Трамп обвинил демократов в хаосе и проблемах с финансированием миграционной службы

Соединенные Штаты переживают новый виток политической полемики из-за частичной остановки работы правительства и финансирования миграционной службы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постах президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social

Трамп обвиняет демократов в саботаже

Президент США подчеркнул, что демократы "заботятся о преступниках, которые незаконно въезжают в страну, а не об американских гражданах". Он добавил, что это приводит к проблемам в аэропортах и препятствует нормальному функционированию Управления транспортной безопасности.

"Леворадикальные демократы, которые ненавидят страну, пытаются создать внутренний хаос, чтобы свести на нет наши большие военные достижения в Иране", - отметил Трамп.

Президент также выразил поддержку сотрудникам Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE), отметив их работу во время частичного шатдауна, включая помощь пассажирам в аэропортах. Трамп пообещал направить сотрудников ICE для поддержки аэропортов, если демократы не согласятся прекратить частичный шатдаун.

Читайте также: Россия пыталась шантажировать США разведданными об Иране и помощью Украине, - Зеленский

Последствия шатдауна для США

Напомним, частичный шатдаун уже влияет на работу Министерства внутренней безопасности и других ведомств, особенно в авиационной отрасли. Сенат США пока не смог принять законопроект о финансировании, что создает риски для нормальной работы государственных служб.

По всей стране пассажиры сталкиваются с длинными очередями в аэропортах, а сотрудники Управления транспортной безопасности США, которые не получают зарплату, берут отгулы или увольняются.

Клятий Байден піднімає ціну на нафту, починає війни і роздає гроші, а Обама сцить у під'їздах.

Якби останні півтора року трамп був президентом, цього б не сталось!
25.03.2026 22:13 Ответить
Прикро, що подібні кретини викликають захват у більшості населення, і воно при першій же можливості пхає цих кретинів нагору...
25.03.2026 22:21 Ответить
Хто всрався? Невістка..., демократи... або Порошенко...
25.03.2026 22:11 Ответить
Уже набридло сміятись із США. Це дуже показово що перша країна світу 2 рази обрала таке опудало
25.03.2026 22:05 Ответить
Трамп звинуватив демократів у хаосі та проблемах з фінансуванням міграційної служби
ну хоч не у війні з Іраном.
25.03.2026 22:06 Ответить
Пока шо).
25.03.2026 22:08 Ответить
хм...тільки демократів?! Україну ні?! дивно...
25.03.2026 22:07 Ответить
Якось Порох найбільше шкодить.
А якщо респів бджоли бойові покусають , то самі знаєте... Віктору Андріючу привіт..
25.03.2026 22:37 Ответить
Деми потрібні США як п"яте колесо до воза - від них тільки одні біди і хаос - Трамп
25.03.2026 22:16 Ответить
по факту
25.03.2026 22:39 Ответить
розкажіть хто небудь тому довбню анекдот про 3 конверти
25.03.2026 22:19 Ответить
Що воно несе. Хтось збирається цього шизоїда лікувати чи ні?
25.03.2026 22:34 Ответить
Ну це вже 1933 рік, чи десь 1934р., райх. Подивимося, як буде виглядати пілпал Рейхстагу.
"Хрусталтниє ночі" протів нєправєльних уже проводятся , да АЙС .. ?
25.03.2026 22:35 Ответить
Як бліать другий раз вибрати цю амебу???
25.03.2026 22:39 Ответить
Ооо, цей недоумок рудомордий тепер розповідатиме що насправді найлютіші вороги - це демократи, і вони постійно йому щось роблять і заважають йому бути президентом..
25.03.2026 22:54 Ответить
 
 