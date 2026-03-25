РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12649 посетителей онлайн
Новости Удар Израиля по Ирану Операция США против Ирана
695 18

Генсек ООН Гутерриш заявил, что война на Ближнем Востоке вышла из-под контроля

Генсек ООН Гутерриш о войне с Ираном

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил о потере контроля над войной на Ближнем Востоке и объявил о новых дипломатических шагах по её урегулированию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом шла речь в заявлении Антониу Гутерреша во время общения с журналистами в штаб-квартире организации.

По его словам, риски дальнейшей эскалации были очевидны с первых часов конфликта, однако сейчас ситуация стала значительно опаснее.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Война выходит из-под контроля

Гутерриш подчеркнул, что нынешнее развитие событий может привести к более масштабным последствиям - как гуманитарным, так и экономическим.

"Война вышла из-под контроля. Существует риск более широкого конфликта, все больших человеческих страданий и более глубокого глобального экономического шока", - заявил он.

Генсек призвал стороны немедленно остановить эскалацию и вернуться к переговорному процессу. Он подчеркнул необходимость соблюдения международного права и перехода от военных действий к дипломатии.

Отдельно он сообщил о назначении французского дипломата Жана Арно своим личным посланником для координации усилий по урегулированию конфликта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доходы России от экспорта нефти выросли до максимума с начала вторжения в Украину, – Bloomberg

Угроза для мировой экономики

Гутерриш обратился к США и Израилю с призывом прекратить войну, а к Ирану - с требованием остановить атаки на соседние государства. Также он призвал группировку Хезболла прекратить обстрелы Израиля, а израильскую сторону - завершить военные операции в Ливане, которые больше всего затрагивают гражданское население.

По его словам, длительная блокировка Ормузского пролива уже влияет на поставки энергоресурсов и удобрений в критический для аграрного сектора период.

Читайте также: Последствия войны в Иране: через Ормузский пролив за три недели прошло столько же судов, сколько раньше проходило за день

Настало ли время для мирных переговоров?

Параллельно, по информации издания Axios, США и страны Ближнего Востока обсуждают возможность проведения мирных переговоров с Ираном на высоком уровне уже 26 марта.

По данным источников, Вашингтон передал Тегерану проект соглашения из 15 пунктов о прекращении войны. Часть положений повторяет предыдущие договоренности, обсужденные ранее в Женеве. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гутерриш в Совбезе ООН призвал США и Иран вернуться за стол переговоров

Противоречивые сигналы из Тегерана и Вашингтона

  • Ранее президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после, по его словам, "продуктивных" переговоров.
  • Однако в Иране публично отрицали факт диалога с США, назвав заявления Трампа попыткой стабилизировать цены на энергоносители.
  • В то же время появилась информация, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи все же согласился на переговоры при определенных условиях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Ирана никогда не будет ядерного оружия. Они с этим согласились, - Трамп

Автор: 

Израиль (2177) Иран (2578) ООН (4224) США (28947) Ближний Восток (154) Гутерриш Антониу (365)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Типу ООН там щось "контролювало"
показать весь комментарий
25.03.2026 19:03 Ответить
+4
О, проснувся нарешті дідусь
показать весь комментарий
25.03.2026 19:02 Ответить
+1
Численні заяви Трампа про прогрес у переговорах в Ірані зустріли з глумом. Іранські військові кажуть, що президент США намагається "видати свою поразку за угоду".

Численні заяви Трампа про прогрес у переговорах в Ірані зустріли з глумом. Іранські військові кажуть, що президент США намагається "видати свою поразку за угоду".
показать весь комментарий
25.03.2026 19:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О, проснувся нарешті дідусь
показать весь комментарий
25.03.2026 19:02 Ответить
А в чому в житті розбирається той генсек?(((
показать весь комментарий
25.03.2026 19:06 Ответить
ну так, у "війнах під контролем"

ідіот старий

.
показать весь комментарий
25.03.2026 19:35 Ответить
Напевно обі*рався у вісні довелося прокидатися білизну змінити.
показать весь комментарий
25.03.2026 19:06 Ответить
Пора висловить "занепокоєння"...
показать весь комментарий
25.03.2026 19:31 Ответить
Він не конкурує організації Рудого покидька,а просто тихенько попускає пшик.
показать весь комментарий
25.03.2026 19:37 Ответить
Типу ООН там щось "контролювало"
показать весь комментарий
25.03.2026 19:03 Ответить
"проходьте, діду, проходьте - якось тут без вас..."
показать весь комментарий
25.03.2026 19:10 Ответить
https://theins.ru/news/290686 Влада Ірану відкидає можливість початку врегулювання конфлікту зі США до виконання п'яти іранських вимог.
показать весь комментарий
25.03.2026 19:04 Ответить
Численні заяви Трампа про прогрес у переговорах в Ірані зустріли з глумом. Іранські військові кажуть, що президент США намагається "видати свою поразку за угоду".

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://p.dw.com/p/5B6Fn%3Fat_medium%3DSocialMedia%26at_campaign%3DFacebook%26at_share_source%3DSharingButton%26at_origin%3DWeb https://x.com/intent/tweet?source=webclient&text=%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%8F%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D1%83%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85+https://p.dw.com/p/5B6Fn%3Fat_medium%3DSocialMedia%26at_campaign%3DTwitter%26at_share_source%3DSharingButton%26at_origin%3DWeb
показать весь комментарий
25.03.2026 19:04 Ответить
DW
Офіційний Тегеран відхилив у середу, 25 березня, американську пропозицію щодо припинення війни в регіоні.
Як повідомив іранський державний англомовний телеканал Press TV, посилаючись на анонімного високопосадовця, Іран не прийме умови США. "Війна закінчиться тоді, коли це вирішить Іран, а не тоді, коли Трамп уявить її завершення", - заявив посадовець, додавши, що Тегеран і надалі завдаватиме "потужних ударів" по всьому Близькому Сходу.
показать весь комментарий
25.03.2026 19:06 Ответить
хто відпеленав цю мyмію?
показать весь комментарий
25.03.2026 19:05 Ответить
Дідусю, прийми ліки і лягай спати вона вже майже як місяць вийшла з під контролю! Без вас куколдів вирішать
показать весь комментарий
25.03.2026 19:21 Ответить
ООН, война началась, а для чего ООН? Чтобы война не началась) Сидит дяТька, получает зарплату и нихера не делает, еще и пиСтит, что кто то, тоже нихрена не делает. Сиди мовчки, жуй свою кашу, перетертую!
показать весь комментарий
25.03.2026 19:32 Ответить
А помните был такой Чуркин, место СССР грел, махал какой-то бумажкой, а потом его на остров Ейнштена привезли и он ударился головой об сортир 43 раза.
показать весь комментарий
25.03.2026 19:37 Ответить
Старому імпотенту припинили надходити гроші?
показать весь комментарий
25.03.2026 19:40 Ответить
Дедок десинхрон словил. Пишешь себе вказивки в кабинете: Запрещаю, о, точно прыгать выше 42 метров в высоту с места.
Потом, запрещаю, смотреть сквозь бетон ренгеновским зрением.
А как до чего-то реального доходит тут его коротит и давай из авторучки доставать яд индийской очковой кобры и в сонную артерию, как хрясь, ******, и не попал, пришлось чугунным глобусом себя убивать по голове.
показать весь комментарий
25.03.2026 19:43 Ответить
тепер Китай і 3,14дерація через ООН, будуть давати штатам про3,14здону у всі дирки
показать весь комментарий
25.03.2026 19:51 Ответить
 
 