки", - розповів Бессент.

Глава американського Мінфіну також підтримав заяви Трампа щодо ударів по інфраструктурі Ірану, якщо Тегеран не відкриє Ормузьку протоку.

"Іноді для деескалації ситуації доводиться йти на ескалацію", - сказав американський міністр.

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Що передувало?

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