Кремль аналізує можливу передачу Україні ракет Tomahawk, - Пєсков. ВIДЕО

У Москві заявили, що аналізують інформацію про можливу поставку далекобійних ракет Tomahawk Україні та визначають потенційні загрози для Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова.

За словами Пєскова, у Кремлі чули про слова спецпредставника президента США Кіта Келлога щодо можливості передачі Києву ракет Tomahawk. Речник заявив, що "повідомлення про такі постачання аналізуються".

Пєсков додав, що Росія формує позицію, щоб зрозуміти, "хто буде залучений у процес - українські чи американські військові". На запитання пропагандиста про можливу відповідь Москви він ухилився від прямої відповіді.

Речник Путіна також зазначив, що наразі немає "панацеї, яка може змінити ситуацію на фронті для України".

Нагадаємо, що раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на два джерела писало, що президент США Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Україною американської зброї великої дальності для завдання ударів по території Росії.

