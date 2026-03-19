Разведка США: "Россия считает, что способна победить Украину и навязать свои условия"

Россия считает, что способна победить Украину и навязать свои условия

Разведка США считает, что Россия на протяжении последнего года сохраняет преимущество в войне против Украины и по-прежнему уверена, что сможет одержать победу на поле боя и навязать урегулирование на своих условиях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежегодной Оценке угроз разведывательного сообщества США.

Подробности

"Москва почти наверняка рассчитывает, что победит на поле боя в Украине и принудит к урегулированию на своих условиях", — отмечается в документе.

В то же время в разведке считают, что усилия США по достижению мира могут изменить ситуацию и уменьшить региональные последствия конфликта.

В отчете подчеркивается, что "продолжение войны увеличивает риск как непреднамеренной, так и преднамеренной эскалации до прямого конфликта между Россией и силами НАТО".

Кроме того, в разведке предупреждают, что использование Россией ядерных угроз и боевое применение ракетных систем средней дальности в Украине повышают риск расширения конфликта.

Также в документе указано, что Россия развивает сотрудничество с Китаем, Ираном и Северной Кореей и использует кибероперации, дезинформацию, манипуляции на энергетических рынках и диверсии для продвижения своих интересов.

Ну, адміністрація Трампа зробила і робить те, що надає русні неабиякої впевненості.
19.03.2026 16:30 Ответить
Расея здатна тільки взяти защеку тому шо вона називаєтся Парашная *********.
19.03.2026 16:29 Ответить
І трамп так гадає
19.03.2026 16:37 Ответить
19.03.2026 16:29 Ответить
А шо там развєдка піндосів рижогоальцгеймера каже за Іран і всіх цих "аятол" ?

За 24 часа ? Чи за трі (3) дня ?
19.03.2026 16:42 Ответить
Розвідка мені не доповідає, а рудий поц каже шо всіх прекрасно переміг і шо він красунчик. Психіатри покі шо мовчать.
19.03.2026 16:52 Ответить
Вони розігнали половину штатки і посадили всяких клоунів з МАГА.Поки кацапи бикують на переговорах і не йдуть на припинення вогню,навіть моєму коту Марсіку ясно що Пукін сподівається якось пропетлять,захопить Донецьку обл,щоб заявить про вялікую пабєду.
19.03.2026 17:03 Ответить
19.03.2026 16:30 Ответить
Так не вони ж помирають в окопах...
19.03.2026 16:44 Ответить
Так і дуже професійна команда Бвйдена була впевнена у тому, що у лютому-березні 2022-го року у Путіна все вийде за тиждень-два. Залужиий же писав, що йому довелося ховати плани від американців, бо в світі мають властивість підрізати більш слабку сторону для зменшення наслідків військового конфлікту і уникнення надмірних жертв. А Трамп це активно робить на словах.
Проблема в тому, що тут не може бути миру, в може бути тільки розгром однієї із сторін. Тут немає іншого рішення.
19.03.2026 17:14 Ответить
Якщо розвідка щось там гадає то в неї немає карт-хай собі гадає що далі з трампушкою буде за декілька місяців на виборах-чекаю на відео де його покажуть що він з дітками робив
19.03.2026 16:32 Ответить
Вже є - Один вдома 2
19.03.2026 16:39 Ответить
Ваша розвідка вважає, що може перемогти Іран і нав'язати йому свої умови...
19.03.2026 16:33 Ответить
Чомусь мені здається, що рудий півень навіть власну розвідку не долучав, коли розпочинав чергову війну.
19.03.2026 16:40 Ответить
Та на хєра... На хвилі венесуельського бліцкригу вирішив і тут побєдіть... Але ж Іран зробив певні висновки з літньої війни 2025 р.
19.03.2026 16:43 Ответить
И добавить в заголовок "с помощью администрации Трампа". Для большей достоверности.
19.03.2026 16:35 Ответить
+100500!!!
Донні робить все можливе й неможливе, аби допомогти своєму другові волод'є! Навіть війну з Іраном для цього розпочав.
19.03.2026 16:50 Ответить
Як каже моя мати - дурний думкою багатіє
19.03.2026 16:36 Ответить
А моя казала:"Зарікалася свиня..."
19.03.2026 16:41 Ответить
Це та розвідка, що казала, що кацапи не нападуть, бо не розгортають шпиталі і не підвозять запаси крові? Чи та, що казала про "Києв за 3 дні"?
19.03.2026 16:37 Ответить
Ні, це та розввдка, племінник якої, задвохсотився в "вагнері"...
19.03.2026 16:57 Ответить
19.03.2026 16:37 Ответить
Трамп приймає в цьому безпосередню участь. "Дух сморід Анкориджа" досі витає в Оральному кабінеті у Вашингтоні, на Пенсильванія-авеню, 1600.
19.03.2026 16:43 Ответить
хто керує піндосівською розвідкою?
точніше, хто доповідає данні розвідки рудому імбецилу?
якийсь трампівський холуй?
19.03.2026 16:40 Ответить
Це, по суті, те ж саме, що каже рудий дебіл - вони перемогли наполеона та гітлера, вони б захопили Україну за три дні, у Зеленського немає карт, треба підписувати пісділ.

Воно й не дивно, якщо розвідкою у США тепер керує схиблена тулсі габбард:

19.03.2026 16:41 Ответить
Тулси подполковник Нацгвардии, наверное поумнее майора Хегсета).
19.03.2026 16:45 Ответить
І обоє -- люди з дуже широким світоглядом!
19.03.2026 16:48 Ответить
Так точно, сэр!)
19.03.2026 16:48 Ответить
Вона належить до категорії людей, які приховують свою тупість за серйозним виразом табло. Також для створення відповідного образу вони активно застосовують інтонацію, міміку та жести. Варто подивитися деякі з її роликів, щоб відчути несамовитий інтелект цієї поціновувачки *****...
19.03.2026 16:49 Ответить
Як показують останні події - Рашка часто помиляється
19.03.2026 16:44 Ответить
Розвідка США! Не перетворіться, будь ласка, на "британських вчених"!
Останнім часом стала помітна така тенденція.
19.03.2026 16:45 Ответить
"Британські вчені" не поаиляються:
19.03.2026 17:23 Ответить
-1710 + (-1520) = "Росія перемагає Україну" (Розвідка США)
19.03.2026 16:52 Ответить
 
 