Разведка США: "Россия считает, что способна победить Украину и навязать свои условия"

Разведка США считает, что Россия на протяжении последнего года сохраняет преимущество в войне против Украины и по-прежнему уверена, что сможет одержать победу на поле боя и навязать урегулирование на своих условиях.

"Москва почти наверняка рассчитывает, что победит на поле боя в Украине и принудит к урегулированию на своих условиях", — отмечается в документе.

В то же время в разведке считают, что усилия США по достижению мира могут изменить ситуацию и уменьшить региональные последствия конфликта.

В отчете подчеркивается, что "продолжение войны увеличивает риск как непреднамеренной, так и преднамеренной эскалации до прямого конфликта между Россией и силами НАТО".

Кроме того, в разведке предупреждают, что использование Россией ядерных угроз и боевое применение ракетных систем средней дальности в Украине повышают риск расширения конфликта.

Также в документе указано, что Россия развивает сотрудничество с Китаем, Ираном и Северной Кореей и использует кибероперации, дезинформацию, манипуляции на энергетических рынках и диверсии для продвижения своих интересов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США могут снять санкции с иранской нефти в море, чтобы способствовать снижению цен, - Бессент