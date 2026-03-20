Путин предлагал прекратить обмен разведданными с Ираном, если США не будут поставлять их Украине, — Politico

Россия предложила США соглашение, согласно которому Кремль прекратит обмен разведданными с Ираном, в частности точными координатами американских военных объектов на Ближнем Востоке, если Вашингтон перестанет предоставлять Украине разведывательную информацию.

Об этом пишет издание Politico, передает Цензор.НЕТ.

Предложение России

Два человека, знакомые с переговорами между США и Россией, сообщили изданию, что такое предложение российский посланник Кирилл Дмитриев выдвинул представителям администрации Дональда Трампа Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру во время их встречи на прошлой неделе в Майами. Эти источники добавили, что США отклонили предложение.

Однако сам факт существования такого предложения вызвал беспокойство среди европейских дипломатов, которые опасаются, что Москва пытается вбить клин между Европой и США в критический момент для трансатлантических отношений.

Президент США Дональд Трамп выразил возмущение по поводу отказа союзников направить военные корабли в Ормузский пролив. В пятницу он резко раскритиковал своих союзников по НАТО, назвав их "трусами", и сказал: "Мы это запомним!"

Белый дом отказался от комментариев. Посольство России в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии.

Один из дипломатов ЕС назвал российское предложение "возмутительным". Предложенное соглашение, вероятно, усилит растущие подозрения в Европе, что встречи Уиткоффа и Дмитриева не приносят конкретного прогресса в направлении мирного соглашения в Украине, а наоборот, рассматриваются Москвой как шанс втянуть Вашингтон в соглашение между двумя государствами, которое оставляет Европу в стороне.

США отклонили другие предложения Москвы

Отмечается, что Россия выдвинула США различные предложения по Ирану, но США отклонили их все, сообщил другой источник, знакомый с переговорами. Этот человек отметил, что США также отклонили предложение о перевозке обогащенного урана Ирана в Россию, о чем первым сообщило издание Axios.

Россия расширила обмен разведданными и военное сотрудничество с Ираном с начала войны. The Wall Street Journal первым сообщил об этом и написал, что Москва предоставляет спутниковые снимки и технологию дронов, чтобы помочь Тегерану нацелиться на американские войска в регионе. Кремль назвал эту информацию "фейковыми новостями".

США продолжают обмениваться разведданными с Украиной, даже несмотря на сокращение другой поддержки. Вашингтон на короткое время приостановил обмен в прошлом году после встречи в Овальном кабинете между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Обмен разведданными остается последней важной опорой американской поддержки Украины после того, как администрация Трампа в прошлом году прекратила большую часть финансовой и военной помощи Киеву, добавляет издание.

