США могут провести переговоры с Ираном на этой неделе

США и ряд стран Ближнего Востока обсуждают возможность проведения мирных переговоров с Ираном на высоком уровне уже 26 марта.

Как сообщает издание Axios.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По информации источников из США и Израиля, Вашингтон передал Тегерану предложения относительно потенциального соглашения о прекращении войны. Документ содержит 15 пунктов и в значительной степени повторяет требования, озвученные во время предыдущих переговоров в Женеве. В то же время, по данным собеседников, Иран предварительно согласился с большинством положений.

США ожидают ответа Ирана на предложения

Несмотря на дипломатические усилия, окончательный ответ Тегерана пока не получен. Переговоры могут состояться с участием нескольких стран региона, что подчеркивает масштаб и важность инициативы.

Израиль, являющийся союзником США в противостоянии с Ираном, скептически оценивает перспективы таких переговоров. По данным источников, премьер-министр Биньямин Нетаньяху опасается, что возможные договоренности могут не соответствовать интересам Израиля и ограничить военные возможности страны.

"Мы получили согласие и благословение Моджтабы Хаменеи закрыть этот вопрос как можно скорее, если наши условия будут выполнены", — заявили источники.

Противоречивые сигналы из Тегерана и Вашингтона

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после, по его словам, "продуктивных" переговоров.

Однако в Иране публично отрицали факт диалога с США, назвав заявления Трампа попыткой стабилизировать цены на энергоносители.

В то же время появилась информация, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи все же согласился на переговоры при определенных условиях.

