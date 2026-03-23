РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10380 посетителей онлайн
Новости
672 27

Лукашенко могут пригласить на личную встречу с Трампом, - спецпосланник Коул

Александр Лукашенко

Администрация США изучает возможность пригласить белорусского диктатора Александра Лукашенко на личную встречу с Дональдом Трампом - либо в Белый дом, либо в его частную резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

Об этом заявил спецпосланник президента США Джон Коул, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Принято ли решение?

Коул рассказал, что обсуждение такого шага продолжается уже несколько месяцев, однако окончательное решение пока не принято.

"Нам еще предстоит проделать большую работу, чтобы дойти до этого, но, думаю, мы до этого дойдем", - подчеркнул он.

Результаты визита посланника Трампа в Беларусь

  • Отметим, что после встречи с Лукашенко Коул объявил о снятии санкций с нескольких белорусских банков и предприятий, производящих калийные удобрения.
  • После встречи с Коулом самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко также освободил группу политзаключенных - часть из них доставят в Литву.

Автор: 

Беларусь (7960) Лукашенко Александр (3599) Трамп Дональд (7810)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Господин назначил меня любимой женой!! (с)
показать весь комментарий
23.03.2026 14:44 Ответить
+4
Один Їб*нько запросить іншого Їб*нька...
Може діагнозами помірятись, може пігулками обмінятись...
показать весь комментарий
23.03.2026 14:46 Ответить
+4
Класна схема. Насобірав собі політ в"язнів по в"язницях, а потім парочку випустив і тобі всі в рот заглядаюьб
показать весь комментарий
23.03.2026 14:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаво, чого білорусів на штурм варшавських посадок не женуть? Вони ж ніби як окуповані.
показать весь комментарий
23.03.2026 14:43 Ответить
Їх бережуть для штурма Європи Російська зброя, українська смєкалка та білоруси поперд загрядзагонів. Та тій Європі хана
показать весь комментарий
23.03.2026 14:50 Ответить
а как трофеи делить?
показать весь комментарий
23.03.2026 15:20 Ответить
Може тому що штурм варшавських посадок досі не почався через упертих хахлов, нє?
А їх упертість в свою чергу ризикувала би сильно вирости якби бульбоусню почали використовувати як донбасян в 22-у.
показать весь комментарий
23.03.2026 14:51 Ответить
Та чого там через упертих хахлов, в Білорусі є спільний кордон з Польщею, можна оминути хахлов і зразу на Варшаву)
показать весь комментарий
23.03.2026 14:52 Ответить
Можна було б. Тут погоджуюсь. Та біда ***** (і наше щастя) в тому що поки він пробує ножкою водичку, в нього мудя інеєм вкриваються.
А так звісно міг би всю Україну окупувати ще в 14-му і вже б те НАТО давно не існувало.
показать весь комментарий
23.03.2026 15:00 Ответить
Так білорусів зараз хоча б на штурм покровських посадок теж не женуть, значить можна їх десь в інший напрямок. Адже попереду окуповані білоруси стадом, а позаду загрядотряди кадирівців - це було б логічно. Це все дуже дивно.
показать весь комментарий
23.03.2026 15:05 Ответить
Щоб їх гнати в штурми треба позбавити таргана рештків суверенітету і офіційно перетворити бульбостан на БНР. Тарган це знає і буде протидіяти. Для того щоб його сковирнути потрібні ресурси, а вони майже всі в Україні.
Та й БНРізація буде мати свою ціну у вигляді повного прикриття сірого експорту, нових санкцій від ЄС і т.д. І все це заради того щоб просто додати трохи м'яса..
Як на мене - то вигідніше буде втягнути Бульбостан в конфлікт з ЄС таким чином щоб Тарган сам і майже добровільно став військовим союзником молі.
показать весь комментарий
23.03.2026 15:14 Ответить
Коротше це українців поженуть на варшавські посадки, а з білорусами просто не склалося.
показать весь комментарий
23.03.2026 15:19 Ответить
Господин назначил меня любимой женой!! (с)
показать весь комментарий
23.03.2026 14:44 Ответить
Один Їб*нько запросить іншого Їб*нька...
Може діагнозами помірятись, може пігулками обмінятись...
показать весь комментарий
23.03.2026 14:46 Ответить
Білий дім нещодавно замовив два галони вишуканого анального мастила. Тож усе виглядає дуже багатообіцяюче.
показать весь комментарий
23.03.2026 14:48 Ответить
Класна схема. Насобірав собі політ в"язнів по в"язницях, а потім парочку випустив і тобі всі в рот заглядаюьб
показать весь комментарий
23.03.2026 14:48 Ответить
Може пуйла здасть в обмін на зняття санкцій?
показать весь комментарий
23.03.2026 14:49 Ответить
Які санкції можуть бути накладені на голожопого? Він, щось експортує чи виробляє продукцію яка конкурує на світовому ринку?
показать весь комментарий
23.03.2026 14:51 Ответить
Калійні добрива - але ви мабуть не знали про це .
показать весь комментарий
23.03.2026 14:54 Ответить
Вони ця ботва нічого не знають, перднув і побіг далі в іншу тему.
показать весь комментарий
23.03.2026 14:58 Ответить
З часом Трамп став посміховиськом. Зустрічі з ним скоріше будуть нагадувати ганьбу. Впевнений на 70%, що американці на проміжних виборах дадуть мінімум партії цього політика, якщо не імпічмент.
показать весь комментарий
23.03.2026 14:51 Ответить
Світ їбанувся , чи то так зірки на небі зійшлися?.. Червону доріжку довбню простелить, як в Анкоріджі? Побий їх, Боже, одномоментно!
показать весь комментарий
23.03.2026 14:54 Ответить
Лука виграв джекпот. Іншим диктаторам теж дупи лижуть, чим він гірший. Та блін Захід лиже всім диктаторам, крім Лукашенка. Це дискримінація. І нафти ніякої немає, щоб його пхати в Гуантанамо.
показать весь комментарий
23.03.2026 14:54 Ответить
Блин, это чудо готово хоть Джека Потрошителя к себе в Марго пригласить, лишь бы бабки срубить. Или хочет проконсультироваться с бульбофюрером, как демонстрации после ноябрьских выборов разгонять.
показать весь комментарий
23.03.2026 14:55 Ответить
Красивий великий золотий пізділ від Трампині.
Посмоктати таргану щоб той здав міль поки ти смокчеш молі щоб здала Вінніпуха.
В реальності у Дондона буде тільки повний рот пізділів і нічого більше.
показать весь комментарий
23.03.2026 14:56 Ответить
Ви ревнуєте тому що Трамп любить Луку більше за Зе.) Зате у Зе є цілий європейський гарем, який бігає за ним зі сльозами на очах.
показать весь комментарий
23.03.2026 15:02 Ответить
Трамп так образився на відмову європейців, що кинувся зазивати до себе потасканих совкових повій.
показать весь комментарий
23.03.2026 15:07 Ответить
Знайшли прокладку але накуя якщо трампон вже навіть і не соромится відсасувати в.в.х
показать весь комментарий
23.03.2026 15:05 Ответить
Ну звичайно запросять. Буде, як Бздюля Мошонкаь в свій час, сидіти біля чоловічого туалету в засідкі з надією підловити і привітати американського президента. Поки охорона піджопниками відігнала стару відьму.
показать весь комментарий
23.03.2026 15:26 Ответить
 
 