Нетаньяху обсудил с Трампом будущее соглашение с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом возможность заключения соглашения с Ираном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении израильского премьера, опубликованном его офисом.

По словам Нетаньяху, Трамп считает, что военные успехи Израиля и США могут быть использованы для достижения дипломатических целей.

"Президент Трамп считает, что есть возможность использовать те огромные достижения, которых мы добились совместно с американскими вооруженными силами, для реализации целей войны путем заключения соглашения — соглашения, которое защитит наши жизненно важные интересы", — заявил премьер.

Военные действия Израиля продолжаются

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль продолжает военные операции в Иране и Ливане. По его словам, наносятся удары по ракетным и ядерным объектам, а также по силам организации "Хезболла".

Премьер сообщил, что израильские войска недавно ликвидировали еще двух ядерных ученых. Он подчеркнул готовность страны защищать свои жизненно важные интересы любой ценой.

Переговоры между США и Ираном

Напомним, 23 марта Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном может быть заключено в течение пяти дней или даже раньше. По его словам, инициатива мира исходит от Тегерана.

В то же время, по информации Reuters, США ведут переговоры со спикером парламента Ирана Мохаммедом Калибафом. Сам Калибаф опроверг какие-либо переговоры на этот счет.

Таким образом, Израиль и США продолжают сочетать военные и дипломатические действия, пытаясь обеспечить безопасность и интересы в регионе.

