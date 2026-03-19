РФ впевнена у перемозі та перевазі у війні з Україною, - розвідка США

Росія зберігає військову перевагу та впевнена у здатності диктувати умови завершення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у щорічній Оцінці загроз розвідувального співтовариства США.

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"Москва майже напевно розраховує, що переможе на полі бою в Україні й змусить до врегулювання на власних умовах", - йдеться в документі.

Крім того, зазначається, що зусилля США задля досягнення миру можуть змінити ситуацію і зменшити регіональні наслідки конфлікту. У звіті наголошується, що "продовження війни збільшує ризик як ненавмисної, так і навмисної ескалації до прямого конфлікту між Росією та силами НАТО".

Розвідка США попереджає, що використання Росією ядерних погроз і бойове застосування ракетних систем середньої дальності в Україні підвищують ризик розширення конфлікту.

Росія зберігає здатність діяти проти інтересів Заходу

В американському розвідувальному документі йдеться, що Росія продовжує становити загрозу для інтересів США та їхніх союзників, зокрема через військові й невійськові методи впливу. Зокрема згадали вибух на залізниці в Польщі в листопаді 2025 року.

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"Росія зберігає здатність вибірково кидати виклик інтересам США у глобальному масштабі як військовими, так і невійськовими засобами. Навіть попри втрати під час війни, сухопутні війська Росії зросли, а її повітряні та морські сили залишаються неушкодженими і, ймовірно, більш спроможними, ніж до повномасштабного вторгнення", - вважають в американській розвідці

У документі також зазначається, що Росія поглиблює співпрацю з Китаєм, Іраном та КНДР, використовуючи:

кібероперації

дезінформацію

маніпуляції на енергетичних ринках

диверсії

"Водночас довготривале врегулювання війни в Україні могло б відкрити двері для потепління у відносинах між США та Росією та поліпшення двосторонніх геостратегічних та комерційних відносин", – зазначається у звіті.

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