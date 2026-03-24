США можуть провести переговори з Іраном цього тижня

США та низка країн Близького Сходу обговорюють можливість проведення мирних переговорів з Іраном на високому рівні вже 26 березня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі видання Axios.

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За інформацією джерел зі США та Ізраїлю, Вашингтон передав Тегерану пропозиції щодо потенційної угоди про припинення війни. Документ містить 15 пунктів і значною мірою повторює вимоги, озвучені під час попередніх переговорів у Женеві. Водночас, за даними співрозмовників, Іран попередньо погодився з більшістю положень.

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США очікують відповіді Ірану на пропозиції

Попри дипломатичні зусилля, остаточна відповідь Тегерана поки що не отримана. Переговори можуть відбутися за участі кількох країн регіону, що підкреслює масштаб і важливість ініціативи.

Ізраїль, який є союзником США у протистоянні з Іраном, скептично оцінює перспективи таких переговорів. За даними джерел, прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу побоюється, що можливі домовленості можуть не відповідати інтересам Ізраїлю та обмежити військові можливості країни.

"Ми отримали згоду та благословення Моджтаби Хаменеї закрити це питання якомога швидше, якщо наші умови будуть виконані", — заявили джерела.

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Суперечливі сигнали з Тегерана та Вашингтона

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про тимчасове призупинення ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану на п’ять днів після, за його словами, "продуктивних" переговорів.

Однак в Ірані публічно заперечували факт діалогу зі США, назвавши заяви Трампа спробою стабілізувати ціни на енергоносії.

Водночас з’явилася інформація, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї все ж погодився на переговори за певних умов.

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