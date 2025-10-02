США надаватимуть Україні розвіддані для ударів вглиб Росії по енергетичній інфраструктурі, - WSJ

Сполучені Штати передаватимуть Україні розвідувальну інформацію для ударів ракетами великої дальності по енергетичній інфраструктурі Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американських чиновників.

Видання зазначає, що адміністрація президента Дональда Трампа також розглядає можливість надати Києву потужне озброєння, здатне вражати більше цілей на території РФ.

Раніше Трамп підписав розпорядження, яке дозволяє спецслужбам США та Пентагону допомагати Україні у ціленаведенні. За даними журналістів, новий етап співпраці полегшить удари по нафтопереробних заводах, трубопроводах, електростанціях та іншій інфраструктурі, позбавляючи Кремль прибутків від експорту нафти.

Водночас Вашингтон закликав союзників по НАТО приєднатися до цієї ініціативи.

"Розширений обмін розвідданими з Києвом є свідченням того, що Трамп посилює підтримку України, попри застій у його зусиллях щодо мирних переговорів", - підкреслює WSJ.

Нагадаємо, що раніше видання із посиланням на два джерела писало, що президент США Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Україною американської зброї великої дальності для завдання ударів по території Росії.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю Fox News заявив, що в адміністрації президента США Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.

Також Кіт Келлог повідоми, що Білий дім та безпосередньо президент США не заперечують проти атак України на цілі, що розташовані в глибині Росії.

Згодом Келлог заявив , що його слова про Tomahawk не відображають рішень Вашингтона. Він підкреслив, що ці ракети могли б суттєво вплинути на перебіг війни.