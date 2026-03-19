Війна РФ проти України може стати екзистенційною загрозою для США, – розвідка

Повномасштабна війна Росії проти України може перерости у пряму загрозу для Сполучених Штатів, якщо конфлікт і надалі ескалуватиме.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє щорічний звіт Розвідувальної спільноти США за 2026 рік.

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У документі зазначається, що ключовими ризиками є ядерний шантаж з боку Росії та можливе застосування балістичних ракет середньої дальності, які можуть нести ядерні боєзаряди.

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Подробиці

Американська розвідка попереджає, що затягування війни значно підвищує ризик прямого зіткнення між Росією та НАТО – як через помилки у розрахунках, так і через свідомі дії сторін.

Окремо наголошується, що війна вже має глобальні наслідки. Зокрема, участь військових з Північної Кореї у бойових діях проти України дає їм реальний бойовий досвід і доступ до російських військових технологій.

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Також Москва продовжує застосовувати гібридні методи проти країн Заходу, намагаючись зірвати підтримку України. Серед прикладів – диверсії на об’єктах інфраструктури в Європі.

У звіті підкреслюється, що Кремль наразі не демонструє готовності до припинення війни. У Москві розраховують досягти своїх цілей військовим шляхом і нав’язати Україні вигідні умови миру.

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Що відомо?

Європейські країни дедалі більше сприймають Росію як довгострокову загрозу своїй безпеці. Повномасштабне вторгнення в Україну, а також гібридні атаки змусили держави ЄС і НАТО активніше інвестувати в оборону.

Водночас війна вже впливає на стабільність інших регіонів. Зокрема, зростає напруження на Західних Балканах, де Росія підтримує дестабілізаційні процеси.

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Окрему небезпеку становлять атаки на критичну інфраструктуру, які можуть призвести до значних економічних втрат і людських жертв як у Європі, так і в США.

У відповідь союзники України посилюють оборонні можливості, зокрема у сфері протидії сучасним загрозам, таким як безпілотники та ракетні удари.

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