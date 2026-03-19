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РФ впевнена у перемозі та перевазі у війні з Україною, - розвідка США

Американська розвідка оцінила ситуацію на війні РФ проти України

Росія зберігає військову перевагу та впевнена у здатності диктувати умови завершення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у щорічній Оцінці загроз розвідувального співтовариства США.

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"Москва майже напевно розраховує, що переможе на полі бою в Україні й змусить до врегулювання на власних умовах", - йдеться в документі.

Крім того, зазначається,  що зусилля США задля досягнення миру можуть змінити ситуацію і зменшити регіональні наслідки конфлікту. У звіті наголошується, що "продовження війни збільшує ризик як ненавмисної, так і навмисної ескалації до прямого конфлікту між Росією та силами НАТО".

Розвідка США попереджає,  що використання Росією ядерних погроз і бойове застосування ракетних систем середньої дальності в Україні підвищують ризик розширення конфлікту.

Росія зберігає здатність діяти проти інтересів Заходу

В американському розвідувальному документі йдеться, що Росія продовжує становити загрозу для інтересів США та їхніх союзників, зокрема через військові й невійськові методи впливу. Зокрема згадали вибух на залізниці в Польщі в листопаді 2025 року.

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"Росія зберігає здатність вибірково кидати виклик інтересам США у глобальному масштабі як військовими, так і невійськовими засобами. Навіть попри втрати під час війни, сухопутні війська Росії зросли, а її повітряні та морські сили залишаються неушкодженими і, ймовірно, більш спроможними, ніж до повномасштабного вторгнення", - вважають в американській розвідці

У документі також зазначається, що Росія поглиблює співпрацю з Китаєм, Іраном та КНДР, використовуючи:

  • кібероперації

  • дезінформацію

  • маніпуляції на енергетичних ринках

  • диверсії

"Водночас довготривале врегулювання війни в Україні могло б відкрити двері для потепління у відносинах між США та Росією та поліпшення двосторонніх геостратегічних та комерційних відносин", – зазначається у звіті.

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росія (70572) США (26829) війна в Україні (8591)
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Топ коментарі
+33
А зачитала оце все лайно розфарбована поціновувачка ***** - тулсі габард. Ще одна корисна ідіотка, поціновувачка теорій змови та конспірології. Колишня демократка, яка перебігла до тампона та отримала за це посаду очільниці національної розвідки.
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19.03.2026 08:03 Відповісти
+26
У США існує дурна думка що вони якимись ніштяками можуть розірвати союз Китаю і кацапів. Типу "колись же Китай і СРСР ворогували , от і зараз таке можливо", тільки такі анал_і_тики упускають один момент - тоді ворожнеча мала під собою "ідеологічне " підгрунтя "хто більш правильний комуніст", а зараз нічого подібного не існує. Навіть поступове поглинання Китаєм кацапщини не є загрозою для режиму, воно просто подовжує його стабільне існування. А Китаю нема потреби офіційно "відгризати" кацапські території, бо кацапи працюють як "проксі" китайців. 🤔
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19.03.2026 08:12 Відповісти
+21
Руда хвойда ніяк не второпає що кацапстан в нинішньому вигляді ніколи не буде дружнім як і в минулому часі. А невиправдана війна яку розв'язав хворий на голову ***** ще більше зблизила всіх покидьків світу.
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19.03.2026 08:11 Відповісти

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