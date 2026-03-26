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Новини Операція США проти Ірану
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Іран дуже хоче укласти угоду, але боїться про це сказати, - Трамп

Трамп каже, що Іран хоче угоди, але боїться сказати про це

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран "дуже хоче" укласти угоду про припинення війни, але "боїться про це сказати".

Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ніхто ніколи не бачив нічого подібного до того, що ми робимо на Близькому Сході з Іраном, і, до речі, вони ведуть переговори і дуже хочуть укласти угоду, але бояться про це говорити, тому що вважають, що їх вб'ють їхні власні люди. Вони також бояться, що їх вб'ємо ми", - зазначив лідер США.

Читайте: Переговори США та Ірану тривають продуктивно. Не вірте фейкам, - Білий дім

Суперечливі сигнали з Тегерана та Вашингтона

  • Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про тимчасове призупинення ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану на п’ять днів після, за його словами, "продуктивних" переговорів.
  • Однак в Ірані публічно заперечували факт діалогу зі США, назвавши заяви Трампа спробою стабілізувати ціни на енергоносії.
  • Водночас з’явилася інформація, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї все ж погодився на переговори за певних умов.

Також читайте: Трамп звинуватив демократів у хаосі та проблемах з фінансуванням міграційної служби

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Іран (3570) США (26875) Трамп Дональд (9027)
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Топ коментарі
+24
Трампло, а Іран про це знає?
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26.03.2026 09:18 Відповісти
+13
Одно не понятно. Как Дональд Фредович об этом узнал .
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26.03.2026 09:39 Відповісти
+7
Рыжий, ***** Иран! Иран- уярь Израиль! Израиль-херач аятол, перебейте там друг друга-в Украине станет легче)
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26.03.2026 09:20 Відповісти

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