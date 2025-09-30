Слова о возможном предоставлении Украине крылатых ракет Tomahawk не отражают внутренних решений в Вашингтоне, - Келлог

Спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что его слова о Tomahawk не отражают решений Вашингтона. Он подчеркнул, что эти ракеты могли бы существенно повлиять на ход войны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом Келлог заявил во время выступления на Варшавском форуме по безопасности.

Он подчеркнул, что говорил только о публичных заявлениях по этому вопросу и не владеет внутренней информацией о процессе принятия решений.

Вместе с тем Келлог подчеркнул значение Tomahawk, назвав их "очень передовой ракетной системой", способной "изменить динамику любого военного конфликта" и добавить "уровень неопределенности" благодаря своим возможностям.

Напомним, что ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на два источника писало, что президент США Дональд Трамп сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что он готов снять ограничения на использование Украиной американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что в администрации президента США Дональда Трампа ведут обсуждение о потенциальном предоставлении Украине ракет Tomahawk.

Также Келлог заявил, что Белый дом и непосредственно президент США не возражают против атак Украины на цели, расположенные в глубине России.