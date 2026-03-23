США планують завершити війну на Близькому Сході до 9 квітня, - ЗМІ
Адміністрація США розраховує завершити війну на Близькому Сході у найближчі тижні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі ізраїльського видання Ynet.
За даними медіа, у Вашингтоні орієнтуються на дату 9 квітня як можливий термін завершення бойових дій. Саме з цим пов’язують подальші політичні кроки США у регіоні.
Можливий візит Трампа та умови
Зокрема, йдеться про потенційний візит президента США Дональда Трампа до Ізраїлю, який можуть запланувати на 22 квітня — День незалежності країни.
Джерела зазначають, що цей візит розглядається лише за умови завершення війни до зазначеної дати.
Також повідомляється, що під час перебування в Ізраїлі Трамп може отримати Премію Ізраїлю — одну з найвищих державних нагород країни.
За інформацією ЗМІ, відзнаку можуть вручити за внесок у розвиток держави. Водночас офіційного підтвердження цих планів з боку США або Ізраїлю наразі немає.
США та Іран можуть разом контролювати Ормузьку протоку
Раніше Трамп заявив, що Ормузька протока найближчим часом може бути відкрита та перейти під спільний контроль США й Ірану.
Він вважає, що переговори, які відбулися у вихідні, здатні наблизити завершення конфлікту.
Водночас Трамп додав, що Вашингтон контактує з представниками Ірану, яких вважає впливовими та здатними забезпечити домовленості.
Окремо американський глава спростував інформацію про можливі переговори із сином верховного лідера Ірану Моджтабою Хаменеї, зазначивши, що достовірної інформації про його роль наразі немає.
Що передувало?
- Раніше Трамп заявляв, що США "дуже близькі" до досягнення цілей в Ірані.
- Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомоги у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
- Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
- Водночас в уряді Німеччини відхили вимоги президента США про участь в операції.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польщатакож не планує брати участі у жодній подібній місії.
- Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
- Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.
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