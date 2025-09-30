Слова щодо можливого надання Україні крилатих ракет Tomahawk не відображають внутрішніх рішень у Вашингтоні, - Келлог

Спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що його слова про Tomahawk не відображають рішень Вашингтона. Він підкреслив, що ці ракети могли б суттєво вплинути на перебіг війни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це Келлог заявив під час виступу на Варшавському безпековому форумі.

Він наголосив що говорив лише про публічні заяви з цього питання і не володіє внутрішньою інформацією про процес ухвалення рішень.

Разом із тим Келлог підкреслив значення Tomahawk, назвавши їх "дуже передовою ракетною системою", здатною "змінити динаміку будь-якого військового конфлікту" та додати "рівень невизначеності" завдяки своїм можливостям.

Нагадаємо, що раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на два джерела писало, що президент США Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Україною американської зброї великої дальності для завдання ударів по території Росії.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю Fox News заявив, що в адміністрації президента США Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.

Також Келлог заявив, що Білий дім та безпосередньо президент США не заперечують проти атак України на цілі, що розташовані в глибині Росії.