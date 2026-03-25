Трамп обвинил демократов в хаосе и проблемах с финансированием миграционной службы

Соединенные Штаты переживают новый виток политической полемики из-за частичной остановки работы правительства и финансирования миграционной службы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постах президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

Трамп обвиняет демократов в саботаже

Президент США подчеркнул, что демократы "заботятся о преступниках, которые незаконно въезжают в страну, а не об американских гражданах". Он добавил, что это приводит к проблемам в аэропортах и препятствует нормальному функционированию Управления транспортной безопасности.

"Леворадикальные демократы, которые ненавидят страну, пытаются создать внутренний хаос, чтобы свести на нет наши большие военные достижения в Иране", - отметил Трамп.

Президент также выразил поддержку сотрудникам Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE), отметив их работу во время частичного шатдауна, включая помощь пассажирам в аэропортах. Трамп пообещал направить сотрудников ICE для поддержки аэропортов, если демократы не согласятся прекратить частичный шатдаун.

Последствия шатдауна для США

Напомним, частичный шатдаун уже влияет на работу Министерства внутренней безопасности и других ведомств, особенно в авиационной отрасли. Сенат США пока не смог принять законопроект о финансировании, что создает риски для нормальной работы государственных служб.

По всей стране пассажиры сталкиваются с длинными очередями в аэропортах, а сотрудники Управления транспортной безопасности США, которые не получают зарплату, берут отгулы или увольняются.