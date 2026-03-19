Разведка США: "Россия считает, что способна победить Украину и навязать свои условия"
Разведка США считает, что Россия на протяжении последнего года сохраняет преимущество в войне против Украины и по-прежнему уверена, что сможет одержать победу на поле боя и навязать урегулирование на своих условиях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежегодной Оценке угроз разведывательного сообщества США.
"Москва почти наверняка рассчитывает, что победит на поле боя в Украине и принудит к урегулированию на своих условиях", — отмечается в документе.
В то же время в разведке считают, что усилия США по достижению мира могут изменить ситуацию и уменьшить региональные последствия конфликта.
В отчете подчеркивается, что "продолжение войны увеличивает риск как непреднамеренной, так и преднамеренной эскалации до прямого конфликта между Россией и силами НАТО".
Кроме того, в разведке предупреждают, что использование Россией ядерных угроз и боевое применение ракетных систем средней дальности в Украине повышают риск расширения конфликта.
Также в документе указано, что Россия развивает сотрудничество с Китаем, Ираном и Северной Кореей и использует кибероперации, дезинформацию, манипуляции на энергетических рынках и диверсии для продвижения своих интересов.
За 24 часа ? Чи за трі (3) дня ?
Проблема в тому, що тут не може бути миру, в може бути тільки розгром однієї із сторін. Тут немає іншого рішення.
Донні робить все можливе й неможливе, аби допомогти своєму другові волод'є! Навіть війну з Іраном для цього розпочав.
Духсморід Анкориджа" досі витає в Оральному кабінеті у Вашингтоні, на Пенсильванія-авеню, 1600.
точніше, хто доповідає данні розвідки рудому імбецилу?
якийсь трампівський холуй?
Воно й не дивно, якщо розвідкою у США тепер керує схиблена тулсі габбард:
Останнім часом стала помітна така тенденція.