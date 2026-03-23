Лондон не видит угрозы иранских ракет для Европы

У Великобритании нет подтверждений того, что Иран способен нанести ракетный удар по европейским странам.

Оценка угроз для Европы

Издание ссылается на заявление министра кабинета министров Великобритании Стива Рида. По его словам, на данный момент отсутствуют какие-либо разведданные, подтверждающие такие возможности Тегерана.

Рид подчеркнул, что Лондон не видит доказательств намерений Ирана атаковать европейские государства или технических возможностей для таких ударов.

"Мы не видим никаких доказательств того, что Иран нацелен на Европу или хотя бы имеет возможности для таких ударов", - заявил он.

Эта позиция прозвучала на фоне заявлений израильской стороны о том, что иранские ракеты потенциально могут достигать европейских столиц, в частности Лондона, Парижа и Берлина.

Обострение на Ближнем Востоке

Несмотря на осторожные оценки Лондона, ситуация в регионе остается напряженной. Иран уже осуществлял ракетные пуски в направлении военных объектов США и Великобритании, в частности - базы на острове Диего-Гарсия.

По данным Reuters, это может свидетельствовать о постепенном увеличении дальности иранских ракет. Известно, что некоторые из них во время атак преодолели тысячи километров, одна была перехвачена, другая упала после длительного полета.

В британском правительстве также подчеркнули, что не поддерживают эскалацию конфликта.

"Мы не хотим эскалации и будем работать с партнерами, чтобы снизить напряжение. Дональд Трамп выступает от своего имени", - отметил Рид.

В то же время в западных СМИ появляются оценки, что Иран теоретически может увеличить дальность своих ракет до уровня, который позволит достигать западноевропейских столиц.

Призывы НАТО

Тем временем НАТО призывает Европу поддержать кампанию США против Ирана. Об этом говорится в материале Politico, где приводится интервью генерального секретаря Альянса Марка Рютте.

Генсек Альянса подчеркнул важность консолидации вокруг действий президента США Дональда Трампа, несмотря на первоначальные колебания некоторых европейских государств. Он отметил, что Иран с ядерным оружием представлял бы прямую угрозу не только для Израиля, но и для Европы и мировой стабильности.

"Я знаю одно: мы всегда объединяемся", - подчеркнул глава Альянса. По его словам, задержка со стороны европейских партнеров объясняется тем, что их не привлекали к первоначальному планированию, чтобы сохранить эффект неожиданности атак США и Израиля.

