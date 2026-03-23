РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9506 посетителей онлайн
Новости Операция США против Ирана
1 927 33

США планируют завершить войну на Ближнем Востоке до 9 апреля, — СМИ

Администрация США рассчитывает завершить войну на Ближнем Востоке в ближайшие недели.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале израильского издания Ynet.

По данным СМИ, в Вашингтоне ориентируются на дату 9 апреля как на возможный срок завершения боевых действий. Именно с этим связывают дальнейшие политические шаги США в регионе.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Возможный визит Трампа и условия

В частности, речь идет о потенциальном визите президента США Дональда Трампа в Израиль, который могут запланировать на 22 апреля — День независимости страны.

Источники отмечают, что этот визит рассматривается только при условии завершения войны до указанной даты.

Также сообщается, что во время пребывания в Израиле Трамп может получить Премию Израиля — одну из высших государственных наград страны.

По информации СМИ, награду могут вручить за вклад в развитие государства. В то же время официального подтверждения этих планов со стороны США или Израиля пока нет.

США и Иран могут совместно контролировать Ормузский пролив

Ранее Трамп заявил, что Ормузский пролив в ближайшее время может быть открыт и перейти под совместный контроль США и Ирана.

Он считает, что переговоры, состоявшиеся в выходные, способны приблизить завершение конфликта.

В то же время Трамп добавил, что Вашингтон контактирует с представителями Ирана, которых считает влиятельными и способными обеспечить выполнение договоренностей.

Отдельно американский лидер опроверг информацию о возможных переговорах с сыном верховного лидера Ирана Моджтабой Хаменеи, отметив, что достоверной информации о его роли пока нет.

Что предшествовало?

Автор: 

Израиль (2172) Иран (2565) США (28933)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Коли США зможуть завершити війну на Близькому Сході - це буде Іран вирішувати.
показать весь комментарий
23.03.2026 19:59 Ответить
+7
Трамп зовсім з'їхав з глузду. США капітулювало перед складнощами!
показать весь комментарий
23.03.2026 19:59 Ответить
+4
Під час своєї передвиборчої кампанії 2024 року Дональд Трамп неодноразово обіцяв припинити війну в Україні протягом 24 годин після вступу на посаду 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
23.03.2026 20:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
І не тільки Іран. https://amp.help.hvylya.net/uk/325223-provalnaya-voyna-trampa-amerikancy-ne-hotyat-umirat-za-izrail-huffpost Американські військові проявляють незадоволення.
показать весь комментарий
23.03.2026 20:18 Ответить
показать весь комментарий
Тут инфа прошла что бравые американские ********* взбунтовались когда им сказали что они вот -вот со дня на день остров Харк или Харг (не знаю точно как правильно )будут штурмовать . Возможно отсюда и такие заявления донни
показать весь комментарий
23.03.2026 20:25 Ответить
так трамп вже орально переміг іран 100500 разів
показать весь комментарий
23.03.2026 20:00 Ответить
Премия Израиля конечно не нобелевская, шо дают...
показать весь комментарий
23.03.2026 20:00 Ответить
показать весь комментарий
А я планую з сусідкою переспати та виграти в лотерею до 2 квітня.
показать весь комментарий
23.03.2026 20:04 Ответить
ну перша перемога вже була,вирішив закріпитися🤣🤣🤣
показать весь комментарий
23.03.2026 20:06 Ответить
До цієї дати Трампу прийдеться підсуєтитись
показать весь комментарий
23.03.2026 20:06 Ответить
" ... і в воздух, чепчікі, летелі!"
показать весь комментарий
23.03.2026 20:07 Ответить
.. і в воздух, чепчікі, кепки МАГА летелі ... зроблені в Китаї ...
показать весь комментарий
23.03.2026 20:57 Ответить
А чому не травня? шоб з дедами па пол сотки накатить за победу над иранским рейхом
показать весь комментарий
23.03.2026 20:09 Ответить
Як КіЄФ за трі дня?
показать весь комментарий
23.03.2026 20:10 Ответить
В Ірані зараз військова операція, а не війна, - Трамп.
показать весь комментарий
23.03.2026 20:11 Ответить
Ага. Війна стій!!! раз, два!!! Десь я це вже чув. Тільки там до 9 травня хотіло всєх пабєдіть
показать весь комментарий
23.03.2026 20:12 Ответить
Взагалі то Тромб може ''закінчити війну'' хоч завтра. Просто зі свого літака вигляне і скаже що війну він закінчив і чекає нагород. А хто це не визнає тому 200% мит. А далі єпіться як хочете. БО Тромбу ще потрібно по всьому світу дуже багато понасирати 'війн зупинити'
показать весь комментарий
23.03.2026 20:17 Ответить
Трамп уже сдался и обьявил о прекращении огня
показать весь комментарий
23.03.2026 20:13 Ответить
Трамп це біда ходяча ,навіщо було влазити в цю авантюру можна було на 3-й день після знищення вищого ісламського керівництва заявити що цілі досягнуті і так буде з кожним. Але затяжна війна привела до енергетичної кризи і росту цін на пальне від якого виграє лишн росія .З трампа такий стратег як і президент ,самозакоханий брехливий нарциз.
показать весь комментарий
23.03.2026 20:15 Ответить
Кава в Тегерані?
показать весь комментарий
23.03.2026 20:16 Ответить
Може треба було використовувати діскомбомбулятор і взяти в заручники Хаменеї, як Мадуро. Ізраїлю тільки дай когось убити.
показать весь комментарий
23.03.2026 20:21 Ответить
А якого року? 🤔
показать весь комментарий
23.03.2026 20:22 Ответить
А хтось в це повірить?
показать весь комментарий
23.03.2026 20:25 Ответить
Було б символічнішим 1 квітня.)
показать весь комментарий
23.03.2026 20:26 Ответить
Так він сказав що заверщить війну до 22 квітня, але не думаю що він уточняв якого року. Так що ніхто не зможе довести що він брехун бо до якогось 22 квітня війна таки буде завершена.
показать весь комментарий
23.03.2026 20:29 Ответить
Трамп може отримати Премію Ізраїлю

а потім отримати премію: пачьотний аятол всєя персії.
ормундська протока, з 9 квітня протока трампа.
показать весь комментарий
23.03.2026 20:32 Ответить
Через 2-3 тижні амери їстимуть шашлики, тобто гамбургери
показать весь комментарий
23.03.2026 20:33 Ответить
То "збагачений уран до 10 атомних бомб" до 9 квітня буде у аятол відібрано? 🤔
показать весь комментарий
23.03.2026 20:37 Ответить
Нетаньяху ще в 2025 номінував Трампона на Нобелівську, що ж, хоч свою медальку дасть, головне, щоб золоту, Трамп золото обожнює. Як і в Венесуелі - жодного слова про зміну режиму, і там режим не змінився, і тут - тільки надурив тих іранців, які боролися за свободу, за що поплатилися життям.
показать весь комментарий
23.03.2026 20:38 Ответить
США офіційно оголосили про "покірність Венесуели". Тепер у розпорядженні США ціла країна рабів.
показать весь комментарий
23.03.2026 20:46 Ответить
Как же вы старые идиоты, любите детскую пропаганду.
показать весь комментарий
23.03.2026 20:58 Ответить
Эту войну на Ближнем Востоке начал путин руками трампа и именно карлик вова будет решать когда её заканчивать. Пока его всё устраивает. Нефть по 100. Деньги на войну с Украиной капают. Идёт снова шантаж Европы. Покупайте мою сырую нефть иначе вам труба!
показать весь комментарий
23.03.2026 20:55 Ответить
У обеих, из-за окружения, тесные связи с Израилем. Может планировали втроем. Как поделили Сирию.
показать весь комментарий
23.03.2026 21:19 Ответить
 
 