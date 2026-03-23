УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9274 відвідувача онлайн
Новини
1 689 34

Лукашенка можуть запросити на особисту зустріч із Трампом, - спецпосланник Коул

Олександр Лукашенко

Адміністрація США вивчає можливість запросити диктатора Білорусі Олександра Лукашенка на особисту зустріч із Дональдом Трампом - або в Білому домі, або в його приватній резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.

Про це заявив спецпосланник президента США Джон Коул, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Чи ухвалено рішення?

Коул розповів, що обговорення такого кроку тривають уже кілька місяців, однак остаточне рішення поки що не ухвалено.

"Нам ще належить виконати велику роботу, щоб дійти до цього, але, думаю, ми до цього дійдемо", - наголосив він.

Читайте: Лукашенко може відвідати Штати, Трамп вважає його своїм "хорошим другом", - спецпредставник США Коул

Результати візиту посланця Трампа в Білорусь

  • Зазначимо, що після зустрічі з Лукашенком Коул оголосив про зняття санкцій з кількох білоруських банків та підприємств, які виробляють калійні добрива.
  • Після зустрічі з Коулом самопроголошений президент Білорусі Лукашенко також звільнив групу політв'язнів - частину з них доставлять до Литви.

Автор: 

Білорусь (8187) Лукашенко Олександр (2728) Трамп Дональд (9023)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Господин назначил меня любимой женой!! (с)
показати весь коментар
23.03.2026 14:44 Відповісти
+6
Один Їб*нько запросить іншого Їб*нька...
Може діагнозами помірятись, може пігулками обмінятись...
показати весь коментар
23.03.2026 14:46 Відповісти
+6
Класна схема. Насобірав собі політ в"язнів по в"язницях, а потім парочку випустив і тобі всі в рот заглядаюьб
показати весь коментар
23.03.2026 14:48 Відповісти

Завантаження...

 
 