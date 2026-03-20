Британія дозволила США використовувати свої авіабази для ударів на об’єкти Ірану, що загрожують Ормузькій протоці

Велика Британія дала дозвіл США на використання своїх авіабаз для ударів по іранських об’єктах, що становлять загрозу для судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє BBC, інформує Цензор.НЕТ.

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Рішення Лондона

Раніше британський уряд дозволив американським військам використовувати британські бази для проведення операцій, спрямованих на запобігання запуску Іраном ракет, що можуть загрожувати британським інтересам або життям людей.

Під час наради 20 березня міністри дійшли згоди, що використання британських баз США тепер може бути розширено з метою захисту суден в Ормузькій протоці.

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Зазначається, що Велика Британія як і раніше не братиме безпосередньої участі в ударах, і в уряді наголошують, що "принципи, на яких ґрунтується підхід Великої Британії до конфлікту, залишаються незмінними".

Речник Даунінг-стріт зазначив, що міністри сьогодні домовилися про те, що бази тепер можуть використовуватися для "оборонних операцій США", спрямованих проти "засобів, що використовуються для атак на кораблі в Ормузькій протоці".

Представник Даунінг-стріт повідомив, що "міністри наголосили на необхідності термінової деескалації та швидкого врегулювання конфлікту".

Що передувало?

Раніше Трамп розкритикував НАТО, назвавши союзників "боягузами" через те, що вони не долучаються до військової операції США з розблокування Ормузької протоки. Він також заявив, що "без США НАТО — це паперовий тигр".

19 березня сім партнерів США — Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Японія та Канада — заявили, що готові долучитися до зусиль для гарантування безпечного проходу через Ормузьку протоку.

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