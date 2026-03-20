Путин предлагал прекратить обмен разведданными с Ираном, если США не будут поставлять их Украине, — Politico
Россия предложила США соглашение, согласно которому Кремль прекратит обмен разведданными с Ираном, в частности точными координатами американских военных объектов на Ближнем Востоке, если Вашингтон перестанет предоставлять Украине разведывательную информацию.
Об этом пишет издание Politico, передает Цензор.НЕТ.
Предложение России
Два человека, знакомые с переговорами между США и Россией, сообщили изданию, что такое предложение российский посланник Кирилл Дмитриев выдвинул представителям администрации Дональда Трампа Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру во время их встречи на прошлой неделе в Майами. Эти источники добавили, что США отклонили предложение.
Однако сам факт существования такого предложения вызвал беспокойство среди европейских дипломатов, которые опасаются, что Москва пытается вбить клин между Европой и США в критический момент для трансатлантических отношений.
Президент США Дональд Трамп выразил возмущение по поводу отказа союзников направить военные корабли в Ормузский пролив. В пятницу он резко раскритиковал своих союзников по НАТО, назвав их "трусами", и сказал: "Мы это запомним!"
Белый дом отказался от комментариев. Посольство России в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии.
Один из дипломатов ЕС назвал российское предложение "возмутительным". Предложенное соглашение, вероятно, усилит растущие подозрения в Европе, что встречи Уиткоффа и Дмитриева не приносят конкретного прогресса в направлении мирного соглашения в Украине, а наоборот, рассматриваются Москвой как шанс втянуть Вашингтон в соглашение между двумя государствами, которое оставляет Европу в стороне.
США отклонили другие предложения Москвы
Отмечается, что Россия выдвинула США различные предложения по Ирану, но США отклонили их все, сообщил другой источник, знакомый с переговорами. Этот человек отметил, что США также отклонили предложение о перевозке обогащенного урана Ирана в Россию, о чем первым сообщило издание Axios.
Россия расширила обмен разведданными и военное сотрудничество с Ираном с начала войны. The Wall Street Journal первым сообщил об этом и написал, что Москва предоставляет спутниковые снимки и технологию дронов, чтобы помочь Тегерану нацелиться на американские войска в регионе. Кремль назвал эту информацию "фейковыми новостями".
- США продолжают обмениваться разведданными с Украиной, даже несмотря на сокращение другой поддержки. Вашингтон на короткое время приостановил обмен в прошлом году после встречи в Овальном кабинете между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Обмен разведданными остается последней важной опорой американской поддержки Украины после того, как администрация Трампа в прошлом году прекратила большую часть финансовой и военной помощи Киеву, добавляет издание.
Та рф руки потирає і весь їхній космос працює тільки на Іран.
Прошу не отказать! Путин - Трампу.
- "Какие колеса?! Мы просили насосы?!"
- "На ваш запрос сообщаем. Самолёт потерпел крушение горах Армении. Колёса раскатаны местным населением по аулам".
"Давайте скажем правду!" - "Скажем правду, нас сегодня уволят". - "Давайте молчать". - "Будем молчать, нас завтра уволят". - "Что тогда делать?" - "Давайте запустим "дурочку"! Отправляйте телеграмму: "Куры передохли, высылайте новый телескоп!"
Оскільки Вашингтон послаблює санкції, щоб пом'якшити глобальний дефіцит постачання, продажі російської нафти до Індії зросли на 50%.
Деякі оцінки свідчать, що Москва може отримати до 5 млрд доларів додаткового прибутку до кінця березня і вийти на найкращий рік за доходами від пального з 2022 року.
Америка ризикує фактично передати Москві значний фінансовий виграш за рахунок країн Перської затоки.
Що б ти , дітонька знав . У дорослих дядьок й тіточок зовсім ішні іграшки й вони не виміряються такими категоріями , як "дрочба" , "братерство" ... у там , у дорослих а ніхто не витрача 20...100 млрд баксоїдів , що поїхати у відрядження в Париж й там у "галереї Лафаєт" на sale купувати жінці трико з кульбашками ...
Й щоб ти знав , що у разі знесення режиму аятулл ціни на нафту упадуть до рівня 1998 року , а це 11 баксів за діжку
Ці двоє аферистів - і матір рідну продадуть
Десь в новині брехня. Або вітьков/кушнір не прймали участь, тому росіяни сходили нах*й. Або вітьков приймав участь - тоді ніхто нічого не відхилив, рішали вестимуть торги.