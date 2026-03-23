Нетаньягу обговорив з Трампом майбутню угоду з Іраном
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що обговорив із президентом США Дональдом Трампом можливість укладення угоди з Іраном.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні ізраїльського прем’єра, опублікованому його офісом.
За словами Нетаньягу, Трамп вважає, що військові успіхи Ізраїлю та США можуть бути використані для досягнення дипломатичних цілей.
"Президент Трамп вважає, що є можливість використати ті величезні досягнення, яких ми досягли спільно з американськими збройними силами, для реалізації цілей війни шляхом укладення угоди — угоди, яка захистить наші життєво важливі інтереси", — заявив прем’єр.
Військові дії Ізраїлю тривають
Нетаньягу наголосив, що Ізраїль продовжує військові операції в Ірані та Лівані. За його словами, завдаються удари по ракетних і ядерних об’єктах, а також по силах організації "Хезболла".
Прем’єр повідомив, що ізраїльські війська нещодавно ліквідували ще двох ядерних науковців. Він підкреслив готовність країни захищати свої життєво важливі інтереси будь-якою ціною.
Переговори між США та Іраном
Нагадаємо, 23 березня Дональд Трамп заявив, що угода з Іраном може бути укладена протягом п’яти днів або навіть раніше. За його словами, ініціатива миру виходить від Тегерана.
Водночас, за інформацією Reuters, США ведуть перемовини зі спікером парламенту Ірану Мохаммедом Калібафом. Сам Калібаф спростував будь-які переговори на цей рахунок.
Таким чином, Ізраїль і США продовжують поєднувати військові та дипломатичні дії, намагаючись забезпечити безпеку та інтереси в регіоні.
- Ізраїльське видання Ynet раніше повідомило, що адміністрація США розраховує завершити війну на Близькому Сході до 9 квітня.
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вовадоня, на буя ти туди вліз ?
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