США и Иран могут совместно контролировать Ормузский пролив, — Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив в ближайшее время может быть открыт и перейти под совместный контроль США и Ирана.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Трампа во время общения с журналистами перед вылетом в Мемфис, которое передал Укринформ.
По словам американского лидера, ситуация вокруг пролива может стабилизироваться уже в ближайшее время. Он также намекнул на возможные политические изменения внутри Ирана.
Планы относительно Ормузского пролива и переговоры
Трамп отметил, что контроль над стратегической водной артерией может быть совместным. Он считает, что переговоры, состоявшиеся в выходные, способны приблизить завершение конфликта.
"Он будет открыт очень скоро. Он будет находиться под совместным контролем. Моим и аятоллы… кто бы ни был следующим аятоллой", — заявил президент США.
В то же время он добавил, что Вашингтон контактирует с представителями Ирана, которых считает влиятельными и способными обеспечить достижение договоренностей.
Отдельно Трамп опроверг информацию о возможных переговорах с сыном верховного лидера Ирана Моджтабой Хаменеи, отметив, что достоверной информации о его роли пока нет.
Смена власти в Иране и энергетический фактор
Президент США заявил, что в Иране уже происходят серьезные внутренние изменения, которые могут привести к трансформации власти.
По его словам, удары по ключевым объектам привели к существенному ослаблению руководства страны, что, по его мнению, означает фактическое начало смены режима.
Кроме того, Трамп объяснил возможное ослабление санкций против иранской нефти необходимостью стабилизировать мировой энергетический рынок.
Он подчеркнул, что увеличение предложения нефти важно для глобальной экономики, даже если Иран получит ограниченные финансовые выгоды.
Также глава Белого дома заявил о намерении обратиться к Конгрессу по поводу дополнительного финансирования оборонного ведомства в размере 200 млрд долларов, аргументируя это обострением международной ситуации.
Что предшествовало?
- Ранее Дональд Трамп заявил, что США и Иран в течение двух дней провели очень хорошие и продуктивные переговоры по полному и окончательному урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке.
- В то же время в Иране утверждают, что переговоров не было.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
але ж соромно не лише іспаномовним громадянам США, а навіть МАГАічним реднекам
винуваті знов жи..и !
бідні євреї, вони винуваті у всьому Вселенському глупстві людства, починаючи з рудого урода
2. От оскорбления союзников, до нарциссической мольбы о помощи.
3. От Украины без карт, до попытки под ковром закупиться украинскими БПЛА.
Думаю, репарациям, но под видом безвозмездной помощи "на развитие институтов демократии в Иране" тоже время придет.
Так что всему свое время.
piec deel-ка руда !
євреїв продав за триліон реалів, що становить станом на березень 2026 року становить приблизно $765 000 USD. Але курс є дуже нестабільним і рудому треба поспішати
хай живе вільна економічна зона в Костянтинівці (по видобутку та реалізації будівельного сміття)
продана !
рудий урод в першому ряду, отримайте гроші в реалах
починаючи від гренландських пінгвінів і закінчуючи
мексиканськими наркобаронами, персидськими мулами та хитрозадими китайцями.
с черговою перемогою ума над разумом тебе, донні !!!!
За словами інсайдерів, Вашингтон зосереджений на знищенні ракетної та ядерної програм Ірану, а зміну режиму розглядає як бонус. Для Ізраїлю ж пріоритетом залишаються усунення іранських лідерів та дестабілізація режиму.
Окремо в Білому домі наголошують: нормалізація світового ринку нафти для США є важливішим завданням, ніж для Ізраїлю.
"Ізраїль не ненавидить хаос. Ми - так. Ми хочемо стабільності. А Нетаньягу? Не настільки, особливо коли йдеться про Іран. Вони ненавидять іранський уряд набагато більше, ніж ми", - зауважив один з чиновників Білого дому
"Неможливо робити революції з повітря", - зазначив він на пресконференції, додавши, що для успіху потрібні "сухопутні сили", проте деталей не розкрив.
За кулісами Нетаньягу висловлює розчарування: обіцянки Моссада поки що не реалізовані. На одному із зібрань він скаржився, що Трамп може завершити війну у будь-який момент.
Аналітики відзначають: зусилля Моссада та Ізраїлю з підбурювання повстання, хоча й ретельно планувалися, з самого початку були приречені на невдачу.
Жорстка частина уряду утримує контроль, а опозиційні групи занадто слабкі, щоб мобілізувати населення.
Передбачалося, що поєднання ударів по керівництву країни та таємної підтримки опозиції швидко призведе до колапсу державності.
Барнеа представив план прем'єру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу, а згодом ознайомив із ним адміністрацію президента США Дональда Трампа.
Нетаньягу і Трамп схвалили ініціативу.
Але не всі поділяли такий оптимізм.
Сумніви висловлювали американські чиновники та частина ізраїльських спецслужб.
Не слухайте що говорить Трамп - небезпечно для психічного здоров'я
хіба що влупити ядерною зброєю Мар-а-Лага.
але в Ізраілю кажуть її немає
Ситуація навколо протоки може стабілізуватися вже найближчим часом = БРЕШЕ
Можливі політичні зміни всередині Ірану = БРЕШЕ
то що зараз скажете про свого ідола? він ще досі геній майстер-угод ?
Яким міжнародно-правовим документом регулювався б такий "контроль"?
Друге Іран коли ціна падає на нафту Іран або з допомогою хуситів або самотужки відкрито атакувати нафтові потужності саудитів і тим самим штати мають додаткові прибутки з своєї нафти WTI.
И это год только начался