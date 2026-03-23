Нетаньяху обсудил с Трампом будущее соглашение с Ираном

Нетаньяху и Трамп обсудили соглашение по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом возможность заключения соглашения с Ираном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении израильского премьера, опубликованном его офисом.

По словам Нетаньяху, Трамп считает, что военные успехи Израиля и США могут быть использованы для достижения дипломатических целей.

"Президент Трамп считает, что есть возможность использовать те огромные достижения, которых мы добились совместно с американскими вооруженными силами, для реализации целей войны путем заключения соглашения — соглашения, которое защитит наши жизненно важные интересы", — заявил премьер.

Военные действия Израиля продолжаются

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль продолжает военные операции в Иране и Ливане. По его словам, наносятся удары по ракетным и ядерным объектам, а также по силам организации "Хезболла".

Премьер сообщил, что израильские войска недавно ликвидировали еще двух ядерных ученых. Он подчеркнул готовность страны защищать свои жизненно важные интересы любой ценой.

Переговоры между США и Ираном

Напомним, 23 марта Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном может быть заключено в течение пяти дней или даже раньше. По его словам, инициатива мира исходит от Тегерана.

В то же время, по информации Reuters, США ведут переговоры со спикером парламента Ирана Мохаммедом Калибафом. Сам Калибаф опроверг какие-либо переговоры на этот счет.

Таким образом, Израиль и США продолжают сочетать военные и дипломатические действия, пытаясь обеспечить безопасность и интересы в регионе.

Ну Натаняху красіво Краснова розвів як шльопера. Так сказать похоронив рудого телепня політично.
показать весь комментарий
23.03.2026 21:59 Ответить
Тому що файли Епштейна є у спецслужб росії та само собою Ізраїлю. Тому Краснов буде робити все що скаже росія та Ізраїль.
показать весь комментарий
23.03.2026 22:43 Ответить
сакральне питання:

вова доня, на буя ти туди вліз ?

.
показать весь комментарий
23.03.2026 22:50 Ответить
хотів як Венесуелу на нафту нагнути, дурик ?
то треба було хоча б шкільний підручник з історії 5-го класу "Давній світ" прочитати, зокрема розділ Давня Персія

вона ж Арьяна, між іншим, з її народонасєлєнієм

.
показать весь комментарий
23.03.2026 22:54 Ответить
BBC

За даними NYT, ідею "активізувати іранську опозицію" та "спровокувати бунти" запропонував керівник ізраїльської розвідки Давід Барнеа ще на етапі підготовки операції. План розроблявся у суворій таємності і вважався ключовим елементом стратегії швидкого досягнення перемоги.
Передбачалося, що поєднання ударів по керівництву країни та таємної підтримки опозиції швидко призведе до колапсу державності.

Барнеа представив план прем'єру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу, а згодом ознайомив із ним адміністрацію президента США Дональда Трампа.
Нетаньягу і Трамп схвалили ініціативу.
Але не всі поділяли такий оптимізм.
Сумніви висловлювали американські чиновники та частина ізраїльських спецслужб.
показать весь комментарий
23.03.2026 22:02 Ответить
Трамп у понеділок сказав, що США та Іран з кінця минулого тижня ведуть «дуже хороші та продуктивні переговори» про припинення військових дій, і тому він наказав призупинити удари по іранській енергетиці.
Іран у особі МЗС та спікера парламенту заявив, що жодних переговорів з американцями не веде.
показать весь комментарий
23.03.2026 22:06 Ответить
Іран знає?)))
показать весь комментарий
23.03.2026 22:11 Ответить
Дипломатично луплять по Ірану
показать весь комментарий
23.03.2026 22:14 Ответить
якби Трамп був би президентом, цієї війни не було
показать весь комментарий
23.03.2026 22:16 Ответить
знову витягли ШІ, щоб зіграти роль нетаньяху?
показать весь комментарий
23.03.2026 22:17 Ответить
гуд, попустили бородатых пуйловцев лет на 5. Следующая остановка - Куба
показать весь комментарий
23.03.2026 22:17 Ответить
і де ж тут гуд ?
1. повбивали старих дідів в полотенцах, так їм на зміну прийшли молоді та зліші
2. свої 600 чи скільки там кг уранію іранці відкопають і за рік догонять до 90% збагачення.
3. ракетчики живі здорові і наклепають ще ракет
4. нафто-бабки течуть рікою

ні, п'яти років спокою на Близькому Сході НЕ буде - через рік-два так бабахне, що буде реально Третя термоядерна

.
показать весь комментарий
23.03.2026 22:40 Ответить
https://t.me/ToBeOr_Official/20236 Быть Или:
Израиль знал, что ряд стран предпринимает попытки инициировать переговоры между Ираном и США, но был удивлён заявлением Трампа, что эти контакты прогрессируют, и что, вероятно, уже достигнуто соглашение по 15 пунктам, - израильский высокопоставленный чиновник.
А, то есть Трамп опять провёл переговоры с врагом за спиной своего союзника и ничего ему об этом не сказал, Израиль обо всём узнал постфактум. Ни разу такого не было, вот вообще.
На этой неделе планируются переговоры США-Иран в Исламабаде. С американской стороны, помимо Уиткоффа и Кушнера, рассматривается участие Вэнса. Со стороны Ирана ожидается спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф.
Галибаф - известная личность, в своё время был и командующим ВВС КСИР, и мэром Тегерана, в 2024-м занял третье место на президентских выборах. Считается консерватором-принципиалистом - сторонником «жёсткой линии».
показать весь комментарий
23.03.2026 22:18 Ответить
https://t.me/voinasordoy/5851 Сергей Ауслендер:

Так, качельки продолжаются.
Спикер иранского парламента Галибаф говорит, что никаких переговоров нет и с помине. Хотя, как утверждали некоторые источники, они ведутся именно с ним.

Я, кстати, сильно удивлюсь, если Галибаф доживет до прекращения огня.
показать весь комментарий
23.03.2026 22:22 Ответить
https://t.me/voinasordoy Сергей Ауслендер:

Знатно нас сегодня покачали на эмоциональных качелях. Есть переговоры, нет переговоров, договорились, не договорились. Но почему-то вроде никто и не удивлен. Такая у Трампа манера ведения дел. Учитывая опыт его предыдущих подобных заявлений типа "отлично/продуктивно/позитивно поговорили" и на следующий день начали бомбить, я бы все-таки немного подождал.
показать весь комментарий
23.03.2026 22:25 Ответить
Аятолам мир зараз ні до чого:

1. вони хотять реально "закопати" трампа та США політично
2. провчити залівні монархії щоб не якшались з "Сатаною" і опустити їх як імідж райських фінансових та простих кущів

суть байки: є нагода так нагнути США і залівних щоб трусились при одній думці нападати на Велику Персію з її Навухаданосарами-Ашурбаніпалами

.
показать весь комментарий
23.03.2026 22:47 Ответить
Два обісраних *******.
Речник Ірану заявив що ні про які угоди не йдеться.
показать весь комментарий
23.03.2026 22:25 Ответить
авжеж, розмащують г..но один одному і вибігають

.
показать весь комментарий
23.03.2026 22:48 Ответить
 
 