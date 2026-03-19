РФ уверена в победе и превосходстве в войне с Украиной, - разведка США

Американская разведка оценила ситуацию на войне РФ против Украины

Россия сохраняет военное превосходство и уверена в своей способности диктовать условия завершения войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом говорится в ежегодной Оценке угроз разведывательного сообщества США.

"Москва почти наверняка рассчитывает, что победит на поле боя в Украине и заставит к урегулированию на своих условиях", - говорится в документе.

Кроме того, отмечается, что усилия США по достижению мира могут изменить ситуацию и уменьшить региональные последствия конфликта. В отчете подчеркивается, что "продолжение войны увеличивает риск как непреднамеренной, так и преднамеренной эскалации до прямого конфликта между Россией и силами НАТО".

Разведка США предупреждает, что использование Россией ядерных угроз и боевое применение ракетных систем средней дальности в Украине повышают риск расширения конфликта.

Россия сохраняет способность действовать против интересов Запада

В американском разведывательном документе говорится, что Россия продолжает представлять угрозу для интересов США и их союзников, в частности - через военные и невоенные методы влияния. В частности, упомянули взрыв на железной дороге в Польше в ноябре 2025 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В НАТО не исключают атаку России до 2029 года

"Россия сохраняет способность выборочно бросать вызов интересам США в глобальном масштабе как военными, так и невоенными средствами. Даже несмотря на потери во время войны, сухопутные войска России выросли, а ее воздушные и морские силы остаются невредимыми и, вероятно, более боеспособными, чем до полномасштабного вторжения", - считают в американской разведке

В документе также отмечается, что Россия углубляет сотрудничество с Китаем, Ираном и КНДР, используя:

  • кибероперации

  • дезинформация

  • манипуляции на энергетических рынках

  • диверсии

"В то же время долгосрочное урегулирование войны в Украине могло бы открыть дверь для потепления в отношениях между США и Россией и улучшения двусторонних геостратегических и коммерческих отношений", - отмечается в отчете.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кремль понимает только язык давления, диалог с РФ не изменит ее целей, - Михал

А зачитала оце все лайно розфарбована поціновувачка ***** - тулсі габард. Ще одна корисна ідіотка, поціновувачка теорій змови та конспірології. Колишня демократка, яка перебігла до тампона та отримала за це посаду очільниці національної розвідки.
19.03.2026 08:03
19.03.2026 08:03 Ответить
Квартал отлично помогает путинским захватчикам,неуверенности в успехе в кремле быть не может,это логично.
19.03.2026 07:58
19.03.2026 07:58 Ответить
Руда хвойда ніяк не второпає що кацапстан в нинішньому вигляді ніколи не буде дружнім як і в минулому часі. А невиправдана війна яку розв'язав хворий на голову ***** ще більше зблизила всіх покидьків світу.
19.03.2026 08:11
19.03.2026 08:11 Ответить
ця щорічна оцінка за минулий рік. Там вже трохи інші настрої.
19.03.2026 08:01
показать весь комментарий
19.03.2026 08:01 Ответить
Враховуючи загальну деградацію військової і не тільки аналітичної школи США і НАТО «висновки» їхніх розвідок можно сміливо і не читаючи вішати на цвях у дачному сортирі.
19.03.2026 09:31
показать весь комментарий
19.03.2026 09:31 Ответить
Вона просто пристроїла своє кучеряве хазяйство під шаловлівиє пальци старого бордельного Льва.
19.03.2026 08:55
показать весь комментарий
19.03.2026 08:55 Ответить
З допомогою США ми покажем кацапам кузькину мать - нє?
19.03.2026 08:08
показать весь комментарий
19.03.2026 08:08 Ответить
США максимально дистанціюються від цієї війни.
19.03.2026 08:35
показать весь комментарий
19.03.2026 08:35 Ответить
Україна не Ізраїль.
показать весь комментарий
19.03.2026 08:39 Ответить
У США існує дурна думка що вони якимись ніштяками можуть розірвати союз Китаю і кацапів. Типу "колись же Китай і СРСР ворогували , от і зараз таке можливо", тільки такі анал_і_тики упускають один момент - тоді ворожнеча мала під собою "ідеологічне " підгрунтя "хто більш правильний комуніст", а зараз нічого подібного не існує. Навіть поступове поглинання Китаєм кацапщини не є загрозою для режиму, воно просто подовжує його стабільне існування. А Китаю нема потреби офіційно "відгризати" кацапські території, бо кацапи працюють як "проксі" китайців. 🤔
19.03.2026 08:12
показать весь комментарий
19.03.2026 08:12 Ответить
І цю впевненість виродкам з росії надає сша
19.03.2026 08:14
19.03.2026 08:14 Ответить
Разведке США надо не глупостями заниматься, а готовить первые и точечные удары для последующего уничтожения параши термоядерными боеголовками с минимальным ответным ущербом. Понятно, что }{уйловский агент Трампон этого сделать не даст, но число ушей у него не безгранично. Скоро так или иначе ласты склеит...
19.03.2026 08:16
19.03.2026 08:16 Ответить
Ну так ! За три дні/десять років.
19.03.2026 08:17 Ответить
Такими темпами прогнозують що за 100 років.
19.03.2026 08:57
19.03.2026 08:57 Ответить
Якби американці не бачили у відносинах між США та паРашою геостратегічні та комерційні інтереси то і розклад був би інший.Рижому баризі ніколи не зрозуміти що всі терористичні організації в світі підтримувались есересером,а тепер паРашою.
19.03.2026 08:20
19.03.2026 08:20 Ответить
не тільки комерційний, а й геополітичний інтерес.
19.03.2026 08:29
19.03.2026 08:29 Ответить
Мене дивує ця шизофренія - визнавати кцапію загрозою для Заходу і нічого не робити для усунення, чи зменшення цвєї загрози, хоча для цього є і засоби, і умови. Особливо, коли прямо у віцні залучена лише Україна. Чому руками України не всунути цю загрозв, знищивши потенцвал кацапії?
19.03.2026 08:27
19.03.2026 08:27 Ответить
Чергова загаражна "аналітика" від тампонівських "профі". Махнути рукою.
19.03.2026 08:31
19.03.2026 08:31 Ответить
Москалі не мають переваги в людях, ракетах, літаках, кораблів, підводних човнах, супутниках? Як там кордони 91? Ще не вивітрилися з гарячих голів?
19.03.2026 08:39
19.03.2026 08:39 Ответить
А які кордони України у твоїй холодній голові?
19.03.2026 08:41
19.03.2026 08:41 Ответить
Яке марення ! Ми маєм укласти мир на наших умовах навіть без посередництва США.
19.03.2026 08:59
19.03.2026 08:59 Ответить
"...її повітряні та морські сили залишаються неушкодженими і, ймовірно, більш спроможними, ніж до повномасштабного вторгнення..." - ця ********** взагалі в курсі, що чорноморський флот рф наполовину знищений і втратив боєздатність, знищено третину стратегічної авіації рф?...
19.03.2026 09:09
19.03.2026 09:09 Ответить
американская разведка давно контактирует с кремлевскими террористами, а по мнению некоторых европейских служб, она еще и "подтекает"...
19.03.2026 09:32
19.03.2026 09:32 Ответить
 
 