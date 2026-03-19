У НАТО не виключають атаку Росії до 2029 року
Більшість військових керівників країн НАТО не виключають, що Росія може наважитися атакувати територію Альянсу до 2029 року.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу заявив начальник Генерального штабу Збройних сил Чехії Карел Ржегка.
"Більшість із нас, начальників у сфері оборони, мають схожий погляд", — зазначив він.
У НАТО попереджають про ризики
За словами Ржегки, йдеться не про неминучість війни, але про необхідність бути готовими до будь-якого розвитку подій.
"Для надійного стримування ви повинні мати реальні оборонні можливості та потужності, а також волю їх використовувати", — підкреслив генерал.
Він додав, що Росія добре розуміє: Альянс має широкий спектр відповідей на різні провокації — від інформаційних до військових.
Колективна оборона — без альтернативи
Ржегка наголосив, що у разі атаки на будь-яку країну НАТО відповідь буде рішучою.
"Якби це сталося завтра, ми воювали б тим, що маємо. Без вагань… Якщо колективна оборона не буде активована — це означатиме кінець НАТО", — заявив він.
Генерал також зазначив, що Росія вже припустилася серйозної помилки, розраховуючи на швидку війну проти України.
"Наш обов’язок — зробити все можливе, щоб вони більше не робили таких прорахунків", — підсумував Ржегка.
- Раніше президентка Бундестагу Юлія Кльокнер заявила, що Росія є загрозою не тільки для України, а й для інших держав Європи. У країнах ЄС, які є членами НАТО, усвідомлюють ризики можливих провокацій та гібридних дій з боку Кремля.
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