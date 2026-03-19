У НАТО не виключають атаку Росії до 2029 року

Більшість військових керівників країн НАТО не виключають, що Росія може наважитися атакувати територію Альянсу до 2029 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу заявив начальник Генерального штабу Збройних сил Чехії Карел Ржегка.

"Більшість із нас, начальників у сфері оборони, мають схожий погляд", — зазначив він.

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У НАТО попереджають про ризики

За словами Ржегки, йдеться не про неминучість війни, але про необхідність бути готовими до будь-якого розвитку подій.

"Для надійного стримування ви повинні мати реальні оборонні можливості та потужності, а також волю їх використовувати", — підкреслив генерал.

Він додав, що Росія добре розуміє: Альянс має широкий спектр відповідей на різні провокації — від інформаційних до військових.

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Колективна оборона — без альтернативи

Ржегка наголосив, що у разі атаки на будь-яку країну НАТО відповідь буде рішучою.

"Якби це сталося завтра, ми воювали б тим, що маємо. Без вагань… Якщо колективна оборона не буде активована — це означатиме кінець НАТО", — заявив він.

Генерал також зазначив, що Росія вже припустилася серйозної помилки, розраховуючи на швидку війну проти України.

"Наш обов’язок — зробити все можливе, щоб вони більше не робили таких прорахунків", — підсумував Ржегка.