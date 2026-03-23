США и Иран могут совместно контролировать Ормузский пролив, — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив в ближайшее время может быть открыт и перейти под совместный контроль США и Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Трампа во время общения с журналистами перед вылетом в Мемфис, которое передал Укринформ.

По словам американского лидера, ситуация вокруг пролива может стабилизироваться уже в ближайшее время. Он также намекнул на возможные политические изменения внутри Ирана.

Планы относительно Ормузского пролива и переговоры

Трамп отметил, что контроль над стратегической водной артерией может быть совместным. Он считает, что переговоры, состоявшиеся в выходные, способны приблизить завершение конфликта.

"Он будет открыт очень скоро. Он будет находиться под совместным контролем. Моим и аятоллы… кто бы ни был следующим аятоллой", — заявил президент США.

В то же время он добавил, что Вашингтон контактирует с представителями Ирана, которых считает влиятельными и способными обеспечить достижение договоренностей.

Отдельно Трамп опроверг информацию о возможных переговорах с сыном верховного лидера Ирана Моджтабой Хаменеи, отметив, что достоверной информации о его роли пока нет.

Смена власти в Иране и энергетический фактор

Президент США заявил, что в Иране уже происходят серьезные внутренние изменения, которые могут привести к трансформации власти.

По его словам, удары по ключевым объектам привели к существенному ослаблению руководства страны, что, по его мнению, означает фактическое начало смены режима.

Кроме того, Трамп объяснил возможное ослабление санкций против иранской нефти необходимостью стабилизировать мировой энергетический рынок.

Он подчеркнул, что увеличение предложения нефти важно для глобальной экономики, даже если Иран получит ограниченные финансовые выгоды.

Также глава Белого дома заявил о намерении обратиться к Конгрессу по поводу дополнительного финансирования оборонного ведомства в размере 200 млрд долларов, аргументируя это обострением международной ситуации.

Что предшествовало?

Ранее Дональд Трамп заявил, что США и Иран в течение двух дней провели очень хорошие и продуктивные переговоры по полному и окончательному урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке.

В то же время в Иране утверждают, что переговоров не было.

