США та Іран можуть разом контролювати Ормузьку протоку, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ормузька протока найближчим часом може бути відкрита та перейти під спільний контроль США й Ірану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Трампа під час спілкування з журналістами перед відльотом до Мемфіса, яку передав Укрінформ.

За словами американського лідера, ситуація навколо протоки може стабілізуватися вже найближчим часом. Він також натякнув на можливі політичні зміни всередині Ірану.

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Плани щодо Ормузької протоки та переговори

Трамп зазначив, що контроль над стратегічною водною артерією може бути спільним. Він вважає, що переговори, які відбулися у вихідні, здатні наблизити завершення конфлікту.

"Вона буде відкрита дуже скоро. Вона перебуватиме під спільним контролем. Моїм та аятоли… хто б не був наступним аятолою", — заявив президент США.

Водночас він додав, що Вашингтон контактує з представниками Ірану, яких вважає впливовими та здатними забезпечити домовленості.

Окремо Трамп спростував інформацію про можливі переговори із сином верховного лідера Ірану Моджтабою Хаменеї, зазначивши, що достовірної інформації про його роль наразі немає.

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Зміна влади в Ірані та енергетичний фактор

Президент США заявив, що в Ірані вже відбуваються серйозні внутрішні зміни, які можуть призвести до трансформації влади.

За його словами, удари по ключових об’єктах призвели до суттєвого ослаблення керівництва країни, що, на його думку, означає фактичний початок зміни режиму.

Крім того, Трамп пояснив можливе послаблення санкцій проти іранської нафти необхідністю стабілізувати світовий енергетичний ринок.

Він підкреслив, що збільшення пропозиції нафти є важливим для глобальної економіки, навіть якщо Іран отримає обмежені фінансові вигоди.

Також глава Білого дому заявив про намір звернутися до Конгресу щодо додаткового фінансування оборонного відомства у розмірі 200 млрд доларів, аргументуючи це загостренням міжнародної ситуації.

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Що передувало?

Раніше Дональд Трамп заявив, що США та Іран протягом двох днів провели дуже хороші та продуктивні переговори щодо повного й остаточного врегулювання конфліктів на Близькому Сході.

Водночас в Ірані стверджують, що переговорів не було.

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