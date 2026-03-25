Генсек ООН Гутерриш заявил, что война на Ближнем Востоке вышла из-под контроля
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил о потере контроля над войной на Ближнем Востоке и объявил о новых дипломатических шагах по её урегулированию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом шла речь в заявлении Антониу Гутерреша во время общения с журналистами в штаб-квартире организации.
По его словам, риски дальнейшей эскалации были очевидны с первых часов конфликта, однако сейчас ситуация стала значительно опаснее.
Война выходит из-под контроля
Гутерриш подчеркнул, что нынешнее развитие событий может привести к более масштабным последствиям - как гуманитарным, так и экономическим.
"Война вышла из-под контроля. Существует риск более широкого конфликта, все больших человеческих страданий и более глубокого глобального экономического шока", - заявил он.
Генсек призвал стороны немедленно остановить эскалацию и вернуться к переговорному процессу. Он подчеркнул необходимость соблюдения международного права и перехода от военных действий к дипломатии.
Отдельно он сообщил о назначении французского дипломата Жана Арно своим личным посланником для координации усилий по урегулированию конфликта.
Угроза для мировой экономики
Гутерриш обратился к США и Израилю с призывом прекратить войну, а к Ирану - с требованием остановить атаки на соседние государства. Также он призвал группировку Хезболла прекратить обстрелы Израиля, а израильскую сторону - завершить военные операции в Ливане, которые больше всего затрагивают гражданское население.
По его словам, длительная блокировка Ормузского пролива уже влияет на поставки энергоресурсов и удобрений в критический для аграрного сектора период.
Настало ли время для мирных переговоров?
Параллельно, по информации издания Axios, США и страны Ближнего Востока обсуждают возможность проведения мирных переговоров с Ираном на высоком уровне уже 26 марта.
По данным источников, Вашингтон передал Тегерану проект соглашения из 15 пунктов о прекращении войны. Часть положений повторяет предыдущие договоренности, обсужденные ранее в Женеве.
Противоречивые сигналы из Тегерана и Вашингтона
- Ранее президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после, по его словам, "продуктивных" переговоров.
- Однако в Иране публично отрицали факт диалога с США, назвав заявления Трампа попыткой стабилизировать цены на энергоносители.
- В то же время появилась информация, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи все же согласился на переговоры при определенных условиях.
Офіційний Тегеран відхилив у середу, 25 березня, американську пропозицію щодо припинення війни в регіоні.
Як повідомив іранський державний англомовний телеканал Press TV, посилаючись на анонімного високопосадовця, Іран не прийме умови США. "Війна закінчиться тоді, коли це вирішить Іран, а не тоді, коли Трамп уявить її завершення", - заявив посадовець, додавши, що Тегеран і надалі завдаватиме "потужних ударів" по всьому Близькому Сходу.
