Лондон не бачить загрози ракет Ірану для Європи

Британія не має підтверджень того, що Іран здатен атакувати ракетами європейські країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Reuters.

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Оцінка загроз для Європи

Видання посилається на заяву міністра кабінету міністрів Великої Британії Стіва Ріда. За його словами, наразі відсутні будь-які розвіддані, які б підтверджували такі можливості Тегерана.

Рід наголосив, що Лондон не бачить доказів намірів Ірану атакувати європейські держави або технічних можливостей для таких ударів.

"Ми не бачимо жодних доказів того, що Іран націлений на Європу або хоча б має можливості для таких ударів", – заявив він.

Ця позиція прозвучала на тлі заяв ізраїльської сторони про те, що іранські ракети потенційно можуть досягати європейських столиць, зокрема Лондона, Парижа та Берліна.

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Загострення на Близькому Сході

Попри обережні оцінки Лондона, ситуація в регіоні залишається напруженою. Іран уже здійснював ракетні пуски у напрямку військових об’єктів США та Великої Британії, зокрема бази на острові Дієго-Гарсія.

За даними Reuters, це може свідчити про поступове збільшення дальності іранських ракет. Відомо, що деякі з них під час атак подолали тисячі кілометрів, одна була перехоплена, інша впала після тривалого польоту.

У британському уряді також підкреслили, що не підтримують ескалацію конфлікту.

"Ми не хочемо ескалації та будемо працювати з партнерами, щоб знизити напруження. Дональд Трамп виступає сам за себе", – зазначив Рід.

Водночас у західних медіа з’являються оцінки, що Іран теоретично може розширити дальність своїх ракет до рівня, який дозволить досягати західноєвропейських столиць.

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Заклики НАТО

Тим часом НАТО закликає Європу підтримати кампанію США проти Ірану. Про це йдеться у матеріалі Politico, де наведено інтерв’ю генерального секретаря Альянсу Марка Рютте.

Генсек Альянсу наголосив на важливості консолідації навколо дій президента США Дональда Трампа, попри початкове вагання деяких європейських держав. Він зазначив, що Іран із ядерною зброєю становив би пряму загрозу не лише для Ізраїлю, а й для Європи та світової стабільності.

"Я знаю одне, що ми завжди об’єднуємося", – підкреслив очільник Альянсу. За його словами, затримка з боку європейських партнерів пояснюється тим, що їх не залучали до початкового планування задля збереження ефекту несподіванки атак США та Ізраїлю.

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