Іран погрожує повністю замінувати Перську затоку

Тегеран погрожує повністю заблокувати, встановивши морські міни, Перську затоку, якщо США та союзники спробують атакувати узбережжя Ірану.

Про це пише The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Будь-яка спроба ворога атакувати іранське узбережжя або острови, відповідно до загальноприйнятої військової практики, призведе до мінування всіх шляхів доступу та ліній зв'язку в Перській затоці різними типами морських мін", - йдеться в заяві Ради оборони Ірану.

Там зазначили, що у такому разі вся Перська затока практично надовго опиниться в ситуації, подібній до Ормузької протоки.

В Ірані вважають, що відповідальність за це лежатиме на агресорі.

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Що передувало?

Раніше Іран дозволив деяким країнам, зокрема Китаю, Індії та Пакистану, використовувати Ормузьку протоку для проходу своїх суден.

ЗМІ повідомляли про плани США окупувати, або блокувати стратегічно важливий іранський острів Харг, щоб змусити Тегеран знову відкрити життєво важливий водний шлях.

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