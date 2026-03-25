Россия пыталась шантажировать США разведданными об Иране и помощью Украине, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Россия пыталась шантажировать Соединенные Штаты, предлагая прекратить обмен военной разведывательной информацией с Ираном, если в ответ Вашингтон лишит Украину доступа к своим разведывательным данным.

Об этом он сказал в интервью Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Помощь России Ирану

Зеленский утверждает, что военная разведка Украины имеет "неопровержимые" доказательства того, что Россия продолжает предоставлять разведданные Ирану. Однако он не привел никаких дополнительных подробностей.

Он заявил, что некоторые иранские дроны, которые использовались для атак на военные объекты США и их союзников во время войны на Ближнем Востоке, содержали российские компоненты.

"У меня есть отчеты от наших разведывательных служб, которые показывают, что Россия делает это и говорит: "Я не буду передавать разведданные Ирану, если Америка прекратит передавать разведданные Украине". Разве это не шантаж? Безусловно", - сказал Зеленский.

Он не сказал, к кому, согласно сообщениям, Россия обращалась с этими комментариями. В то же время Москва отрицает оказание помощи Ирану.

Украина нуждается в ПВО

Зеленский выразил надежду, что Украина сможет заключить долгосрочные соглашения с некоторыми странами Персидского залива, которые позволят собрать средства на производство украинских перехватчиков дронов или на приобретение крайне необходимых ракет противовоздушной обороны.

Зеленский поблагодарил Дональда Трампа за продолжение поставок систем ПВО Patriot, несмотря на рост спроса из-за конфликта на Ближнем Востоке, однако отметил, что их недостаточно.

"Нам не прекратили поставки, и я очень благодарен президенту Трампу и его команде за это. Но количество ракет Patriot не такое большое, как нам нужно", - говорит он.

Президент также отметил, что Украина наращивает собственное производство дальнобойных ракет и дронов, что позволяет наносить удары вглубь территории России в ответ на обстрелы украинских городов.