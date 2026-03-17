Кремль понимает только язык давления, диалог с РФ не изменит ее целей, - Михал

Цели России в отношении Украины остаются неизменными, а переговоры с Кремлем будут бессмысленными без очевидного провала агрессии. Давление - единственный язык, который понимает Москва.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

"Россия ожидала, что Украина падет за несколько дней. Прошли годы, а Украина стоит. И мы стоим вместе с Украиной", - написал Михал в социальных сетях.

Премьер-министр уверен, что отсутствие прогресса в мирном урегулировании связано не с дефицитом общения, а с тем, что цели Кремля остаются неизменными. По его словам, любые переговоры будут бессмысленными до тех пор, пока Россия не осознает провал своей политики.

"Эта война никогда не была вызвана отсутствием диалога. Речь идет о неизменных целях России. Когда агрессия окупается, она повторяется. Пока агрессия РФ не потерпит явного краха, переговоры ничего не изменят. Давление – это тот язык, который понимает Кремль", – заявил Кристен Михал.

Что предшествовало?

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал ЕС подходить к переговорам с Россией по поводу войны в Украине с позиции силы, включая поддержку Украины и замороженные активы РФ.

