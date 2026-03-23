Лукашенка можуть запросити на особисту зустріч із Трампом, - спецпосланник Коул

Адміністрація США вивчає можливість запросити диктатора Білорусі Олександра Лукашенка на особисту зустріч із Дональдом Трампом - або в Білому домі, або в його приватній резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.

Про це заявив спецпосланник президента США Джон Коул, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Чи ухвалено рішення?

Коул розповів, що обговорення такого кроку тривають уже кілька місяців, однак остаточне рішення поки що не ухвалено.

"Нам ще належить виконати велику роботу, щоб дійти до цього, але, думаю, ми до цього дійдемо", - наголосив він.

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Результати візиту посланця Трампа в Білорусь