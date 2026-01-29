УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8680 відвідувачів онлайн
Новини Альтернатива розвідданим США США відновили обмін розвідданими з Україною Розвіддані Україні від Європи
3 127 12

Європа може забезпечити Україну розвідданими без США за кілька місяців, - FT

розвіддані від США

Європейські країни готові за кілька місяців компенсувати американські розвідувальні дані для України у разі відмои США від надання таких даних.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Участь США в українському питанні

За даними видання, з моменту повернення Дональда Трампа в Білий дім участь США в українському питанні була одним із головних пріоритетів для європейських лідерів. До того ж навіть ціною американських мит на товари з ЄС влітку 2025 року без відповідних заходів.

За даними джерел, якщо США залишать Київ, то це стане важким ударом для виснаженої української армії, і лише підштовхне російського диктатора Володимира Путіна до досягнення своєї максималістської мети - підпорядкування України.

Читайте: У Європі шукають альтернативу в разі припинення обміну розвідданими США з Україною

Відхід США - не настільки критичний

Однак наразі наслідки відходу США виявляться не настільки критичними, як здавалося рік тому, коли адміністрація Трампа на невеликий проміжок часу призупинила обмін розвідувальною інформацією та постачання зброї.

За словами українських та європейських чиновників, у той момент підключилися інші союзники, використовуючи власні ресурси. Крім того, у січні 2026 року президент Франції Емманюель Макрон заявив, що тепер його країна надає Україні дві третини розвідувальної інформації.

Також читайте: США надаватимуть Україні розвіддані для ударів вглиб Росії по енергетичній інфраструктурі, - WSJ

"Залежність України від американської розвідки може бути значно знижена протягом кількох місяців", - заявив західний чиновник.

Автор: 

Європа (2430) розвідка (3913) США (26458)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Нехай руда сволота розвідує місця на дупі ***** які ще не поцілував.
показати весь коментар
29.01.2026 08:07 Відповісти
+4
А вдруг кацапи сприймуть це як агресію і ***** нападзьот?
показати весь коментар
29.01.2026 08:42 Відповісти
+3
Може бути знижена а може не бути - новина ніпрощо, бабця надвоє гадала. І коли мине кілька місяців і Європа не забезпечить - на яких мальдівах тоді шукати цього чиновника?
показати весь коментар
29.01.2026 08:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Може бути знижена а може не бути - новина ніпрощо, бабця надвоє гадала. І коли мине кілька місяців і Європа не забезпечить - на яких мальдівах тоді шукати цього чиновника?
показати весь коментар
29.01.2026 08:07 Відповісти
Не треба скиглити.
показати весь коментар
29.01.2026 08:08 Відповісти
Нехай руда сволота розвідує місця на дупі ***** які ще не поцілував.
показати весь коментар
29.01.2026 08:07 Відповісти
Розвідку США найпотужніша розвідку в світі. І по ресурсам і по ефективності.
показати весь коментар
29.01.2026 08:14 Відповісти
Все европа здатна але потім колись
Не так швидко, треба пройти процедури, дірективи, консорціуми побудувати і не забути на серпневі відпустки.
показати весь коментар
29.01.2026 08:24 Відповісти
А вдруг кацапи сприймуть це як агресію і ***** нападзьот?
показати весь коментар
29.01.2026 08:42 Відповісти
Ні, а вдруг твій сланяра 🤙заборонить надавати розвіддані, а на них тарифи ввєдьот.
показати весь коментар
29.01.2026 09:12 Відповісти
В Європи в рази менше супутників,чи навіть в десятки разів.За Старлінки подібне говорили.
показати весь коментар
29.01.2026 08:47 Відповісти
Чого це вони про це заговорили? А мабуть тому, що руда абізяна хоче позбавити нас розвідданих, щоб допомогти своєму другу педофілу нас знищити.
показати весь коментар
29.01.2026 09:09 Відповісти
також так подумав...
показати весь коментар
29.01.2026 09:32 Відповісти
З а адміністрації трампа розвіддані треба розглядати не тільки як такі, а і як можливо дезінформативні. Наші вже пробували декілька разів підкинути американській розвідці дезу, так вона одразу зʼявлялась у рускіх.
показати весь коментар
29.01.2026 09:32 Відповісти
американська "туфта" про гарантії безпеки для України включає в тому числі і американські розвіддані.а тому європейці і хочуть післати накуй американців з такими їхніми гарантіями...
показати весь коментар
29.01.2026 09:53 Відповісти
 
 