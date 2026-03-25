Трамп звинуватив демократів у хаосі та проблемах з фінансуванням міграційної служби
Сполучені Штати переживають новий виток політичної суперечки через частковий шатдаун уряду та фінансування міграційної служби.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописах президента США Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.
Трамп звинувачує демократів у саботажі
Президент Америки наголосив, що демократи "дбають про злочинців, які незаконно в'їжджають у країну, а не про американських громадян". Він додав, що це призводить до проблем в аеропортах та перешкоджає нормальному функціонуванню Управління транспортної безпеки.
"Ліворадикальні демократи, які ненавидять країну, намагаються створити внутрішній хаос, щоб звести нанівець наші великі військові досягнення в Ірані", – зазначив Трамп.
Президент також висловив підтримку співробітникам Служби імміграційного та митного контролю (ICE), відзначивши їхню роботу під час часткового шатдауну, включно з допомогою пасажирам в аеропортах. Трамп пообіцяв направити працівників ICE для підтримки аеропортів, якщо демократи не погодяться припинити частковий шатдаун.
Наслідки шатдауну для США
Нагадаємо, частковий шатдаун вже впливає на роботу Міністерства внутрішньої безпеки та інших відомств, особливо в авіаційній галузі. Сенат США поки не зміг ухвалити законопроєкт про фінансування, що створює ризики для нормальної роботи державних служб.
По всій країні пасажири стикаються з довгими чергами в аеропортах, а співробітники Управління транспортної безпеки США, які не отримують зарплати, беруть відгули або звільняються.
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Якби останні півтора року трамп був президентом, цього б не сталось!