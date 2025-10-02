США надаватимуть Україні розвіддані для ударів вглиб Росії по енергетичній інфраструктурі, - WSJ
Сполучені Штати передаватимуть Україні розвідувальну інформацію для ударів ракетами великої дальності по енергетичній інфраструктурі Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американських чиновників.
Видання зазначає, що адміністрація президента Дональда Трампа також розглядає можливість надати Києву потужне озброєння, здатне вражати більше цілей на території РФ.
Раніше Трамп підписав розпорядження, яке дозволяє спецслужбам США та Пентагону допомагати Україні у ціленаведенні. За даними журналістів, новий етап співпраці полегшить удари по нафтопереробних заводах, трубопроводах, електростанціях та іншій інфраструктурі, позбавляючи Кремль прибутків від експорту нафти.
Водночас Вашингтон закликав союзників по НАТО приєднатися до цієї ініціативи.
"Розширений обмін розвідданими з Києвом є свідченням того, що Трамп посилює підтримку України, попри застій у його зусиллях щодо мирних переговорів", - підкреслює WSJ.
Нагадаємо, що раніше видання із посиланням на два джерела писало, що президент США Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Україною американської зброї великої дальності для завдання ударів по території Росії.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю Fox News заявив, що в адміністрації президента США Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.
Також Кіт Келлог повідоми, що Білий дім та безпосередньо президент США не заперечують проти атак України на цілі, що розташовані в глибині Росії.
Згодом Келлог заявив , що його слова про Tomahawk не відображають рішень Вашингтона. Він підкреслив, що ці ракети могли б суттєво вплинути на перебіг війни.
Ну або в засрашці словом "проходная" називають установки ЕЛОУ-АВТ-6/9.
Очевидно, що дрони ЗСУ мають точні, аж до метра, координати найцінніших установок на тих НПЗ. І очевидно, що шкода від декількох дронів по $100тис наноситься на мільярди баксів.
Якщо хтось не розуміє наслідків - для заміни установки ЕЛОУ-АВТ-6 потрібно ... 3 роки принаймні. Це якщо всі керманичі та виконавці будуть з штанів вистрибувати від завзятості при проектуванні, закупівлі, виробництві, постачанні, будівництві, монтажі та пуско-наладочних роботах.
Тож скаменіться, всі "прохідні" на відповідних НПЗ уражені правильно і точно. 38% потужностей - стоять. Почалися перебої з постачаннями дизпалива.
то може пан є притула ?
.
* історія активності
* періодичність наявності персоналу та взагалі графік роботи
* періодичність ремонтів
* місцезнаходження складів запчастин
* кількість та якість техніки МЧС в регіоні
* кількість та якість комплексів ППО навколо об'єкту та в регіоні загалом
Багато чого можна виявити, якщо в тебе є постійний доступ до супутникової інформації і що оновлюється щогодини. Нічого цього на гугл-мапах п'ятирічної давнини не побачиш. А все це варто знати при прийнятті рішення про включення цілі в чергу на вибиття, наряд засобів ураження, необхідність та конфігурацію заходів прикриття/прориву ППО/відсотка втрат засобів ураження при прориві.
Коротше, Міша, не верзи дурниць.
Ось ЕЛОУ-АВТ-6 на Рязанському НПЗ - 54°33'50.0"N 39°44'47.3"E, а ось ЕЛОУ-АВТ-3 на тому ж НПЗ - 54°33'54.0"N 39°44'31.9"E, і між ними рівно 300 метрів. Теж саме з будь-яким підприємством, наприклад берем Новомосковський "Азот": ось саме у цій точці знаходиться установка М-300 для виготовлення метанолу, потужністю 150 тис. тон на рік, а ось це 54°05'16.9"N 38°10'51.4"E - установка сінтеза амміака на цьому ж заводі, і так далі... Все це давно всім відомо.
ціни б вам не було
Вибачте, але з точки зору мислення військового (яким я не є - не служив, але навчали) - ви в даному питанні не праві.
PS: якби в України були можливості з утримання "сотень" очей "на місцях" (аби за 2 місяці розхєрачити соютню об'єктів нафто-газо-індустрії), то ця війна давно б скінчилась. Навіть засрашка таких можливостей у цій війні не має. Я впевнений, що таких команд, яка, наприклад, виконала "Павутину" - не одна в ГУР. Але не сотні.
І знов таки, об'єкти нафто і газопереробки і перекачувальна інфраструктура не потребує "очей" на місцях, бо на віськових супутникових знімках фаховий спеціаліст легко відрізнить колону АВТ від колони каткрекінгу.
Звісно, з іншими об'єктами, діялність яких відбувається у закритих приміщеннях, отримання інформаії складніше, і тут вже треба мати той масив інформації, який ви перерахували вище.
Говорять, щоб:
- мєдвєдєв виригнув "ета будєт трєтяя міравая" , а піськов "ета сводіт на нєт діпломатічєскій прогрєс" .
- трамп зможе преспокійно кинути Україну , бо в нього зав'язані руки : не можна допустити третю світову
Тож ми просто спостерігаємо "перевзування в повітрі". Чи будуть з цього реальні зиски Україні - очевидно їх буде більше, ніж півроку тому. Чи достатньо їх буде для перемоги над засрашкою - ну, я сумніваюсь.
Вчитуюсь у фразу.... шакарно. Ці ракети могла би вплинути на пребіг війни, але ми вам їх не дамо, бо змінювати пербіг війни на користь України не в наших планах. Дякую що сказали це нарешті прямо.
Нинішня адміністрація - не сприймає "томагавки" як гарантований і невід'ємний атрибут міці "закритого клубу" (США + Великобританія), яким не можна ні з ким ділитись, бо це основа безпеки державності самих США. Для рудого лайна та набраних по пивбарам гегсетів - ця зброя від ракети AIM-120C не відрізняється. Ну ракети і ракети. І "томагавки" реально РАПТОВО почали обговорюватись в одному реченні з словами "надання Україні".
Властивість нинішньої адміністрації в США така, що те, що "обговорюється", завтра, при зміні "повєсточки" може стати раптово ФАКТОМ. І по автодорогах України поїдуть дивовижні машинки з назвою https://ru.wikipedia.org/wiki/Typhon_(%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0) Typhon