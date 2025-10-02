РУС
Новости США возобновили обмен разведданными с Украиной
2 362 9

США будут предоставлять Украине разведданные для ударов вглубь России по энергетической инфраструктуре, - WSJ

супутник

Соединенные Штаты будут передавать Украине разведывательную информацию для ударов ракетами большой дальности по энергетической инфраструктуре России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Издание отмечает, что администрация президента Дональда Трампа также рассматривает возможность предоставить Киеву мощное вооружение, способное поражать больше целей на территории РФ.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Ранее Трамп подписал распоряжение, которое позволяет спецслужбам США и Пентагона помогать Украине в целеуказании. По данным журналистов, новый этап сотрудничества облегчит удары по нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам, электростанциям и другой инфраструктуре, лишая Кремль доходов от экспорта нефти.

В то же время Вашингтон призвал союзников по НАТО присоединиться к этой инициативе.

"Расширенный обмен разведданными с Киевом является свидетельством того, что Трамп усиливает поддержку Украины, несмотря на застой в его усилиях по мирным переговорам", - подчеркивает WSJ.

США уменьшат прямую военную помощь Украине, но оставят доступ к данным разведки, - Foreign Policy

Напомним, что ранее издание со ссылкой на два источника писало, что президент США Дональд Трамп сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что он готов снять ограничения на использование Украиной американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что в администрации президента США Дональда Трампа ведут обсуждение о потенциальном предоставлении Украине ракет Tomahawk.

Также Кит Келлог сообщил, что Белый дом и непосредственно президент США не возражают против атак Украины на цели, расположенные в глубине России.

Впоследствии Келлог заявил, что его слова о Tomahawk не отражают решений Вашингтона. Он подчеркнул, что эти ракеты могли бы существенно повлиять на ход войны.

Автор: 

разведка (4229) США (27998) Удары по РФ (559)
Це ні про що. ТЕ саме як казали в РФ - "США каже Україні де наші НПЗ" - та їх видно на гугл картах. Це стаціонарні обєкти нереальної величини, це не танк що змінює положення
02.10.2025 06:30 Ответить
02.10.2025 06:30 Ответить
Одна проблемка - влупити потрібно не по прохідній НПЗ, а точно по колоні первинної перегонки. Тоді однією ракетою чи дроном *гаситься* увесь завод. От тут і потрібні точні координати. А бити треба ракетами, бо кацапи обкрутили вже всі НПЗ металевими сітками від дронів.
02.10.2025 06:50 Ответить
02.10.2025 06:50 Ответить
пан має свого власного сателіта ?
то може пан є притула ?

.
02.10.2025 08:19 Ответить
02.10.2025 08:19 Ответить
Маячня якась. Всі ті координати можно бачити на гугл-мапі, всі ці об'єкти нерухомі десятиряччями, починаючи від заштатної ПС у Ніжнєй ********** і кінчаючи установкою АВТ на нафтопереробному заводі. І для цього не треба звертатись навіть до естонської розвідки.
Ось ЕЛОУ-АВТ-6 на Рязанському НПЗ - 54°33'50.0"N 39°44'47.3"E, а ось ЕЛОУ-АВТ-3 на тому ж НПЗ - 54°33'54.0"N 39°44'31.9"E, і між ними рівно 300 метрів. Теж саме з будь-яким підприємством, наприклад берем Новомосковський "Азот": ось саме у цій точці знаходиться установка М-300 для виготовлення метанолу, потужністю 150 тис. тон на рік, а ось це 54°05'16.9"N 38°10'51.4"E - установка сінтеза амміака на цьому ж заводі, і так далі... Все це давно всім відомо.
02.10.2025 07:28 Ответить
02.10.2025 07:28 Ответить
установка М-300 тут - 54°05'21.1"N 38°11'25.9"E
02.10.2025 07:49 Ответить
02.10.2025 07:49 Ответить
вам би Штірліцем працювати.
ціни б вам не було

.
02.10.2025 08:21 Ответить
02.10.2025 08:21 Ответить
Якщо донаведення відбувається вже на місці, по камерам і машинному зору, то звісно, координати особливо і непотрібні, дуже точні. Але, можливо, потрібні детальні знімки об'єктів, для машинного зору. Розвідка може це все робити, але, можливо, не під тим кутом, який треба. Це точно знають тільки ті, хто вводить завдання і зображення в польотне завдання.
02.10.2025 08:42 Ответить
02.10.2025 08:42 Ответить
Бла-бла-бла
02.10.2025 08:01 Ответить
02.10.2025 08:01 Ответить
І навіщо про це говорити пкблічно?
02.10.2025 09:19 Ответить
02.10.2025 09:19 Ответить
 
 