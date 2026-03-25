Генсек ООН Гутерріш заявив, що війна на Близькому Сході вийшла з-під контролю

Генеральний секретар Організація Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш заявив про втрату контролю над війною на Близькому Сході та оголосив про нові дипломатичні кроки для її врегулювання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йшлося у заяві Антоніу Гутерріша під час спілкування з журналістами у штаб-квартирі організації.

За його словами, ризики подальшої ескалації були очевидними з перших годин конфлікту, однак зараз ситуація стала значно небезпечнішою.

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Війна виходить з-під контролю

Гутерреш наголосив, що нинішній розвиток подій може призвести до масштабніших наслідків — як гуманітарних, так і економічних.

"Війна вийшла з-під контролю. Існує ризик ширшого конфлікту, дедалі більших людських страждань і глибшого глобального економічного шоку", — заявив він.

Генсек закликав сторони негайно зупинити ескалацію та повернутися до переговорного процесу. Він підкреслив необхідність дотримання міжнародного права та переходу від війни дій до дипломатії.

Окремо він повідомив про призначення французького дипломата Жан Арно своїм особистим посланцем для координації зусиль із врегулювання конфлікту.

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Загроза для світової економіки

Гутерреш звернувся до США та Ізраїлю із закликом припинити війну, а до Ірану — з вимогою зупинити атаки на сусідні держави. Також він закликав угруповання Хезболла припинити обстріли Ізраїлю, а ізраїльську сторону — завершити військові операції в Лівані, які найбільше зачіпають цивільне населення.

За його словами, тривале блокування Ормузької протоки вже впливає на постачання енергоресурсів і добрив у критичний для аграрного сектору період.

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Чи на часі мирні перемовини?

Паралельно, за інформацією видання Axios, США та країни Близького Сходу обговорюють можливість проведення мирних переговорів з Іраном на високому рівні вже 26 березня.

За даними джерел, Вашингтон передав Тегерану проєкт угоди з 15 пунктів щодо припинення війни. Частина положень повторює попередні домовленості, обговорені раніше у Женеві.

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Суперечливі сигнали з Тегерана та Вашингтона

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про тимчасове призупинення ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану на п’ять днів після, за його словами, "продуктивних" переговорів.

Однак в Ірані публічно заперечували факт діалогу зі США, назвавши заяви Трампа спробою стабілізувати ціни на енергоносії.

Водночас з’явилася інформація, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї все ж погодився на переговори за певних умов.

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