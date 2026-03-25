Переговори США та Ірану тривають продуктивно. Не вірте фейкам, - Білий дім

Переговори між США та Іраном продовжуються і, за оцінкою американської сторони, залишаються продуктивними.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу в середу.

Вона підтвердила, що діалог між сторонами триває, а також прокоментувала інформацію, яка з’являється у медіа щодо можливого плану врегулювання. За її словами, частина цих повідомлень відповідає дійсності, однак не всі деталі є точними.

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Позиція Білого дому

"Переговори тривають. Вони продуктивні, як сказав президент у понеділок, і залишаються такими", — заявила Керолайн Левітт.

Прессекретарка наголосила, що журналістам слід обережно ставитися до інформації з анонімних джерел і не поширювати спекуляції. Водночас вона підкреслила, що адміністрація США не має наміру розкривати деталі переговорного процесу з Іраном, аби зберегти його ефективність.

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Суперечливі сигнали з Тегерана та Вашингтона

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про тимчасове призупинення ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану на п’ять днів після, за його словами, "продуктивних" переговорів.

Однак в Ірані публічно заперечували факт діалогу зі США, назвавши заяви Трампа спробою стабілізувати ціни на енергоносії.

Водночас з’явилася інформація, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї все ж погодився на переговори за певних умов.

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