Трамп обвинил демократов в хаосе и проблемах с финансированием миграционной службы
Соединенные Штаты переживают новый виток политической полемики из-за частичной остановки работы правительства и финансирования миграционной службы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постах президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social.
Трамп обвиняет демократов в саботаже
Президент США подчеркнул, что демократы "заботятся о преступниках, которые незаконно въезжают в страну, а не об американских гражданах". Он добавил, что это приводит к проблемам в аэропортах и препятствует нормальному функционированию Управления транспортной безопасности.
"Леворадикальные демократы, которые ненавидят страну, пытаются создать внутренний хаос, чтобы свести на нет наши большие военные достижения в Иране", - отметил Трамп.
Президент также выразил поддержку сотрудникам Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE), отметив их работу во время частичного шатдауна, включая помощь пассажирам в аэропортах. Трамп пообещал направить сотрудников ICE для поддержки аэропортов, если демократы не согласятся прекратить частичный шатдаун.
Последствия шатдауна для США
Напомним, частичный шатдаун уже влияет на работу Министерства внутренней безопасности и других ведомств, особенно в авиационной отрасли. Сенат США пока не смог принять законопроект о финансировании, что создает риски для нормальной работы государственных служб.
По всей стране пассажиры сталкиваются с длинными очередями в аэропортах, а сотрудники Управления транспортной безопасности США, которые не получают зарплату, берут отгулы или увольняются.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
====================
ну хоч не у війні з Іраном.
А якщо респів бджоли
бойовіпокусають , то самі знаєте... Віктору Андріючу привіт..
Якби останні півтора року трамп був президентом, цього б не сталось!
"Хрусталтниє ночі" протів нєправєльних уже проводятся , да АЙС .. ?