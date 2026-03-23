США планируют завершить войну на Ближнем Востоке до 9 апреля, — СМИ
Администрация США рассчитывает завершить войну на Ближнем Востоке в ближайшие недели.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале израильского издания Ynet.
По данным СМИ, в Вашингтоне ориентируются на дату 9 апреля как на возможный срок завершения боевых действий. Именно с этим связывают дальнейшие политические шаги США в регионе.
Возможный визит Трампа и условия
В частности, речь идет о потенциальном визите президента США Дональда Трампа в Израиль, который могут запланировать на 22 апреля — День независимости страны.
Источники отмечают, что этот визит рассматривается только при условии завершения войны до указанной даты.
Также сообщается, что во время пребывания в Израиле Трамп может получить Премию Израиля — одну из высших государственных наград страны.
По информации СМИ, награду могут вручить за вклад в развитие государства. В то же время официального подтверждения этих планов со стороны США или Израиля пока нет.
США и Иран могут совместно контролировать Ормузский пролив
Ранее Трамп заявил, что Ормузский пролив в ближайшее время может быть открыт и перейти под совместный контроль США и Ирана.
Он считает, что переговоры, состоявшиеся в выходные, способны приблизить завершение конфликта.
В то же время Трамп добавил, что Вашингтон контактирует с представителями Ирана, которых считает влиятельными и способными обеспечить выполнение договоренностей.
Отдельно американский лидер опроверг информацию о возможных переговорах с сыном верховного лидера Ирана Моджтабой Хаменеи, отметив, что достоверной информации о его роли пока нет.
Что предшествовало?
- Ранее Трамп заявлял, что США"очень близки" к достижению целей в Иране.
- Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам о помощи в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.
- Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
- В то же время правительство Германии отклонило требования президента США об участии в операции.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша также не планирует участвовать ни в одной подобной миссии.
- Нидерланды также сообщили, что не планируют участвовать в разблокировании водной артерии.
- Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для ее страны.
чепчікі, кепки МАГА летелі ... зроблені в Китаї ... понасирати'війн зупинити'
а потім отримати премію: пачьотний аятол всєя персії.
ормундська протока, з 9 квітня протока трампа.