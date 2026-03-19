Война РФ против Украины может стать экзистенциальной угрозой для США, - разведка

Полномасштабная война России против Украины может превратиться в прямую угрозу для Соединенных Штатов, если конфликт будет и дальше обостряться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежегодном отчете Разведывательного сообщества США за 2026 год.

В документе отмечается, что ключевыми рисками являются ядерный шантаж со стороны России и возможное применение баллистических ракет средней дальности, которые могут нести ядерные боезаряды.

Американская разведка предупреждает, что затягивание войны значительно повышает риск прямого столкновения между Россией и НАТО – как из-за ошибок в расчетах, так и из-за сознательных действий сторон.

Отдельно отмечается, что война уже имеет глобальные последствия. В частности, участие военных из Северной Кореи в боевых действиях против Украины дает им реальный боевой опыт и доступ к российским военным технологиям.

Также Москва продолжает применять гибридные методы против стран Запада, пытаясь сорвать поддержку Украины. Среди примеров – диверсии на объектах инфраструктуры в Европе.

В отчете подчеркивается, что Кремль пока не демонстрирует готовности к прекращению войны. В Москве рассчитывают достичь своих целей военным путем и навязать Украине выгодные условия мира.

Европейские страны все больше воспринимают Россию как долгосрочную угрозу своей безопасности. Полномасштабное вторжение в Украину, а также гибридные атаки заставили государства ЕС и НАТО активнее инвестировать в оборону.

В то же время война уже влияет на стабильность других регионов. В частности, растет напряженность на Западных Балканах, где Россия поддерживает дестабилизационные процессы.

Особую опасность представляют атаки на критическую инфраструктуру, которые могут привести к значительным экономическим потерям и человеческим жертвам как в Европе, так и в США.

В ответ союзники Украины укрепляют оборонные возможности, в частности в сфере противодействия современным угрозам, таким как беспилотники и ракетные удары.

