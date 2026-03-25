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Новини Операція США проти Ірану
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Переговори США та Ірану тривають продуктивно. Не вірте фейкам, - Білий дім

Левітт про переговори між США та Іраном

Переговори між США та Іраном продовжуються і, за оцінкою американської сторони, залишаються продуктивними.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу в середу.

Вона підтвердила, що діалог між сторонами триває, а також прокоментувала інформацію, яка з’являється у медіа щодо можливого плану врегулювання. За її словами, частина цих повідомлень відповідає дійсності, однак не всі деталі є точними.

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Позиція Білого дому

"Переговори тривають. Вони продуктивні, як сказав президент у понеділок, і залишаються такими", — заявила Керолайн Левітт.

Прессекретарка наголосила, що журналістам слід обережно ставитися до інформації з анонімних джерел і не поширювати спекуляції. Водночас вона підкреслила, що адміністрація США не має наміру розкривати деталі переговорного процесу з Іраном, аби зберегти його ефективність.

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Суперечливі сигнали з Тегерана та Вашингтона

  • Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про тимчасове призупинення ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану на п’ять днів після, за його словами, "продуктивних" переговорів.
  • Однак в Ірані публічно заперечували факт діалогу зі США, назвавши заяви Трампа спробою стабілізувати ціни на енергоносії.
  • Водночас з’явилася інформація, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї все ж погодився на переговори за певних умов.

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Автор: 

Іран (3570) США (26875) Трамп Дональд (9027) Левітт Керолайн (71)
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Топ коментарі
+13
ГОСПОДИ ЯКІ ВОНИ КЛОУНИ))))

Країна фейк - особливо коли ця тупа блондинка бреше про досягнення рудого імбіцила
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25.03.2026 23:38 Відповісти
+12
Продуктивно - це коли нафта по $50.
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25.03.2026 23:34 Відповісти
+12
Брехлива прошм@нда на довірі під керівництвом соціопатичного рудого утирка розказуватиме нам, кому ми повинні вірити.
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25.03.2026 23:37 Відповісти

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