РФ уверена в победе и превосходстве в войне с Украиной, - разведка США

Россия сохраняет военное превосходство и уверена в своей способности диктовать условия завершения войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом говорится в ежегодной Оценке угроз разведывательного сообщества США.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Москва почти наверняка рассчитывает, что победит на поле боя в Украине и заставит к урегулированию на своих условиях", - говорится в документе.

Кроме того, отмечается, что усилия США по достижению мира могут изменить ситуацию и уменьшить региональные последствия конфликта. В отчете подчеркивается, что "продолжение войны увеличивает риск как непреднамеренной, так и преднамеренной эскалации до прямого конфликта между Россией и силами НАТО".

Разведка США предупреждает, что использование Россией ядерных угроз и боевое применение ракетных систем средней дальности в Украине повышают риск расширения конфликта.

Россия сохраняет способность действовать против интересов Запада

В американском разведывательном документе говорится, что Россия продолжает представлять угрозу для интересов США и их союзников, в частности - через военные и невоенные методы влияния. В частности, упомянули взрыв на железной дороге в Польше в ноябре 2025 года.

"Россия сохраняет способность выборочно бросать вызов интересам США в глобальном масштабе как военными, так и невоенными средствами. Даже несмотря на потери во время войны, сухопутные войска России выросли, а ее воздушные и морские силы остаются невредимыми и, вероятно, более боеспособными, чем до полномасштабного вторжения", - считают в американской разведке

В документе также отмечается, что Россия углубляет сотрудничество с Китаем, Ираном и КНДР, используя:

кибероперации

дезинформация

манипуляции на энергетических рынках

диверсии

"В то же время долгосрочное урегулирование войны в Украине могло бы открыть дверь для потепления в отношениях между США и Россией и улучшения двусторонних геостратегических и коммерческих отношений", - отмечается в отчете.

