Лукашенко могут пригласить на личную встречу с Трампом, - спецпосланник Коул

Администрация США изучает возможность пригласить белорусского диктатора Александра Лукашенко на личную встречу с Дональдом Трампом - либо в Белый дом, либо в его частную резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

Об этом заявил спецпосланник президента США Джон Коул, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Принято ли решение?

Коул рассказал, что обсуждение такого шага продолжается уже несколько месяцев, однако окончательное решение пока не принято.

"Нам еще предстоит проделать большую работу, чтобы дойти до этого, но, думаю, мы до этого дойдем", - подчеркнул он.

