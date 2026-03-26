Іран дуже хоче укласти угоду, але боїться про це сказати, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран "дуже хоче" укласти угоду про припинення війни, але "боїться про це сказати".

Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ніхто ніколи не бачив нічого подібного до того, що ми робимо на Близькому Сході з Іраном, і, до речі, вони ведуть переговори і дуже хочуть укласти угоду, але бояться про це говорити, тому що вважають, що їх вб'ють їхні власні люди. Вони також бояться, що їх вб'ємо ми", - зазначив лідер США.

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Суперечливі сигнали з Тегерана та Вашингтона

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про тимчасове призупинення ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану на п’ять днів після, за його словами, "продуктивних" переговорів.

Однак в Ірані публічно заперечували факт діалогу зі США, назвавши заяви Трампа спробою стабілізувати ціни на енергоносії.

Водночас з’явилася інформація, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї все ж погодився на переговори за певних умов.

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