Кремль розуміє лише мову тиску, діалог з РФ не змінить її цілей, - Міхал

Цілі Росії щодо України залишаються незмінними, а переговори з Кремлем будуть безглуздими без очевидного провалу агресії. Тиск – єдина мова, яку розуміє Москва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

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"Росія очікувала, що Україна впаде за кілька днів. Минули роки, а Україна стоїть. І ми стоїмо разом з Україною", - написав Міхал у соціальних мережах.

Прем'єр-міністр упевнений, що відсутність прогресу в мирному врегулюванні пов'язана не з дефіцитом спілкування, а з тим, що цілі Кремля залишаються незмінними. За його словами, будь-які переговори будуть безглуздими доти, доки Росія не усвідомить провал своєї політики.

"Ця війна ніколи не була спричинена відсутністю діалогу. Йдеться про незмінні цілі Росії. Коли агресія окупається, вона повторюється. Поки агресія РФ не зазнає явного краху, переговори нічого не змінять. Тиск – це та мова, яку розуміє Кремль", – заявив Крістен Міхал.

Що передувало?

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав ЄС підходити до переговорів із Росією щодо війни в Україні з позиції сили, включно з підтримкою України та замороженими активами РФ.

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