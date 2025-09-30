РУС
Новости Ракеты Tomahawk для Украины
Слова о возможном предоставлении Украине крылатых ракет Tomahawk не отражают внутренних решений в Вашингтоне, - Келлог

В США опровергли решение о передаче Украине ракет Tomahawk

Спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что его слова о Tomahawk не отражают решений Вашингтона. Он подчеркнул, что эти ракеты могли бы существенно повлиять на ход войны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом Келлог заявил во время выступления на Варшавском форуме по безопасности.

Он подчеркнул, что говорил только о публичных заявлениях по этому вопросу и не владеет внутренней информацией о процессе принятия решений.

Вместе с тем Келлог подчеркнул значение Tomahawk, назвав их "очень передовой ракетной системой", способной "изменить динамику любого военного конфликта" и добавить "уровень неопределенности" благодаря своим возможностям.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кремль анализирует возможную передачу Украине ракет Tomahawk, - Песков. ВИДЕО

Напомним, что ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на два источника писало, что президент США Дональд Трамп сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что он готов снять ограничения на использование Украиной американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что в администрации президента США Дональда Трампа ведут обсуждение о потенциальном предоставлении Украине ракет Tomahawk.

Также Келлог заявил, что Белый дом и непосредственно президент США не возражают против атак Украины на цели, расположенные в глубине России.

ракеты (3732) США (27983) Келлог Кит (233)
Відстань від слів до справи у Трампа це вічність!!
Україна не може «дарувати літаки» Трампу, як це зробили особи з Катару!!!
30.09.2025 12:09 Ответить
30.09.2025 12:10 Ответить
Чекаєм перевиборів в США, а також Залужного президента і все піде як по маслу , московвю і її чекістів треба розйобувати рано чи пізно не може це тривати десятиліттями .
Зеленськи зі своєю зграєю по зрозумвлим причинам нездатен на це об"єктивно
30.09.2025 12:14 Ответить
Украина - исторический палач империи (С)
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4323016.html
30.09.2025 12:14 Ответить
Іноді вони брешуть щоб підтримати Україну, іноді щоб налякати рашку. Результат завжди один, тупий *******.
30.09.2025 12:16 Ответить
Чого і варто було очікувати. Тому що навіть якби американці нам дали ті Томагавки - нам нема куди було би їх ставити тому що це ракети донедавна виключно морського базування.
30.09.2025 12:19 Ответить
Скучные демократы никогда бы не дали. У них "голос разума". А импульсивный завоеватель Гренландии может.
30.09.2025 12:23 Ответить
Короче, целый спецпредставитель США чешет языком, как бабушки возле подъезда.
30.09.2025 12:21 Ответить
Зараз не дають, бо ще є багато живого ресурсу, можна й без ракет героїчно стримувати навалу орків. А коли ресурс закінчуватиметься, то й не буде сенсу давати, бо це однаково нічого не змінить. Воно не тільки для томагавків актуально)
30.09.2025 12:22 Ответить
Донні в ах.....є! Ляпнув просто так бездумно, а воно он як повернулось...
30.09.2025 12:24 Ответить
 
 