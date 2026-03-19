Розвідка США: "Росія гадає, що здатна перемогти Україну й нав’язати власні умови"

Розвідка США вважає, що Росія протягом останнього року зберігає перевагу у війні проти України й усе ще впевнена, що зможе перемогти на полі бою та нав’язати врегулювання на власних умовах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в щорічній Оцінці загроз розвідувального співтовариства США.

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Подробиці

"Москва майже напевно розраховує, що переможе на полі бою в Україні й змусить до врегулювання на власних умовах", - зазначається в документі.

Водночас у розвідці вважають, що зусилля США задля досягнення миру можуть змінити ситуацію і зменшити регіональні наслідки конфлікту.

У звіті наголошується, що "продовження війни збільшує ризик як ненавмисної, так і навмисної ескалації до прямого конфлікту між Росією та силами НАТО".

Крім того, у розвідці попереджають, що використання Росією ядерних погроз і бойове застосування ракетних систем середньої дальності в Україні підвищують ризик розширення конфлікту.

Також у документі вказано, що Росія розвиває співпрацю з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю та використовує кібероперації, дезінформацію, маніпуляції на енергетичних ринках і диверсії для просування своїх інтересів.

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