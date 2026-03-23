РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8882 посетителя онлайн
Новости Закрытие Ираном Ормузского пролива
2 653 74

США и Иран могут совместно контролировать Ормузский пролив, — Трамп

Трамп заявил о планах по разблокированию Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив в ближайшее время может быть открыт и перейти под совместный контроль США и Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Трампа во время общения с журналистами перед вылетом в Мемфис, которое передал Укринформ.

По словам американского лидера, ситуация вокруг пролива может стабилизироваться уже в ближайшее время. Он также намекнул на возможные политические изменения внутри Ирана.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Планы относительно Ормузского пролива и переговоры

Трамп отметил, что контроль над стратегической водной артерией может быть совместным. Он считает, что переговоры, состоявшиеся в выходные, способны приблизить завершение конфликта.

"Он будет открыт очень скоро. Он будет находиться под совместным контролем. Моим и аятоллы… кто бы ни был следующим аятоллой", — заявил президент США.

В то же время он добавил, что Вашингтон контактирует с представителями Ирана, которых считает влиятельными и способными обеспечить достижение договоренностей.

Отдельно Трамп опроверг информацию о возможных переговорах с сыном верховного лидера Ирана Моджтабой Хаменеи, отметив, что достоверной информации о его роли пока нет.

Смена власти в Иране и энергетический фактор

Президент США заявил, что в Иране уже происходят серьезные внутренние изменения, которые могут привести к трансформации власти.

По его словам, удары по ключевым объектам привели к существенному ослаблению руководства страны, что, по его мнению, означает фактическое начало смены режима.

Кроме того, Трамп объяснил возможное ослабление санкций против иранской нефти необходимостью стабилизировать мировой энергетический рынок.

Он подчеркнул, что увеличение предложения нефти важно для глобальной экономики, даже если Иран получит ограниченные финансовые выгоды.

Также глава Белого дома заявил о намерении обратиться к Конгрессу по поводу дополнительного финансирования оборонного ведомства в размере 200 млрд долларов, аргументируя это обострением международной ситуации.

Что предшествовало?

Автор: 

Иран (2565) Трамп Дональд (7810) Ормузский пролив (25)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Дід-ходячий абсурд.
показать весь комментарий
23.03.2026 19:08 Ответить
+13
Повна поразка Трампа. Маразматичного діда втягнули у війну Ізраїлю проти Ірану а тепер дід зрозумів що обісрав сі, коли побачив що накоїв.
показать весь комментарий
23.03.2026 19:21 Ответить
+11
а репарації ірану?
показать весь комментарий
23.03.2026 19:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дід-ходячий абсурд.
показать весь комментарий
23.03.2026 19:08 Ответить
іспанський сором (ісп. la vergüenza ajena) Америки

але ж соромно не лише іспаномовним громадянам США, а навіть МАГАічним реднекам

.
показать весь комментарий
23.03.2026 19:15 Ответить
Та ні, іранський.
показать весь комментарий
23.03.2026 19:17 Ответить
Повна поразка Трампа. Маразматичного діда втягнули у війну Ізраїлю проти Ірану а тепер дід зрозумів що обісрав сі, коли побачив що накоїв.
показать весь комментарий
23.03.2026 19:21 Ответить
в ОАЄ нема води ?
винуваті знов жи..и !

бідні євреї, вони винуваті у всьому Вселенському глупстві людства, починаючи з рудого урода

.
показать весь комментарий
23.03.2026 19:39 Ответить
А хто почав війну з Іраном?
показать весь комментарий
23.03.2026 19:40 Ответить
євреї, євреї, кругом одні євреЇ, кругом одні ж..ди
показать весь комментарий
23.03.2026 19:52 Ответить
Так може це Гренландія напала на Іран?
показать весь комментарий
23.03.2026 19:54 Ответить
"Ми не хочемо помирати за Ізраїль": https://tsn.ua/svit/my-ne-khochemo-pomyraty-za-izrayil-vse-bilshe-viyskovykh-ssha-proty-viyny-v-irani-3046634.html все більше військових США проти війни в Ірані.
показать весь комментарий
23.03.2026 19:52 Ответить
Оце поворот, а я думав тільки українські кадрові починаючи з 2014 ухилялись від війни, а тут і американські контрактники щось забуксували.
показать весь комментарий
23.03.2026 19:57 Ответить
Та його вже треба переводити на лежачий стаціонар в палаті номер 6.
показать весь комментарий
23.03.2026 19:17 Ответить
За нього хробаки на цвинтарі вже завдаток взяли.
показать весь комментарий
23.03.2026 19:42 Ответить
показать весь комментарий
23.03.2026 19:43 Ответить
Фіфті - фіфті а ****
показать весь комментарий
23.03.2026 19:08 Ответить
а репарації ірану?
показать весь комментарий
23.03.2026 19:10 Ответить
Всему свое время. Уже пройден огромный путь: 1. От победы над Ираном за три дня, до отчаянного предложения о совместном контроле над Ормузским проливом.
2. От оскорбления союзников, до нарциссической мольбы о помощи.
3. От Украины без карт, до попытки под ковром закупиться украинскими БПЛА.
Думаю, репарациям, но под видом безвозмездной помощи "на развитие институтов демократии в Иране" тоже время придет.
Так что всему свое время.
показать весь комментарий
23.03.2026 19:32 Ответить
А репарації Ірану буде виплачувати Україна за участь у цій війні на стороні агресорів - Ізраїлю та США.
показать весь комментарий
23.03.2026 19:51 Ответить
Moron
показать весь комментарий
23.03.2026 19:11 Ответить
так і знав !!!!!!!!!!!!!!

piec deel-ка руда !

євреїв продав за триліон реалів, що становить станом на березень 2026 року становить приблизно $765 000 USD. Але курс є дуже нестабільним і рудому треба поспішати

.
показать весь комментарий
23.03.2026 19:12 Ответить
Наступна думка: Україна і росія можуть спільно контролювати Донбас.
показать весь комментарий
23.03.2026 19:12 Ответить
уряяя !
хай живе вільна економічна зона в Костянтинівці (по видобутку та реалізації будівельного сміття)

.
показать весь комментарий
23.03.2026 19:17 Ответить
для початку спільний контроль кримського мосту
показать весь комментарий
23.03.2026 19:24 Ответить
а як же режим Ірану , радікального ісламізму ,який знищює свій народ ? Чі це не те за шо США воюють ?!!!
показать весь комментарий
23.03.2026 19:12 Ответить
свобода іранського народу ?
продана !
рудий урод в першому ряду, отримайте гроші в реалах

показать весь комментарий
23.03.2026 19:20 Ответить
Там же, где и режим чавесистов-маоистов-наркоторговцев. Управляет.
показать весь комментарий
23.03.2026 19:43 Ответить
Феєричний ідіот-невдаха
показать весь комментарий
23.03.2026 19:13 Ответить
хто вже тільки не відбивався від рудого урода:
починаючи від гренландських пінгвінів і закінчуючи
мексиканськими наркобаронами, персидськими мулами та хитрозадими китайцями.

с черговою перемогою ума над разумом тебе, донні !!!!

.
показать весь комментарий
23.03.2026 19:27 Ответить
BBC

За словами інсайдерів, Вашингтон зосереджений на знищенні ракетної та ядерної програм Ірану, а зміну режиму розглядає як бонус. Для Ізраїлю ж пріоритетом залишаються усунення іранських лідерів та дестабілізація режиму.

Окремо в Білому домі наголошують: нормалізація світового ринку нафти для США є важливішим завданням, ніж для Ізраїлю.

"Ізраїль не ненавидить хаос. Ми - так. Ми хочемо стабільності. А Нетаньягу? Не настільки, особливо коли йдеться про Іран. Вони ненавидять іранський уряд набагато більше, ніж ми", - зауважив один з чиновників Білого дому
показать весь комментарий
23.03.2026 19:13 Ответить
І у білорусіі самозванного, усє за СТАБІЛЬНОСТЬ теж, упродовж 30 років…
показать весь комментарий
23.03.2026 19:15 Ответить
Нетаньягу публічно заявляє, що повітряної кампанії проти Ірану недостатньо.

"Неможливо робити революції з повітря", - зазначив він на пресконференції, додавши, що для успіху потрібні "сухопутні сили", проте деталей не розкрив.

За кулісами Нетаньягу висловлює розчарування: обіцянки Моссада поки що не реалізовані. На одному із зібрань він скаржився, що Трамп може завершити війну у будь-який момент.

Аналітики відзначають: зусилля Моссада та Ізраїлю з підбурювання повстання, хоча й ретельно планувалися, з самого початку були приречені на невдачу.

Жорстка частина уряду утримує контроль, а опозиційні групи занадто слабкі, щоб мобілізувати населення.
показать весь комментарий
23.03.2026 19:15 Ответить
За даними NYT, ідею "активізувати іранську опозицію" та "спровокувати бунти" запропонував керівник ізраїльської розвідки Давід Барнеа ще на етапі підготовки операції. План розроблявся у суворій таємності і вважався ключовим елементом стратегії швидкого досягнення перемоги.

Передбачалося, що поєднання ударів по керівництву країни та таємної підтримки опозиції швидко призведе до колапсу державності.

Барнеа представив план прем'єру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу, а згодом ознайомив із ним адміністрацію президента США Дональда Трампа.

Нетаньягу і Трамп схвалили ініціативу.

Але не всі поділяли такий оптимізм.

Сумніви висловлювали американські чиновники та частина ізраїльських спецслужб.
показать весь комментарий
23.03.2026 19:17 Ответить
Барнеа представив план прем'єру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу, а згодом ознайомив із ним адміністрацію президента США Дональда Трампа. - оце і була ключова помилка, бо рудий дочекався, коли аятоли всю опозицію перебили, а тільки потім почав створювати хаос.
показать весь комментарий
23.03.2026 19:29 Ответить
З нього, довбаного угодника, там в Америці ще не сміються?
показать весь комментарий
23.03.2026 19:14 Ответить
МАГА ніколи не сміється !
показать весь комментарий
23.03.2026 19:44 Ответить
А нетаніяху з *******, допоможуть, як друху Трампу …. Вони ж, отой ДІЛ, теж хочуть!!??
показать весь комментарий
23.03.2026 19:14 Ответить
Чи діка???))))
показать весь комментарий
23.03.2026 19:41 Ответить
😂💪👌✌️👏✊🤝🫡❤️‼️🇺🇦🇪🇺⚔️👍
показать весь комментарий
23.03.2026 19:51 Ответить
Іран і так контролює протоку. Для чого йому ділитися з дідом?
показать весь комментарий
23.03.2026 19:14 Ответить
Сюрр якийсь...
показать весь комментарий
23.03.2026 19:14 Ответить
Отлично,это поставит китайских краснопузых комуняк на колени,продолжай работать Дональд
показать весь комментарий
23.03.2026 19:15 Ответить
Мир, дружба, жвачка, все "війна" закінчилася, не здивуюся якщо це був великий договорняк між США і іраном
показать весь комментарий
23.03.2026 19:16 Ответить
Тромб буде на колінах просити у аятол дозволу і показувати чи є в нього карти щоб терористи аятоли пропустили корабель? Оце то многоходовочнік сраний.
показать весь комментарий
23.03.2026 19:16 Ответить
Трамп: - Дивіться всі, як я велично обісрався! От тепер показово поназаключаю дрюжбу з Іраном назло європейцям, які не бажали зі мною позоритись... і швиденько доповім найкращому дружбану Володимиру про перемогу.
показать весь комментарий
23.03.2026 19:17 Ответить
Собачье сердце - не читайте советских газет.
Не слухайте що говорить Трамп - небезпечно для психічного здоров'я
показать весь комментарий
23.03.2026 19:19 Ответить
Зараз ізраїль шось вчудить
показать весь комментарий
23.03.2026 19:19 Ответить
ситуаці вже "без варіантів", здала руда потвора євреїв

хіба що влупити ядерною зброєю Мар-а-Лага.
але в Ізраілю кажуть її немає
показать весь комментарий
23.03.2026 19:46 Ответить
"Они оба могут."
показать весь комментарий
23.03.2026 19:20 Ответить
вот это поворот))))))))))))))))))))))))))
показать весь комментарий
23.03.2026 19:21 Ответить
І разом будемо керувать запорізькою АЕС! Всратий ковбоєць тут ні до чого, но керувать ми будемо!
показать весь комментарий
23.03.2026 19:24 Ответить
Наклав кирпичiв в шаровари....
показать весь комментарий
23.03.2026 19:24 Ответить
Поліція і рекет спільно контролюють вʼїзд на ринок... Хто ж підказав цей ринковий досвід Трампу?
показать весь комментарий
23.03.2026 19:25 Ответить
слава Гамериці,слава рудому підару..
показать весь комментарий
23.03.2026 19:27 Ответить
О да, вместе США и Иран много чего могут. Напиши об этом книгу.
показать весь комментарий
23.03.2026 19:28 Ответить
Протока найближчим часом може бути відкрита та перейти під спільний контроль США й Ірану = БРЕШЕ

Ситуація навколо протоки може стабілізуватися вже найближчим часом = БРЕШЕ

Можливі політичні зміни всередині Ірану = БРЕШЕ
показать весь комментарий
23.03.2026 19:29 Ответить
Незабаром я очолю Комуністичну партію Куби і ми разом почнемо керувати цим островом. (с) Трамп
показать весь комментарий
23.03.2026 19:30 Ответить
Можуть разом контролювати, а можуть і не контролювати. Іран вже сам контролює, навіщо йому рижий.
показать весь комментарий
23.03.2026 19:31 Ответить
тут мені дурники втирали на днях, що трамп НЕ обісрався в ірані, це план такий (хаменеї - вбитий, всі літаки і вочни знищено, іран - програв, просто іранці ще не в курсі).

то що зараз скажете про свого ідола? він ще досі геній майстер-угод ?
показать весь комментарий
23.03.2026 19:35 Ответить
Цікаво, яким боком США до цієї протоки?

Яким міжнародно-правовим документом регулювався б такий "контроль"?
показать весь комментарий
23.03.2026 19:36 Ответить
PeaceDuke одним словом
показать весь комментарий
23.03.2026 19:36 Ответить
Ой,*****...!
показать весь комментарий
23.03.2026 19:37 Ответить
Ха-ха-ха. Рудий дегенерат вже готовий до нового "peace-deal" тільки на цей раз з Іраном. Спершу запросить КВІР до свого "персонального Трамп-ООН", прийме від них в подарунок 1 млрд. доларів і після цього вони заживуть довго і щасливо... В котре звертаюсь до громадян США - вам не остогидло ганьбитись на весь світ через такого ідійота? Там же все просто - візьміть за "шкірку" цього дебіла і зі всього маху дайте під зад коліном, він і сам після цього побіжить з підскоком.
показать весь комментарий
23.03.2026 19:39 Ответить
США не будуть добивати Іран тому що не буде кому залякувати арабів і ті не будуть купляти у штатів озброєння, плюс штати за захист хочуть щей значних інвестицій в їх економіку. А так немає нестабільності то навіщо арабам захист.
Друге Іран коли ціна падає на нафту Іран або з допомогою хуситів або самотужки відкрито атакувати нафтові потужності саудитів і тим самим штати мають додаткові прибутки з своєї нафти WTI.
показать весь комментарий
23.03.2026 20:03 Ответить
Чубчик з аятоллами буде у ясна цілуватись.
показать весь комментарий
23.03.2026 19:40 Ответить
Він скоро заявить, що це Байден винен і це не його війна.
показать весь комментарий
23.03.2026 19:43 Ответить
Аятолла на одному,Трамп на другому,на високім берегу на крутому.Будуть разом контролювати протоку.
показать весь комментарий
23.03.2026 19:44 Ответить
Та просто скажи, що протока вже розблокована! Учень пуйла, в якого Купянськ досі взятий.
показать весь комментарий
23.03.2026 19:45 Ответить
старого дурака жиды втянули в разборки, помог собственный жиденок-зять, а страдает весь мир- это все что нужно знать о жидах
показать весь комментарий
23.03.2026 19:48 Ответить
Вони самі втягнулись у них араби завдяки війні накупили озброєння на десятки міліардів долларів, і штати заробили на рості ціни їх нафти WTI та СПГ.
показать весь комментарий
23.03.2026 20:01 Ответить
Трамп собирается бомбить танкеры, согласованно с Ираном?
******.
И это год только начался
показать весь комментарий
23.03.2026 19:50 Ответить
Повний Дебіл
показать весь комментарий
23.03.2026 19:53 Ответить
Яке воно хворе!!!
показать весь комментарий
23.03.2026 19:53 Ответить
нужна проста пєрєстать стрілять
показать весь комментарий
23.03.2026 19:55 Ответить
Кіно було з Томом Крузом, вони там на авіаносці всі співали, танцювали, грали на роялі (руками), їли м'ясо, пили пиво, а потім полетіли розбомбили ядерні об'єкти неназваної країни й настала потужна демократична перемога, кінець. А таке щоб протоку спільно контролювати, чи що Макрона просять вписатися а він морозиться, такого в фільмі не показували.
показать весь комментарий
23.03.2026 19:58 Ответить
Ні, ну слухайте, наш Доня знову пробив дно своєї ж паралельної реальності! 🤡 Ця його свіжа заява про те, що США мають разом з Іраном контролювати Ормузьку протоку - це вже просто підручник із шизофренії. Це ж треба мати такий унікальний маразм: зранку ти пінишься біля мікрофону і кричиш через Твіттер на весь білий світ, що Іран -це ,,ось вісь зла'', що ти їх розмазав,що ,,розкатав Іран у тонкий млинець'', знищив іхню єкономіку і поставив іх на коліна,і що взагалі - ти головний термінатор планети, а після обіду, коли таблетки перестають діяти (чи що він там приймає від забудькуватості) , ти такий: ,,Чуваки, а давайте разом за штурвалом постоїмо?''. Це як спалити сусіду хату, набити йому пику, отруіти його собаку,а ввечері прийти з пивом і пропозицією разом охороняти район.... 🤝🚢 . Доня реально вірить, що Іран після всіх його дій скаже: ,,О, Дональде, старий ти друже , звісно ж! Давай ми потримаємося за руки і пофільтруємо нафтові танкери разом!''. Але що дивуватися? У нашого ,,генія'' пам'ять, як у золотистої рибки під феном. . 🌪️💣 Старий рудий лис вже настільки заплутався у своїх ,,перемогах'', що вже не викупає: ти або воюєш, або дружиш. А пропонувати після обіду спільний бізнес на руїнах тому, кого ти ще з ранку обіцяв стерти в порох - це вже не стратегія, це просто старечий маразм у термінальній стадії...... Чекаємо, коли він запропонує Кім Чен Ину разом відкрити мережу фітнес-клубів, талібам разом відкрити школу жіночого лідерства.а мексиканцям не просто платити за стіну, а ще й стати його партнерами по бізнесу з оренди драбин для її перетину?.А що? У його паралельній реальності це цілком логічно! Геній, боже, просто стабільний геній! 🤦‍♂️Але можливо такому рішенню і є логічне пояснення: Бо як повідомляє CNN із посиланням на іранське джерело, - ⚡️іран планує монетизувати контроль над Ормузькою протокою.. Йдеться про встановлення нових умов проходу танкерів, зокрема можливі платежі до $2 млн за транзит. У тегерані також заявляють про намір посилити контроль над регіоном. Джерело також додає, що США нібито доведеться враховувати позицію ірану щодо завершення війни, інакше це може мати політичні наслідки для Доні..... А там де з'являються гроші, та ще й ті які можуть пропливти мимо Доні, у нього війна завжди відходить на другий план і вмикається його власний калькулятор....
показать весь комментарий
23.03.2026 20:04 Ответить
 
 