Лондон не видит угрозы иранских ракет для Европы

В Лондоне опровергли данные об ударах Ирана по ЕС

У Великобритании нет подтверждений того, что Иран способен нанести ракетный удар по европейским странам.

Оценка угроз для Европы

Издание ссылается на заявление министра кабинета министров Великобритании Стива Рида. По его словам, на данный момент отсутствуют какие-либо разведданные, подтверждающие такие возможности Тегерана.

Рид подчеркнул, что Лондон не видит доказательств намерений Ирана атаковать европейские государства или технических возможностей для таких ударов.

"Мы не видим никаких доказательств того, что Иран нацелен на Европу или хотя бы имеет возможности для таких ударов", - заявил он.

Эта позиция прозвучала на фоне заявлений израильской стороны о том, что иранские ракеты потенциально могут достигать европейских столиц, в частности Лондона, Парижа и Берлина.

Обострение на Ближнем Востоке

Несмотря на осторожные оценки Лондона, ситуация в регионе остается напряженной. Иран уже осуществлял ракетные пуски в направлении военных объектов США и Великобритании, в частности - базы на острове Диего-Гарсия.

По данным Reuters, это может свидетельствовать о постепенном увеличении дальности иранских ракет. Известно, что некоторые из них во время атак преодолели тысячи километров, одна была перехвачена, другая упала после длительного полета.

В британском правительстве также подчеркнули, что не поддерживают эскалацию конфликта.

"Мы не хотим эскалации и будем работать с партнерами, чтобы снизить напряжение. Дональд Трамп выступает от своего имени", - отметил Рид.

В то же время в западных СМИ появляются оценки, что Иран теоретически может увеличить дальность своих ракет до уровня, который позволит достигать западноевропейских столиц.

Призывы НАТО

Тем временем НАТО призывает Европу поддержать кампанию США против Ирана. Об этом говорится в материале Politico, где приводится интервью генерального секретаря Альянса Марка Рютте.

Генсек Альянса подчеркнул важность консолидации вокруг действий президента США Дональда Трампа, несмотря на первоначальные колебания некоторых европейских государств. Он отметил, что Иран с ядерным оружием представлял бы прямую угрозу не только для Израиля, но и для Европы и мировой стабильности.

"Я знаю одно: мы всегда объединяемся", - подчеркнул глава Альянса. По его словам, задержка со стороны европейских партнеров объясняется тем, что их не привлекали к первоначальному планированию, чтобы сохранить эффект неожиданности атак США и Израиля.

+3
У Ирана есть ракеты на 4000 км. Как раз до Лондона достанет. Но их не видно.
23.03.2026 00:27 Ответить
+2
Коли побачать буде пізно.... готуватися треба за здалегідь але хто бажає витрачати гроші, у їх бункери є а люди..... як небудь будуть.... чого їх (людей) берегти, їх дуже багато наплодилося..... тільки такої правди жоден політик або біля нього не скаже.
23.03.2026 02:48 Ответить
+2
Це не війна Європи, а Рютте діє всупереч її інтересам, це він ввів моду називати божевільного обранця неадекватних американців "татусем", а нещодавно став пропонувати домовлятися з Х-уйлом, генсек НАТО не представляє Європу, так само як і не представляє позицію переважної більшості країн оборонного блоку, який був сформований виключно для захисту Європи (від СРСР), а не для участі в екзотичних війнах в різних частинах світу.
23.03.2026 06:34 Ответить
І до Київа до речі теж.
показать весь комментарий
23.03.2026 00:41 Ответить
Схоже, іранські ракетники готувалися до війни, накопичили запас БР, обладнали приховані пускові у гірський місцевості. Мабуть міністру дружньої нам Великої Британії не варто сподіватися на гуманність режиму аятолл і провокувати їх надіслати "спростування" заяви міністра у вигляді БР.
Краще мовчки, але швидко подбати про розгортання достатньої кількості ефективних антиракет, здатних перехоплювати іранські Khorramshahr-4.
23.03.2026 00:43 Ответить
Такі ракети розраховані на спеціальну БЧ. Їх там невелика кількість. Мабуть десятки штук. Відповідно їх, швидше за все, перехоплять ракетами sm-6 на кораблях, чи aegis ashore.
23.03.2026 01:33 Ответить
Малювати мультики вони навчилися і *******.
23.03.2026 01:50 Ответить
Трамп довоюється,Гагарін долітався..
23.03.2026 00:36 Ответить
Тут або типова заява щоб не було паніки серед населення, або Іран ******* про ракети.
23.03.2026 00:40 Ответить
а Кіпр що вже не в Європі ?
23.03.2026 02:57 Ответить
Фразу «Дональд Трамп виступає сам за себе» слід розуміти - не бийте по нам іранці, бачите, ми не підтримуємо Трампа.
23.03.2026 03:08 Ответить
23.03.2026 05:28 Ответить
мабуть, зовсім погані справи у Тромба та Нетаньяху, якщо мультикартинками сподіваються втягнути Європу у війну з аятоллами
23.03.2026 06:15 Ответить
Когда от всех говном воняет то сложно вычислить кто насрал в штаны. Совок за это и развалили, когда интелигенты затролировали быдло и заставили вытирать жепу бумагой туалетной. Могли и раньше ток московиты не понимали концепции витирания жопы до первой олимпиады в москве
23.03.2026 06:20 Ответить
Із руськово міра вєщаєш?
23.03.2026 08:20 Ответить
Хоть у хого то появилась адекватность в заявлениях. У Ирана действительно нет такой технической возможности. Даже в Германии появлялись сумасшедшие которые переживали из за возможных ударов по базам США в Германии.
Когда некоторые люди слышат слово Иран, они забывают элекментарную географию. И помнят только мантру про 4000 км...
23.03.2026 08:18
 
 