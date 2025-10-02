УКР
Новини США відновили обмін розвідданими з Україною
США надаватимуть Україні розвіддані для ударів вглиб Росії по енергетичній інфраструктурі, - WSJ

Сполучені Штати передаватимуть Україні розвідувальну інформацію для ударів ракетами великої дальності по енергетичній інфраструктурі Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американських чиновників.

Видання зазначає, що адміністрація президента Дональда Трампа також розглядає можливість надати Києву потужне озброєння, здатне вражати більше цілей на території РФ.

Раніше Трамп підписав розпорядження, яке дозволяє спецслужбам США та Пентагону допомагати Україні у ціленаведенні. За даними журналістів, новий етап співпраці полегшить удари по нафтопереробних заводах, трубопроводах, електростанціях та іншій інфраструктурі, позбавляючи Кремль прибутків від експорту нафти.

Водночас Вашингтон закликав союзників по НАТО приєднатися до цієї ініціативи.

"Розширений обмін розвідданими з Києвом є свідченням того, що Трамп посилює підтримку України, попри застій у його зусиллях щодо мирних переговорів", - підкреслює WSJ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США зменшать пряму військову допомогу Україні, але залишать доступ до даних розвідки, - Foreign Policy

Нагадаємо, що раніше видання  із посиланням на два джерела писало, що президент США Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Україною американської зброї великої дальності для завдання ударів по території Росії.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю Fox News заявив, що в адміністрації президента США Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.

Також Кіт Келлог повідоми, що Білий дім та безпосередньо президент США не заперечують проти атак України на цілі, що розташовані в глибині Росії.

Згодом Келлог заявив , що його слова про Tomahawk не відображають рішень Вашингтона. Він підкреслив, що ці ракети могли б суттєво вплинути на перебіг війни.

Одна проблемка - влупити потрібно не по прохідній НПЗ, а точно по колоні первинної перегонки. Тоді однією ракетою чи дроном *гаситься* увесь завод. От тут і потрібні точні координати. А бити треба ракетами, бо кацапи обкрутили вже всі НПЗ металевими сітками від дронів.
02.10.2025 06:50 Відповісти
Маячня якась. Всі ті координати можно бачити на гугл-мапі, всі ці об'єкти нерухомі десятиряччями, починаючи від заштатної ПС у Ніжнєй ********** і кінчаючи установкою АВТ на нафтопереробному заводі. І для цього не треба звертатись навіть до естонської розвідки.
Ось ЕЛОУ-АВТ-6 на Рязанському НПЗ - 54°33'50.0"N 39°44'47.3"E, а ось ЕЛОУ-АВТ-3 на тому ж НПЗ - 54°33'54.0"N 39°44'31.9"E, і між ними рівно 300 метрів. Теж саме з будь-яким підприємством, наприклад берем Новомосковський "Азот": ось саме у цій точці знаходиться установка М-300 для виготовлення метанолу, потужністю 150 тис. тон на рік, а ось це 54°05'16.9"N 38°10'51.4"E - установка сінтеза амміака на цьому ж заводі, і так далі... Все це давно всім відомо.
02.10.2025 07:28 Відповісти
Це ні про що. ТЕ саме як казали в РФ - "США каже Україні де наші НПЗ" - та їх видно на гугл картах. Це стаціонарні обєкти нереальної величини, це не танк що змінює положення
02.10.2025 06:30 Відповісти
Ну, судячи з велетенських стовпів вогню, диму та багатоповерховості тих споруд, які горять на десятках НПЗ у сотнях відосів - влучають гарантовано не у "прохідні".

Ну або в засрашці словом "проходная" називають установки ЕЛОУ-АВТ-6/9.

Очевидно, що дрони ЗСУ мають точні, аж до метра, координати найцінніших установок на тих НПЗ. І очевидно, що шкода від декількох дронів по $100тис наноситься на мільярди баксів.

Якщо хтось не розуміє наслідків - для заміни установки ЕЛОУ-АВТ-6 потрібно ... 3 роки принаймні. Це якщо всі керманичі та виконавці будуть з штанів вистрибувати від завзятості при проектуванні, закупівлі, виробництві, постачанні, будівництві, монтажі та пуско-наладочних роботах.

Тож скаменіться, всі "прохідні" на відповідних НПЗ уражені правильно і точно. 38% потужностей - стоять. Почалися перебої з постачаннями дизпалива.
02.10.2025 10:01 Відповісти
пан має свого власного сателіта ?
то може пан є притула ?

.
02.10.2025 08:19 Відповісти
* точні зображення (стан, робота, інтенсивність використання, стан/конфігурація та якість захисних конструкцій) сьогодні на вчора
* історія активності
* періодичність наявності персоналу та взагалі графік роботи
* періодичність ремонтів
* місцезнаходження складів запчастин
* кількість та якість техніки МЧС в регіоні
* кількість та якість комплексів ППО навколо об'єкту та в регіоні загалом

Багато чого можна виявити, якщо в тебе є постійний доступ до супутникової інформації і що оновлюється щогодини. Нічого цього на гугл-мапах п'ятирічної давнини не побачиш. А все це варто знати при прийнятті рішення про включення цілі в чергу на вибиття, наряд засобів ураження, необхідність та конфігурацію заходів прикриття/прориву ППО/відсотка втрат засобів ураження при прориві.

Коротше, Міша, не верзи дурниць.
02.10.2025 10:08 Відповісти
Маячня якась. Всі ті координати можно бачити на гугл-мапі, всі ці об'єкти нерухомі десятиряччями, починаючи від заштатної ПС у Ніжнєй ********** і кінчаючи установкою АВТ на нафтопереробному заводі. І для цього не треба звертатись навіть до естонської розвідки.
Ось ЕЛОУ-АВТ-6 на Рязанському НПЗ - 54°33'50.0"N 39°44'47.3"E, а ось ЕЛОУ-АВТ-3 на тому ж НПЗ - 54°33'54.0"N 39°44'31.9"E, і між ними рівно 300 метрів. Теж саме з будь-яким підприємством, наприклад берем Новомосковський "Азот": ось саме у цій точці знаходиться установка М-300 для виготовлення метанолу, потужністю 150 тис. тон на рік, а ось це 54°05'16.9"N 38°10'51.4"E - установка сінтеза амміака на цьому ж заводі, і так далі... Все це давно всім відомо.
02.10.2025 07:28 Відповісти
установка М-300 тут - 54°05'21.1"N 38°11'25.9"E
02.10.2025 07:49 Відповісти
вам би Штірліцем працювати.
ціни б вам не було

.
02.10.2025 08:21 Відповісти
це все є у відкритому доступі, тому штірліців більше ніж тих цілей.
02.10.2025 09:30 Відповісти
Якщо донаведення відбувається вже на місці, по камерам і машинному зору, то звісно, координати особливо і непотрібні, дуже точні. Але, можливо, потрібні детальні знімки об'єктів, для машинного зору. Розвідка може це все робити, але, можливо, не під тим кутом, який треба. Це точно знають тільки ті, хто вводить завдання і зображення в польотне завдання.
02.10.2025 08:42 Відповісти
на дронах діпстрайку донаведення на термінальнній стадії польоту відбувається з використанням DSMAC і порівняння через оптичну станцію зображень цілі, заванттажених у коп'ютер. Але все одно у систему наведення завантажені і точні GPS-координати цілі.Часто у глибокі ***** каапщини летять дрони без високовартісної DSMAC, бо у тих *****х на кінцевій точці елементарно нема ніяких засобів спуфінга.
02.10.2025 09:27 Відповісти
* точні зображення (стан, робота, інтенсивність використання, стан/конфігурація та якість захисних конструкцій) сьогодні на вчора
* історія активності
* періодичність наявності персоналу та взагалі графік роботи
* періодичність ремонтів
* місцезнаходження складів запчастин
* кількість та якість техніки МЧС в регіоні
* кількість та якість комплексів ППО навколо об'єкту та в регіоні загалом

Багато чого можна виявити, якщо в тебе є постійний доступ до супутникової інформації і що оновлюється щогодини. Нічого цього на гугл-мапах п'ятирічної давнини не побачиш. А все це варто знати при прийнятті рішення про включення цілі в чергу на вибиття, наряд засобів ураження, необхідність та конфігурацію заходів прикриття/прориву ППО/відсотка втрат засобів ураження при прориві.
02.10.2025 10:09 Відповісти
згоден. Але значна кількість цієї інформації отримується від "очей" на місцях, а також з відкритих джерел.
02.10.2025 10:15 Відповісти
Коли мене навчали подібним речам (планування маршрутів, визначення складу нарядів засобів, розрахунок тих довбаних відсотків втрат на ключових точках операції) - ваше відношення викладачі назвали б "єрєсь" і "профанство".

Вибачте, але з точки зору мислення військового (яким я не є - не служив, але навчали) - ви в даному питанні не праві.

PS: якби в України були можливості з утримання "сотень" очей "на місцях" (аби за 2 місяці розхєрачити соютню об'єктів нафто-газо-індустрії), то ця війна давно б скінчилась. Навіть засрашка таких можливостей у цій війні не має. Я впевнений, що таких команд, яка, наприклад, виконала "Павутину" - не одна в ГУР. Але не сотні.
02.10.2025 10:28 Відповісти
ну, припустимо, тоді викладачі не мали уяви, як дистанційно за тисячі кілометрів завербувати і купити за кріпту "очі" на місцях. Часи змінюються, тому деякі речі поки що виглядають як "єрєсь".
І знов таки, об'єкти нафто і газопереробки і перекачувальна інфраструктура не потребує "очей" на місцях, бо на віськових супутникових знімках фаховий спеціаліст легко відрізнить колону АВТ від колони каткрекінгу.
Звісно, з іншими об'єктами, діялність яких відбувається у закритих приміщеннях, отримання інформаії складніше, і тут вже треба мати той масив інформації, який ви перерахували вище.
02.10.2025 10:45 Відповісти
Бла-бла-бла
02.10.2025 08:01 Відповісти
І навіщо про це говорити пкблічно?
02.10.2025 09:19 Відповісти
тому що це маячня якогось баяна панчевського, який хоче смачно їсти і їздити у відпустку на Гаваї.
показати весь коментар
Бо американці збирались про це говорити, а не діяти. Просто шоу, вистава бурхливої діяльності.

Говорять, щоб:
- мєдвєдєв виригнув "ета будєт трєтяя міравая" , а піськов "ета сводіт на нєт діпломатічєскій прогрєс" .
- трамп зможе преспокійно кинути Україну , бо в нього зав'язані руки : не можна допустити третю світову
02.10.2025 10:05 Відповісти
Бо в США і раніше багато чого з того, що стосується зовнішньої політики, було публічне, а зараз, коли при владі руде лайно - і поготів, будь-яка дія/дозвіл/зоборона озвучуються як найпрекрасніші досягнення найвеличнішого рудого лайна.
02.10.2025 10:12 Відповісти
Трамп наш слоняра 💪💪💪
02.10.2025 09:54 Відповісти
Та ні, він тормоз, якому знадобилось 8 місяців президентства (з необмеженим доступом до найточнішої розвідувальної та аналітичної міці найбагатшої держави планети), аби тільки почати усвідомлювати правильні факти і почати "перевзуватись у повітрі" в стилі вагітного слона.

Тож ми просто спостерігаємо "перевзування в повітрі". Чи будуть з цього реальні зиски Україні - очевидно їх буде більше, ніж півроку тому. Чи достатньо їх буде для перемоги над засрашкою - ну, я сумніваюсь.
02.10.2025 10:15 Відповісти
++
02.10.2025 10:16 Відповісти
Згодом Келлог заявив , що його слова про Tomahawk не відображають рішень Вашингтона. Він підкреслив, що ці ракети могли б суттєво вплинути на перебіг війни.

Вчитуюсь у фразу.... шакарно. Ці ракети могла би вплинути на пребіг війни, але ми вам їх не дамо, бо змінювати пербіг війни на користь України не в наших планах. Дякую що сказали це нарешті прямо.
02.10.2025 10:10 Відповісти
Розумієте яка тут річ - попередня адміністрація взагалі не розглядала цей вид зброї як такий, що може навіть випадково обговорюватись в якості "чи не передати Україні". Тобто їхня політика була "гарантовано ні, при будь-яких інсінуаціях".

Нинішня адміністрація - не сприймає "томагавки" як гарантований і невід'ємний атрибут міці "закритого клубу" (США + Великобританія), яким не можна ні з ким ділитись, бо це основа безпеки державності самих США. Для рудого лайна та набраних по пивбарам гегсетів - ця зброя від ракети AIM-120C не відрізняється. Ну ракети і ракети. І "томагавки" реально РАПТОВО почали обговорюватись в одному реченні з словами "надання Україні".

Властивість нинішньої адміністрації в США така, що те, що "обговорюється", завтра, при зміні "повєсточки" може стати раптово ФАКТОМ. І по автодорогах України поїдуть дивовижні машинки з назвою https://ru.wikipedia.org/wiki/Typhon_(%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0) Typhon
02.10.2025 10:20 Відповісти
урря!
02.10.2025 10:15 Відповісти
А ПО ПУТІНУ ТА ЙОГО РОДИЧАМ !!!???
02.10.2025 10:32 Відповісти
 
 