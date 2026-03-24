США могут провести переговоры с Ираном на этой неделе
США и ряд стран Ближнего Востока обсуждают возможность проведения мирных переговоров с Ираном на высоком уровне уже 26 марта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания Axios.
По информации источников из США и Израиля, Вашингтон передал Тегерану предложения относительно потенциального соглашения о прекращении войны. Документ содержит 15 пунктов и в значительной степени повторяет требования, озвученные во время предыдущих переговоров в Женеве. В то же время, по данным собеседников, Иран предварительно согласился с большинством положений.
США ожидают ответа Ирана на предложения
Несмотря на дипломатические усилия, окончательный ответ Тегерана пока не получен. Переговоры могут состояться с участием нескольких стран региона, что подчеркивает масштаб и важность инициативы.
Израиль, являющийся союзником США в противостоянии с Ираном, скептически оценивает перспективы таких переговоров. По данным источников, премьер-министр Биньямин Нетаньяху опасается, что возможные договоренности могут не соответствовать интересам Израиля и ограничить военные возможности страны.
"Мы получили согласие и благословение Моджтабы Хаменеи закрыть этот вопрос как можно скорее, если наши условия будут выполнены", — заявили источники.
Противоречивые сигналы из Тегерана и Вашингтона
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после, по его словам, "продуктивных" переговоров.
Однако в Иране публично отрицали факт диалога с США, назвав заявления Трампа попыткой стабилизировать цены на энергоносители.
В то же время появилась информация, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи все же согласился на переговоры при определенных условиях.
Про це заявило видання The Washington Post.
За інформацією видання, у зв'язку з цим Трамп шукає спосіб оголосити про свою перемогу.
Також Трамп розглядає варіант захоплення Ормузької протоки для подальших ударів по Ірану без ризиків для світової економіки.
Більше того, як повідомило на початку березня агентство Associated Press з посиланням на анонімних представників двох держав регіону, Вашингтон до початку війни ігнорував усі їхні заперечення та попередження про її потенційно руйнівні наслідки.
Іран вважав Уіткоффа та Кушнера негідними того, щоб обмінюватися повідомленнями з США через них, розповів співрозмовник видання.
