США планируют завершить войну на Ближнем Востоке до 9 апреля, — СМИ

Администрация США рассчитывает завершить войну на Ближнем Востоке в ближайшие недели.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале израильского издания Ynet.

По данным СМИ, в Вашингтоне ориентируются на дату 9 апреля как на возможный срок завершения боевых действий. Именно с этим связывают дальнейшие политические шаги США в регионе.

Возможный визит Трампа и условия

В частности, речь идет о потенциальном визите президента США Дональда Трампа в Израиль, который могут запланировать на 22 апреля — День независимости страны.

Источники отмечают, что этот визит рассматривается только при условии завершения войны до указанной даты.

Также сообщается, что во время пребывания в Израиле Трамп может получить Премию Израиля — одну из высших государственных наград страны.

По информации СМИ, награду могут вручить за вклад в развитие государства. В то же время официального подтверждения этих планов со стороны США или Израиля пока нет.

Читайте также: У Ирана никогда не будет ядерного оружия. Они с этим согласились, — Трамп

США и Иран могут совместно контролировать Ормузский пролив

Ранее Трамп заявил, что Ормузский пролив в ближайшее время может быть открыт и перейти под совместный контроль США и Ирана.

Он считает, что переговоры, состоявшиеся в выходные, способны приблизить завершение конфликта.

В то же время Трамп добавил, что Вашингтон контактирует с представителями Ирана, которых считает влиятельными и способными обеспечить выполнение договоренностей.

Отдельно американский лидер опроверг информацию о возможных переговорах с сыном верховного лидера Ирана Моджтабой Хаменеи, отметив, что достоверной информации о его роли пока нет.

Читайте также: Последствия войны на Ближнем Востоке: МЭА обсуждает дальнейшее высвобождение запасов нефти

Що передувало?

Читайте также: Цены на нефть продолжают расти на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке