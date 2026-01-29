Європа може забезпечити Україну розвідданими без США за кілька місяців, - FT

Європейські країни готові за кілька місяців компенсувати американські розвідувальні дані для України у разі відмои США від надання таких даних.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Участь США в українському питанні

За даними видання, з моменту повернення Дональда Трампа в Білий дім участь США в українському питанні була одним із головних пріоритетів для європейських лідерів. До того ж навіть ціною американських мит на товари з ЄС влітку 2025 року без відповідних заходів.

За даними джерел, якщо США залишать Київ, то це стане важким ударом для виснаженої української армії, і лише підштовхне російського диктатора Володимира Путіна до досягнення своєї максималістської мети - підпорядкування України.

Читайте: У Європі шукають альтернативу в разі припинення обміну розвідданими США з Україною

Відхід США - не настільки критичний

Однак наразі наслідки відходу США виявляться не настільки критичними, як здавалося рік тому, коли адміністрація Трампа на невеликий проміжок часу призупинила обмін розвідувальною інформацією та постачання зброї.

За словами українських та європейських чиновників, у той момент підключилися інші союзники, використовуючи власні ресурси. Крім того, у січні 2026 року президент Франції Емманюель Макрон заявив, що тепер його країна надає Україні дві третини розвідувальної інформації.

Також читайте: США надаватимуть Україні розвіддані для ударів вглиб Росії по енергетичній інфраструктурі, - WSJ

"Залежність України від американської розвідки може бути значно знижена протягом кількох місяців", - заявив західний чиновник.