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Іран дуже хоче укласти угоду, але боїться про це сказати, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран "дуже хоче" укласти угоду про припинення війни, але "боїться про це сказати".
Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Ніхто ніколи не бачив нічого подібного до того, що ми робимо на Близькому Сході з Іраном, і, до речі, вони ведуть переговори і дуже хочуть укласти угоду, але бояться про це говорити, тому що вважають, що їх вб'ють їхні власні люди. Вони також бояться, що їх вб'ємо ми", - зазначив лідер США.
Суперечливі сигнали з Тегерана та Вашингтона
- Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про тимчасове призупинення ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану на п’ять днів після, за його словами, "продуктивних" переговорів.
- Однак в Ірані публічно заперечували факт діалогу зі США, назвавши заяви Трампа спробою стабілізувати ціни на енергоносії.
- Водночас з’явилася інформація, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї все ж погодився на переговори за певних умов.
Топ коментарі
+24 Slav Hlam
показати весь коментар26.03.2026 09:18 Відповісти Посилання
+13 Сергей Бойко #595230
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+7 фома фоммич #577697
показати весь коментар26.03.2026 09:20 Відповісти Посилання
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