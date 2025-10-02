США будут предоставлять Украине разведданные для ударов вглубь России по энергетической инфраструктуре, - WSJ

Соединенные Штаты будут передавать Украине разведывательную информацию для ударов ракетами большой дальности по энергетической инфраструктуре России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Издание отмечает, что администрация президента Дональда Трампа также рассматривает возможность предоставить Киеву мощное вооружение, способное поражать больше целей на территории РФ.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Ранее Трамп подписал распоряжение, которое позволяет спецслужбам США и Пентагона помогать Украине в целеуказании. По данным журналистов, новый этап сотрудничества облегчит удары по нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам, электростанциям и другой инфраструктуре, лишая Кремль доходов от экспорта нефти.

В то же время Вашингтон призвал союзников по НАТО присоединиться к этой инициативе.

"Расширенный обмен разведданными с Киевом является свидетельством того, что Трамп усиливает поддержку Украины, несмотря на застой в его усилиях по мирным переговорам", - подчеркивает WSJ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США уменьшат прямую военную помощь Украине, но оставят доступ к данным разведки, - Foreign Policy

Напомним, что ранее издание со ссылкой на два источника писало, что президент США Дональд Трамп сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что он готов снять ограничения на использование Украиной американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что в администрации президента США Дональда Трампа ведут обсуждение о потенциальном предоставлении Украине ракет Tomahawk.

Также Кит Келлог сообщил, что Белый дом и непосредственно президент США не возражают против атак Украины на цели, расположенные в глубине России.

Впоследствии Келлог заявил, что его слова о Tomahawk не отражают решений Вашингтона. Он подчеркнул, что эти ракеты могли бы существенно повлиять на ход войны.