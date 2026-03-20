Великобритания разрешила США использовать свои авиабазы для нанесения ударов по объектам Ирана, угрожающим Ормузскому проливу

Великобритания разрешила США использовать свои авиабазы для нанесения ударов по иранским объектам, представляющим угрозу для судоходства в Ормузском проливе.

Об этом сообщает BBC, информирует Цензор.НЕТ.

Решение Лондона

Ранее британское правительство разрешило американским войскам использовать британские базы для проведения операций, направленных на предотвращение запуска Ираном ракет, которые могут угрожать британским интересам или жизни людей.

Во время совещания 20 марта министры пришли к соглашению, что использование британских баз США теперь может быть расширено с целью защиты судов в Ормузском проливе.

Отмечается, что Великобритания по-прежнему не будет принимать непосредственного участия в ударах, и в правительстве подчеркивают, что "принципы, на которых основан подход Великобритании к конфликту, остаются неизменными".

Представитель Даунинг-стрит отметил, что министры сегодня договорились о том, что базы теперь могут использоваться для "оборонных операций США", направленных против "средств, используемых для атак на корабли в Ормузском проливе".

Представитель Даунинг-стрит сообщил, что "министры подчеркнули необходимость срочной деэскалации и быстрого урегулирования конфликта".

Что предшествовало?

Ранее Трамп раскритиковал НАТО, назвав союзников "трусами" из-за того, что они не присоединяются к военной операции США по разблокированию Ормузского пролива. Он также заявил, что "без США НАТО — это бумажный тигр".

19 марта семь партнеров США — Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Япония и Канада — заявили, что готовы присоединиться к усилиям по обеспечению безопасного прохода через Ормузский пролив.

