США могут провести переговоры с Ираном на этой неделе

Переговоры по Ирану могут состояться 26 марта

США и ряд стран Ближнего Востока обсуждают возможность проведения мирных переговоров с Ираном на высоком уровне уже 26 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания Axios.

По информации источников из США и Израиля, Вашингтон передал Тегерану предложения относительно потенциального соглашения о прекращении войны. Документ содержит 15 пунктов и в значительной степени повторяет требования, озвученные во время предыдущих переговоров в Женеве. В то же время, по данным собеседников, Иран предварительно согласился с большинством положений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия войны в Иране: Через Ормузский пролив за три недели прошло столько же судов, сколько раньше проходило за день

США ожидают ответа Ирана на предложения

Несмотря на дипломатические усилия, окончательный ответ Тегерана пока не получен. Переговоры могут состояться с участием нескольких стран региона, что подчеркивает масштаб и важность инициативы.

Израиль, являющийся союзником США в противостоянии с Ираном, скептически оценивает перспективы таких переговоров. По данным источников, премьер-министр Биньямин Нетаньяху опасается, что возможные договоренности могут не соответствовать интересам Израиля и ограничить военные возможности страны.

"Мы получили согласие и благословение Моджтабы Хаменеи закрыть этот вопрос как можно скорее, если наши условия будут выполнены", — заявили источники.

Читайте также: США планируют завершить войну на Ближнем Востоке до 9 апреля, — СМИ

Противоречивые сигналы из Тегерана и Вашингтона

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после, по его словам, "продуктивных" переговоров.

Однако в Иране публично отрицали факт диалога с США, назвав заявления Трампа попыткой стабилизировать цены на энергоносители. 

В то же время появилась информация, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи все же согласился на переговоры при определенных условиях.

Читайте также: Нетаньяху обсудил с Трампом будущее соглашение с Ираном

Трампа вважає малоймовірною зміну влади в Ірані, а також знищення ядерної програми та ракетного арсеналу Ісламської Республіки.
Про це заявило видання The Washington Post.
За інформацією видання, у зв'язку з цим Трамп шукає спосіб оголосити про свою перемогу.
Також Трамп розглядає варіант захоплення Ормузької протоки для подальших ударів по Ірану без ризиків для світової економіки.
24.03.2026 21:35 Ответить
24.03.2026 21:38 Ответить
Влади держав Перської затоки були змушені засвоїти гіркий урок: військові бази Сполучених Штатів на їхній території не тільки не означають автоматичного захисту, а й можуть зробити самі ці країни цілями для іранських атак.
Більше того, як повідомило на початку березня агентство Associated Press з посиланням на анонімних представників двох держав регіону, Вашингтон до початку війни ігнорував усі їхні заперечення та попередження про її потенційно руйнівні наслідки.
24.03.2026 21:43 Ответить
24.03.2026 21:36 Ответить
Трамп намагався оцінити готовність Ірану до перемир'я через пакистанського посередника, але отримав рішучу відповідь, повідомляє Tehran Times з посиланням на джерело.

Іран вважав Уіткоффа та Кушнера негідними того, щоб обмінюватися повідомленнями з США через них, розповів співрозмовник видання.
24.03.2026 21:37 Ответить
24.03.2026 21:40 Ответить
24.03.2026 21:48 Ответить
24.03.2026 22:02 Ответить
24.03.2026 22:05 Ответить
24.03.2026 22:17 Ответить
 
 