РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9269 посетителей онлайн
Новости помощь Украине от США Сотрудничество РФ и Ирана
609 8

Россия пыталась шантажировать США разведданными об Иране и помощью Украине, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Россия пыталась шантажировать Соединенные Штаты, предлагая прекратить обмен военной разведывательной информацией с Ираном, если в ответ Вашингтон лишит Украину доступа к своим разведывательным данным.

Об этом он сказал в интервью Reuters.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Помощь России Ирану

Зеленский утверждает, что военная разведка Украины имеет "неопровержимые" доказательства того, что Россия продолжает предоставлять разведданные Ирану. Однако он не привел никаких дополнительных подробностей.

Он заявил, что некоторые иранские дроны, которые использовались для атак на военные объекты США и их союзников во время войны на Ближнем Востоке, содержали российские компоненты.

"У меня есть отчеты от наших разведывательных служб, которые показывают, что Россия делает это и говорит: "Я не буду передавать разведданные Ирану, если Америка прекратит передавать разведданные Украине". Разве это не шантаж? Безусловно", - сказал Зеленский.

  • Он не сказал, к кому, согласно сообщениям, Россия обращалась с этими комментариями. В то же время Москва отрицает оказание помощи Ирану.

Украина нуждается в ПВО

Зеленский выразил надежду, что Украина сможет заключить долгосрочные соглашения с некоторыми странами Персидского залива, которые позволят собрать средства на производство украинских перехватчиков дронов или на приобретение крайне необходимых ракет противовоздушной обороны.

Зеленский поблагодарил Дональда Трампа за продолжение поставок систем ПВО Patriot, несмотря на рост спроса из-за конфликта на Ближнем Востоке, однако отметил, что их недостаточно.

"Нам не прекратили поставки, и я очень благодарен президенту Трампу и его команде за это. Но количество ракет Patriot не такое большое, как нам нужно", - говорит он.

Президент также отметил, что Украина наращивает собственное производство дальнобойных ракет и дронов, что позволяет наносить удары вглубь территории России в ответ на обстрелы украинских городов.

Автор: 

Зеленский Владимир (23752) Иран (2578) разведка (4174) россия (96959) США (28947)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знову лідОр забагато балакає. Завтра Краснов вилізе і скаже що це брехня.
показать весь комментарий
25.03.2026 21:56 Ответить
Ну лідора поперло сьогодні потужна потужність пішла в хід.
показать весь комментарий
25.03.2026 22:01 Ответить
Шантаж працює. Тероризм працює. Хто грає чесно - завжди програє.
Отже Україна має мати важілі шантажу.
показать весь комментарий
25.03.2026 22:01 Ответить
Більше ікавить, чим Московія шантажує нашого Потужного?
показать весь комментарий
25.03.2026 22:03 Ответить
Скоріше всього у них є деякі документи на нього у червоній папочці з підписами в омані і навіть відео як він нюхає доріжку в оп чи деінде, такого бовдура обмазати компроматом на нього самого простіше простого.
показать весь комментарий
25.03.2026 22:14 Ответить
100%
показать весь комментарий
25.03.2026 22:25 Ответить
Щось ти багато патякаеш, а те що королю ти планшет з розташуванням військ дав, це що було?🤦 Яке ж воно дурне.
показать весь комментарий
25.03.2026 22:13 Ответить
Це ж було вже?
показать весь комментарий
25.03.2026 22:17 Ответить
 
 