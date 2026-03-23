Лукашенко могут пригласить на личную встречу с Трампом, - спецпосланник Коул
Администрация США изучает возможность пригласить белорусского диктатора Александра Лукашенко на личную встречу с Дональдом Трампом - либо в Белый дом, либо в его частную резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.
Об этом заявил спецпосланник президента США Джон Коул, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Принято ли решение?
Коул рассказал, что обсуждение такого шага продолжается уже несколько месяцев, однако окончательное решение пока не принято.
"Нам еще предстоит проделать большую работу, чтобы дойти до этого, но, думаю, мы до этого дойдем", - подчеркнул он.
Результаты визита посланника Трампа в Беларусь
- Отметим, что после встречи с Лукашенко Коул объявил о снятии санкций с нескольких белорусских банков и предприятий, производящих калийные удобрения.
- После встречи с Коулом самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко также освободил группу политзаключенных - часть из них доставят в Литву.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А їх упертість в свою чергу ризикувала би сильно вирости якби бульбоусню почали використовувати як донбасян в 22-у.
А так звісно міг би всю Україну окупувати ще в 14-му і вже б те НАТО давно не існувало.
Та й БНРізація буде мати свою ціну у вигляді повного прикриття сірого експорту, нових санкцій від ЄС і т.д. І все це заради того щоб просто додати трохи м'яса..
Як на мене - то вигідніше буде втягнути Бульбостан в конфлікт з ЄС таким чином щоб Тарган сам і майже добровільно став військовим союзником молі.
Може діагнозами помірятись, може пігулками обмінятись...
Посмоктати таргану щоб той здав міль поки ти смокчеш молі щоб здала Вінніпуха.
В реальності у Дондона буде тільки повний рот пізділів і нічого більше.