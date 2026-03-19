В НАТО не исключают нападения России до 2029 года

Большинство военных руководителей стран НАТО не исключают, что Россия может решиться на нападение на территорию Альянса до 2029 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укрінформ заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Чехии Карел Ржегка.

"Большинство из нас, руководителей в сфере обороны, придерживаются схожего мнения", - отметил он.

В НАТО предупреждают о рисках

По словам Ржегки, речь идет не о неизбежности войны, а о необходимости быть готовыми к любому развитию событий.

"Для надежного сдерживания вы должны иметь реальные оборонные возможности и мощности, а также волю их использовать", - подчеркнул генерал.

Он добавил, что Россия хорошо понимает: у Альянса есть широкий спектр ответов на различные провокации - от информационных до военных.

Коллективная оборона - без альтернативы

Ржегка подчеркнул, что в случае атаки на любую страну НАТО ответ будет решительным.

"Если бы это произошло завтра, мы бы воевали тем, что имеем. Без колебаний… Если коллективная оборона не будет активирована - это будет означать конец НАТО", - заявил он.

Генерал также отметил, что Россия уже допустила серьезную ошибку, рассчитывая на быструю войну против Украины.

"Наша обязанность - сделать все возможное, чтобы они больше не допускали таких просчетов", - подытожил Ржегка.