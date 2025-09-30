УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12472 відвідувача онлайн
Новини Ракети Tomahawk для України
2 318 26

Слова щодо можливого надання Україні крилатих ракет Tomahawk не відображають внутрішніх рішень у Вашингтоні, - Келлог

У США спростували рішення про передачу Україні ракет Tomahawk

Спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що його слова про Tomahawk не відображають рішень Вашингтона. Він підкреслив, що ці ракети могли б суттєво вплинути на перебіг війни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це Келлог заявив під час виступу на Варшавському безпековому форумі.

Він наголосив що говорив лише про публічні заяви з цього питання і не володіє внутрішньою інформацією про процес ухвалення рішень.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Разом із тим Келлог підкреслив значення Tomahawk, назвавши їх "дуже передовою ракетною системою", здатною "змінити динаміку будь-якого військового конфлікту" та додати "рівень невизначеності" завдяки своїм можливостям.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кремль аналізує можливу передачу Україні ракет Tomahawk, - Пєсков. ВIДЕО

Нагадаємо, що раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на два джерела писало, що президент США Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Україною американської зброї великої дальності для завдання ударів по території Росії.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю Fox News заявив, що в адміністрації президента США Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.

Також Келлог заявив, що Білий дім та безпосередньо президент США не заперечують проти атак України на цілі, що розташовані в глибині Росії.

Автор: 

ракети (4193) США (24417) Келлог Кіт (235)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Сага про Томагавк це американізована версія драми про Таурус.
показати весь коментар
30.09.2025 12:34 Відповісти
+6
показати весь коментар
30.09.2025 12:10 Відповісти
+4
Іноді вони брешуть щоб підтримати Україну, іноді щоб налякати рашку. Результат завжди один, тупий *******.
показати весь коментар
30.09.2025 12:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Відстань від слів до справи у Трампа це вічність!!
Україна не може «дарувати літаки» Трампу, як це зробили особи з Катару!!!
показати весь коментар
30.09.2025 12:09 Відповісти
Можна подарувати недобудовану "Мрію-2".
показати весь коментар
30.09.2025 13:08 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2025 12:10 Відповісти
Чекаєм перевиборів в США, а також Залужного президента і все піде як по маслу , московвю і її чекістів треба розйобувати рано чи пізно не може це тривати десятиліттями .
Зеленськи зі своєю зграєю по зрозумвлим причинам нездатен на це об"єктивно
показати весь коментар
30.09.2025 12:14 Відповісти
І що зміниться? Трамп ********** свого сина в президенти.
показати весь коментар
30.09.2025 13:10 Відповісти
Украина - исторический палач империи (С)
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4323016.html
показати весь коментар
30.09.2025 12:14 Відповісти
Іноді вони брешуть щоб підтримати Україну, іноді щоб налякати рашку. Результат завжди один, тупий *******.
показати весь коментар
30.09.2025 12:16 Відповісти
Чого і варто було очікувати. Тому що навіть якби американці нам дали ті Томагавки - нам нема куди було би їх ставити тому що це ракети донедавна виключно морського базування.
показати весь коментар
30.09.2025 12:19 Відповісти
Скучные демократы никогда бы не дали. У них "голос разума". А импульсивный завоеватель Гренландии может.
показати весь коментар
30.09.2025 12:23 Відповісти
Da net , imeitsa i nadzemnie puskavie ustanovki . Tipa ih v devenostih unichtozili , no eta ni tochna . Kak znaiem , v Ukrainskih shahtah iesho ni to nahadili ...
показати весь коментар
30.09.2025 12:39 Відповісти
Наземні пускові контейнерні установки TEL було знято з озброєння та знищено до 1991 року.
показати весь коментар
30.09.2025 13:13 Відповісти
Znaiu , no ni vsio tak adnoznachno ....
показати весь коментар
30.09.2025 14:12 Відповісти
Хай дають, а потім і підводні човни і надводні кораблі.
показати весь коментар
30.09.2025 13:15 Відповісти
Короче, целый спецпредставитель США чешет языком, как бабушки возле подъезда.
показати весь коментар
30.09.2025 12:21 Відповісти
Зараз не дають, бо ще є багато живого ресурсу, можна й без ракет героїчно стримувати навалу орків. А коли ресурс закінчуватиметься, то й не буде сенсу давати, бо це однаково нічого не змінить. Воно не тільки для томагавків актуально)
показати весь коментар
30.09.2025 12:22 Відповісти
Ну дадуть, а як ти їх запускати будеш? З рогатки?
показати весь коментар
30.09.2025 13:16 Відповісти
Ну томагавки не дадуть, бо нема з чого запускати. Ну тауруси не дадуть, бо мало зробили. Ну санкції по крапельці, бо не підготувалися. Ну й так далі, й так далі. Суть не конкретно в томагавках, а в цілому в "союзницькій" стратегії.
показати весь коментар
30.09.2025 13:23 Відповісти
Донні в ах.....є! Ляпнув просто так бездумно, а воно он як повернулось...
показати весь коментар
30.09.2025 12:24 Відповісти
Сага про Томагавк це американізована версія драми про Таурус.
показати весь коментар
30.09.2025 12:34 Відповісти
+100500!
показати весь коментар
30.09.2025 12:55 Відповісти
Та не потрібні нам ті "Томагавки", наш Лідор Всесвіту, Місяця і Сонця створив чудо ракету - "Фламінго", яка летить далі, несе тони боєзаряду і ніхто її не може відшуками.
показати весь коментар
30.09.2025 13:00 Відповісти
Тому що двигунів для виробництва немає.
показати весь коментар
30.09.2025 13:18 Відповісти
Та хто б сумнівався 😂 що це чистий 3.14здьошшш
показати весь коментар
30.09.2025 13:02 Відповісти
ПАтріоти вже розбили томахоками москву, у вологих мріях.
показати весь коментар
30.09.2025 13:07 Відповісти
с самого початку цієї хвилі було зрозуміло, що про томагавки -це пізде..ж і провокація. Питання: кому і навіщо це потрібно?
показати весь коментар
30.09.2025 13:36 Відповісти
 
 