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Новини Операція США проти Ірану
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Іран погрожує повністю замінувати Перську затоку

Іран погрожує повністю заблокувати Перську затоку: що відомо?

Тегеран погрожує повністю заблокувати, встановивши морські міни, Перську затоку, якщо США та союзники спробують атакувати узбережжя Ірану.

Про це пише The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Будь-яка спроба ворога атакувати іранське узбережжя або острови, відповідно до загальноприйнятої військової практики, призведе до мінування всіх шляхів доступу та ліній зв'язку в Перській затоці різними типами морських мін", - йдеться в заяві Ради оборони Ірану.

Іран погрожує повністю заблокувати Перську затоку: що відомо?

Там зазначили, що у такому разі вся Перська затока практично надовго опиниться в ситуації, подібній до Ормузької протоки.

В Ірані вважають, що відповідальність за це лежатиме на агресорі.

Також читайте: США намагаються знищити укріплення Ірану вздовж Ормузької протоки, - Бессент

Що передувало?

Раніше Іран дозволив деяким країнам, зокрема Китаю, Індії та Пакистану, використовувати Ормузьку протоку для проходу своїх суден.

ЗМІ повідомляли про плани США окупувати, або блокувати стратегічно важливий іранський острів Харг, щоб змусити Тегеран знову відкрити життєво важливий водний шлях.

Читайте: НАТО закликає Європу підтримати кампанію США проти Ірану

Автор: 

Іран (3562) США (26857) Перська затока (58)
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Топ коментарі
+9
Вот это рыжий вмочил свои победоносные роги
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23.03.2026 11:56 Відповісти
+7
скажіть вже хтось ірану, що вони програли, всі їх військові об'єкти знищено, трамп святкує перемогу.

які міни і кораблі? все знищено. трамп брехати не буде, він тепер займеться кубою (чи демократичною партією сша)
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23.03.2026 12:03 Відповісти
+6
так трумпель зробив заяву що фсе,війна закінчена,він переміг,що не так в цій ситуації??
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23.03.2026 11:56 Відповісти

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