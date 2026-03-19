В НАТО не исключают нападения России до 2029 года

НАТО готовится к потенциальной агрессии РФ в ближайшие годы

Большинство военных руководителей стран НАТО не исключают, что Россия может решиться на нападение на территорию Альянса до 2029 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укрінформ заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Чехии Карел Ржегка.

"Большинство из нас, руководителей в сфере обороны, придерживаются схожего мнения", - отметил он.

В НАТО предупреждают о рисках

По словам Ржегки, речь идет не о неизбежности войны, а о необходимости быть готовыми к любому развитию событий.

"Для надежного сдерживания вы должны иметь реальные оборонные возможности и мощности, а также волю их использовать", - подчеркнул генерал.

Он добавил, что Россия хорошо понимает: у Альянса есть широкий спектр ответов на различные провокации - от информационных до военных.

Коллективная оборона - без альтернативы

Ржегка подчеркнул, что в случае атаки на любую страну НАТО ответ будет решительным.

"Если бы это произошло завтра, мы бы воевали тем, что имеем. Без колебаний… Если коллективная оборона не будет активирована - это будет означать конец НАТО", - заявил он.

Генерал также отметил, что Россия уже допустила серьезную ошибку, рассчитывая на быструю войну против Украины.

"Наша обязанность - сделать все возможное, чтобы они больше не допускали таких просчетов", - подытожил Ржегка.

  • Ранее президент Бундестага Юлия Клёкнер заявила, что Россия представляет угрозу не только для Украины, но и для других государств Европы. В странах ЕС, являющихся членами НАТО, осознают риски возможных провокаций и гибридных действий со стороны Кремля.

якщо західні країни знов будуть прикладати свої зусилля, або російська імперія у черговий раз не дезінтегрувалась, то звісно ж вони на вас нападуть.
19.03.2026 00:36 Ответить
Нато обсереться і скаже що нічого не було
19.03.2026 00:37 Ответить
Не буде жодної війни з НАТО, поки рашка вбиває українців, оскільки рашка не здатна воювати на два фронти.
19.03.2026 02:01 Ответить
Ну так готуйтесь, дроновий досвід України в поміч.
19.03.2026 00:21 Ответить
Не буде жодної війни з НАТО, поки рашка вбиває українців, оскільки рашка не здатна воювати на два фронти.
19.03.2026 02:01 Ответить
Хай посплять ще до 2029р.
19.03.2026 05:08 Ответить
Ага, значить як мінімум до 2029. В припципі вже й без різниці.
19.03.2026 00:28 Ответить
Та тут і 2026 це *******
19.03.2026 08:01 Ответить
Якби це сталося завтра, ми воювали б тим, що маємо. Без вагань… Якщо колективна оборона не буде активована - це означатиме кінець НАТО", - заявив він.

Так якщо "колективна оборона" не буде активована, то чим ви будете "воювати"? Бо як показує практика, країни НАТО навіть себе не готові захищати, збиваючи дрони, які їм загрожують... Про яку "колективну безпеку", варто говорити?
19.03.2026 00:29 Ответить
Багато ви навоюєте з орбаном та фіцо під боком...
19.03.2026 00:32 Ответить
якщо західні країни знов будуть прикладати свої зусилля, або російська імперія у черговий раз не дезінтегрувалась, то звісно ж вони на вас нападуть.
19.03.2026 00:36 Ответить
Нато обсереться і скаже що нічого не було
19.03.2026 00:37 Ответить
The Atlantic - 17.03.2026

Енн Опельбаум ( дружина Сікорського , жураналіст)

Всі, крім Трампа, розуміють, що він наробив

Дональд Трамп не мислить стратегічно. Він також не мислить історично, географічно чи навіть раціонально. Він не пов'язує дії, які він робить за один день, з подіями, які відбуваються через кілька тижнів. Він не думає про те, як його поведінка в одному місці змінить поведінку інших людей в інших місцях.
Він не розглядає ширші наслідки своїх рішень. Він не бере на себе відповідальність, коли ці рішення приймаються неправильно. Замість цього він діє за примхою та імпульсом, і коли він змінює свою думку - коли він відчуває нові примхи та нові імпульси - він просто бреше про все, що він сказав або зробив раніше.
.................

.......надалі стаття в безкоштовній версії не розкривається,
але її зачитує Швець -послання нижче.

Лиш додам - наймиліша лідер з Європи для Трампа італійка Мелоні назвала Мерца та Сікорського наймудрішими та найталановитішими лідерами
19.03.2026 02:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=68QhT0jfxRU&t=974s

Европейське НАТО "бросает Трампа "/ ВМС США готують Бурю в Заливі /№1112/ Юрій Швець
19.03.2026 02:06 Ответить
Як військовий блок себе лякає. Сміх.
19.03.2026 03:31 Ответить
Імперій більше не буде, цікаво всяким божкам дивитись як тайсон ******* немовля, а вот коли немовля ******* тайсона, а потім тайсон головою об кут ******** та обосрався тут уже цікавості ніякої.
19.03.2026 08:01 Ответить
Якщо країни нато будуть поводити себе так як зараз, то кацапи нападуть в 26му
19.03.2026 08:26 Ответить
 
 