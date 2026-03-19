В НАТО не исключают нападения России до 2029 года
Большинство военных руководителей стран НАТО не исключают, что Россия может решиться на нападение на территорию Альянса до 2029 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укрінформ заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Чехии Карел Ржегка.
"Большинство из нас, руководителей в сфере обороны, придерживаются схожего мнения", - отметил он.
В НАТО предупреждают о рисках
По словам Ржегки, речь идет не о неизбежности войны, а о необходимости быть готовыми к любому развитию событий.
"Для надежного сдерживания вы должны иметь реальные оборонные возможности и мощности, а также волю их использовать", - подчеркнул генерал.
Он добавил, что Россия хорошо понимает: у Альянса есть широкий спектр ответов на различные провокации - от информационных до военных.
Коллективная оборона - без альтернативы
Ржегка подчеркнул, что в случае атаки на любую страну НАТО ответ будет решительным.
"Если бы это произошло завтра, мы бы воевали тем, что имеем. Без колебаний… Если коллективная оборона не будет активирована - это будет означать конец НАТО", - заявил он.
Генерал также отметил, что Россия уже допустила серьезную ошибку, рассчитывая на быструю войну против Украины.
"Наша обязанность - сделать все возможное, чтобы они больше не допускали таких просчетов", - подытожил Ржегка.
- Ранее президент Бундестага Юлия Клёкнер заявила, что Россия представляет угрозу не только для Украины, но и для других государств Европы. В странах ЕС, являющихся членами НАТО, осознают риски возможных провокаций и гибридных действий со стороны Кремля.
Так якщо "колективна оборона" не буде активована, то чим ви будете "воювати"? Бо як показує практика, країни НАТО навіть себе не готові захищати, збиваючи дрони, які їм загрожують... Про яку "колективну безпеку", варто говорити?
Дональд Трамп не мислить стратегічно. Він також не мислить історично, географічно чи навіть раціонально. Він не пов'язує дії, які він робить за один день, з подіями, які відбуваються через кілька тижнів. Він не думає про те, як його поведінка в одному місці змінить поведінку інших людей в інших місцях.
Він не розглядає ширші наслідки своїх рішень. Він не бере на себе відповідальність, коли ці рішення приймаються неправильно. Замість цього він діє за примхою та імпульсом, і коли він змінює свою думку - коли він відчуває нові примхи та нові імпульси - він просто бреше про все, що він сказав або зробив раніше.
.................
.......надалі стаття в безкоштовній версії не розкривається,
але її зачитує Швець -послання нижче.
Лиш додам - наймиліша лідер з Європи для Трампа італійка Мелоні назвала Мерца та Сікорського наймудрішими та найталановитішими лідерами
