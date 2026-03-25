Трамп звинуватив демократів у хаосі та проблемах з фінансуванням міграційної служби

Сполучені Штати переживають новий виток політичної суперечки через частковий шатдаун уряду та фінансування міграційної служби.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописах президента США Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.

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Трамп звинувачує демократів у саботажі

Президент Америки наголосив, що демократи "дбають про злочинців, які незаконно в'їжджають у країну, а не про американських громадян". Він додав, що це призводить до проблем в аеропортах та перешкоджає нормальному функціонуванню Управління транспортної безпеки.

"Ліворадикальні демократи, які ненавидять країну, намагаються створити внутрішній хаос, щоб звести нанівець наші великі військові досягнення в Ірані", – зазначив Трамп.

Президент також висловив підтримку співробітникам Служби імміграційного та митного контролю (ICE), відзначивши їхню роботу під час часткового шатдауну, включно з допомогою пасажирам в аеропортах. Трамп пообіцяв направити працівників ICE для підтримки аеропортів, якщо демократи не погодяться припинити частковий шатдаун.

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Наслідки шатдауну для США

Нагадаємо, частковий шатдаун вже впливає на роботу Міністерства внутрішньої безпеки та інших відомств, особливо в авіаційній галузі. Сенат США поки не зміг ухвалити законопроєкт про фінансування, що створює ризики для нормальної роботи державних служб.

По всій країні пасажири стикаються з довгими чергами в аеропортах, а співробітники Управління транспортної безпеки США, які не отримують зарплати, беруть відгули або звільняються.