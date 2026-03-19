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Розвідка США: "Росія гадає, що здатна перемогти Україну й нав’язати власні умови"

Росія гадає, що здатна перемогти Україну й нав’язати власні умови

Розвідка США вважає, що Росія протягом останнього року зберігає перевагу у війні проти України й усе ще впевнена, що зможе перемогти на полі бою та нав’язати врегулювання на власних умовах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в щорічній Оцінці загроз розвідувального співтовариства США.

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Подробиці

"Москва майже напевно розраховує, що переможе на полі бою в Україні й змусить до врегулювання на власних умовах", - зазначається в документі.

Водночас у розвідці вважають, що зусилля США задля досягнення миру можуть змінити ситуацію і зменшити регіональні наслідки конфлікту.

У звіті наголошується, що "продовження війни збільшує ризик як ненавмисної, так і навмисної ескалації до прямого конфлікту між Росією та силами НАТО".

Крім того, у розвідці попереджають, що використання Росією ядерних погроз і бойове застосування ракетних систем середньої дальності в Україні підвищують ризик розширення конфлікту.

Також у документі вказано, що Росія розвиває співпрацю з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю та використовує кібероперації, дезінформацію, маніпуляції на енергетичних ринках і диверсії для просування своїх інтересів.

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НАТО (7258) розвідка (3929) росія (70585) США (26837) війна в Україні (8596)
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Топ коментарі
+19
Ну, адміністрація Трампа зробила і робить те, що надає русні неабиякої впевненості.
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19.03.2026 16:30 Відповісти
+13
Расея здатна тільки взяти защеку тому шо вона називаєтся Парашная *********.
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19.03.2026 16:29 Відповісти
+9
Це, по суті, те ж саме, що каже рудий дебіл - вони перемогли наполеона та гітлера, вони б захопили Україну за три дні, у Зеленського немає карт, треба підписувати пісділ.

Воно й не дивно, якщо розвідкою у США тепер керує схиблена тулсі габбард:

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19.03.2026 16:41 Відповісти

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