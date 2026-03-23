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Лондон не бачить загрози ракет Ірану для Європи

У Лондоні спростували дані про удари Ірану по ЄС

Британія не має підтверджень того, що Іран здатен атакувати ракетами європейські країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Reuters.

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Оцінка загроз для Європи

Видання посилається на заяву міністра кабінету міністрів Великої Британії Стіва Ріда. За його словами, наразі відсутні будь-які розвіддані, які б підтверджували такі можливості Тегерана.

Рід наголосив, що Лондон не бачить доказів намірів Ірану атакувати європейські держави або технічних можливостей для таких ударів.

"Ми не бачимо жодних доказів того, що Іран націлений на Європу або хоча б має можливості для таких ударів", – заявив він.

Ця позиція прозвучала на тлі заяв ізраїльської сторони про те, що іранські ракети потенційно можуть досягати європейських столиць, зокрема Лондона, Парижа та Берліна.

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Загострення на Близькому Сході

Попри обережні оцінки Лондона, ситуація в регіоні залишається напруженою. Іран уже здійснював ракетні пуски у напрямку військових об’єктів США та Великої Британії, зокрема бази на острові Дієго-Гарсія.

За даними Reuters, це може свідчити про поступове збільшення дальності іранських ракет. Відомо, що деякі з них під час атак подолали тисячі кілометрів, одна була перехоплена, інша впала після тривалого польоту.

У британському уряді також підкреслили, що не підтримують ескалацію конфлікту.

"Ми не хочемо ескалації та будемо працювати з партнерами, щоб знизити напруження. Дональд Трамп виступає сам за себе", – зазначив Рід.

Водночас у західних медіа з’являються оцінки, що Іран теоретично може розширити дальність своїх ракет до рівня, який дозволить досягати західноєвропейських столиць.

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Заклики НАТО

Тим часом НАТО закликає Європу підтримати кампанію США проти Ірану. Про це йдеться у матеріалі Politico, де наведено інтерв’ю генерального секретаря Альянсу Марка Рютте.

Генсек Альянсу наголосив на важливості консолідації навколо дій президента США Дональда Трампа, попри початкове вагання деяких європейських держав. Він зазначив, що Іран із ядерною зброєю становив би пряму загрозу не лише для Ізраїлю, а й для Європи та світової стабільності.

"Я знаю одне, що ми завжди об’єднуємося", – підкреслив очільник Альянсу. За його словами, затримка з боку європейських партнерів пояснюється тим, що їх не залучали до початкового планування задля збереження ефекту несподіванки атак США та Ізраїлю.

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  • Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомогти у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
  • Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
  • Водночас в уряді Німеччини відхилили вимоги президента США про участь в операції.
  • Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польщатакож не планує брати участі у жодній подібній місії.
  • Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
  • Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.

Автор: 

Велика Британія (6003) Ізраїль (1997) Іран (3562) США (26857) атака (1716)
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Топ коментарі
+4
У Ирана есть ракеты на 4000 км. Как раз до Лондона достанет. Но их не видно.
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23.03.2026 00:27 Відповісти
+3
Коли побачать буде пізно.... готуватися треба за здалегідь але хто бажає витрачати гроші, у їх бункери є а люди..... як небудь будуть.... чого їх (людей) берегти, їх дуже багато наплодилося..... тільки такої правди жоден політик або біля нього не скаже.
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23.03.2026 02:48 Відповісти
+2
Схоже, іранські ракетники готувалися до війни, накопичили запас БР, обладнали приховані пускові у гірський місцевості. Мабуть міністру дружньої нам Великої Британії не варто сподіватися на гуманність режиму аятолл і провокувати їх надіслати "спростування" заяви міністра у вигляді БР.
Краще мовчки, але швидко подбати про розгортання достатньої кількості ефективних антиракет, здатних перехоплювати іранські Khorramshahr-4.
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23.03.2026 00:43 Відповісти

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