2 747 32

Кремль аналізує можливу передачу Україні ракет Tomahawk, - Пєсков. ВIДЕО

У Москві заявили, що аналізують інформацію про можливу поставку далекобійних ракет Tomahawk Україні та визначають потенційні загрози для Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова.

За словами Пєскова, у Кремлі чули про слова спецпредставника президента США Кіта Келлога щодо можливості передачі Києву ракет Tomahawk. Речник заявив, що "повідомлення про такі постачання аналізуються".

Пєсков додав, що Росія формує позицію, щоб зрозуміти, "хто буде залучений у процес - українські чи американські військові". На запитання пропагандиста про можливу відповідь Москви він ухилився від прямої відповіді.

Речник Путіна також зазначив, що наразі немає "панацеї, яка може змінити ситуацію на фронті для України".

Нагадаємо, що раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на два джерела писало, що президент США Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Україною американської зброї великої дальності для завдання ударів по території Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Венс: США розглядають передачу ракет Tomahawk Україні, остаточне рішення за Трампом

зброя (7749) Пєсков Дмитро (1762) ракети (4191)
Топ коментарі
+8
Аналізує і затарюється памперсами
29.09.2025 14:43 Відповісти
+6
Кацапи, заспокойтеся. Навіщо нам ті слабенькі "Томагавки", коли ми виготовили у великій секретності вже сотні ракет "Фламінго", які летять до 3-х тисяч кілометрів, дуже низенько, тихенько, що їх не бачить жодна система ППО. Вони є, але їх ніхто не бачив. А ще в нас є 3 тисячі балістичних ракет. Тремтіть кацапи, Боневтік слів на вітер не кидає, десь ось-ось влупить по містах і заводах.
29.09.2025 14:49 Відповісти
+5
анализировать надо будет после того как прилетит,по мособласти
29.09.2025 14:45 Відповісти
Аналізує і затарюється памперсами
29.09.2025 14:43 Відповісти
думає де найближчий підвал
29.09.2025 14:47 Відповісти
А аналізи беруть з чумадана *****
29.09.2025 15:06 Відповісти
Він уже обісьцявся і здав сечу на аналізи?
29.09.2025 15:07 Відповісти
анализировать надо будет после того как прилетит,по мособласти
29.09.2025 14:45 Відповісти
Що ти можеш аналізувати,сучий потрох.Твоє діло підтаскувати пуйлу і відтаскувати.Ще шайби виймати.
29.09.2025 14:48 Відповісти
Чумадан?
29.09.2025 15:13 Відповісти
Кацапи, заспокойтеся. Навіщо нам ті слабенькі "Томагавки", коли ми виготовили у великій секретності вже сотні ракет "Фламінго", які летять до 3-х тисяч кілометрів, дуже низенько, тихенько, що їх не бачить жодна система ППО. Вони є, але їх ніхто не бачив. А ще в нас є 3 тисячі балістичних ракет. Тремтіть кацапи, Боневтік слів на вітер не кидає, десь ось-ось влупить по містах і заводах.
29.09.2025 14:49 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/29/8000360/ фото ВМС: Російську "Електродеталь" уразив український "Нептун"
29.09.2025 14:51 Відповісти
Як добре, що отой "барига" зробив з 2014 і до 2019 року ракети "Нептун". А де ракета Боневтіка Потужно-Брехливого "Фламінго"?
29.09.2025 14:58 Відповісти
сказав буде в лютому , якщо гроші знайде
29.09.2025 15:00 Відповісти
А що ті гроші шукати - обрубати руки міндічам, чернишовим, шурмам і собі. Порошенко якось без західної допомоги, під час ембарго створив з командою не одну, а декілька ракет, які слугориги закатали в асфальт.
29.09.2025 15:02 Відповісти
Президент наголосив, що "до грудня ми матимемо більше таких ракет".
https://forbes.ua/news/ukraina-planue-rozpochati-masove-virobnitstvo-dalekobiynikh-raket-flamingo-do-kintsya-roku-zelenskiy-foto-21082025-32119
29.09.2025 15:05 Відповісти
Згадав анекдот:
Потрапили американець, англієць та укринець на острів до канібалів.
Канібали кажуть, хто назве найбільше число, яке ми не знаємо, того залишимо в живих.
Американець каже: гугол. Канібали кажуть: знаємо. З'їли американця.
Англієць - гуголплекс. Канібали кажуть: знаємо. З'їли англійця.
Українець каже: *****.
Канібали думали, думали, дістали калькулятор, рахували, рахували.
Канібали кажуть: не знаємо такого числа. Ми тебе не з'їмо, тільки скажи, що це за число.
Українець відповідає: ***** це коли рахувати від цієї пальми і до ****** матері.
Так і "Фламінго" у нас стількі ж.
29.09.2025 15:18 Відповісти
ііііііііііі???? Коли анонсували довгий Нептун???
29.09.2025 15:32 Відповісти
Для вимірювання потужності балаболістичних ракет ще навіть не вигадано шкалу.
Оце незламна міць! 💪
29.09.2025 14:56 Відповісти
Хєр їх дадуть..але пєсков хай робить аналіз ємності валізи *****
29.09.2025 14:51 Відповісти
і хер дадуть і Томагавки дадуть
29.09.2025 14:54 Відповісти
Як тут нещодавно хтось влучно підмітив, якщо не дадуть "томагавки", ми продовжимо застосовувати "вовагавки". Їх у нас нескінченний запас.
29.09.2025 14:59 Відповісти
Аналізуй не аналізуй, все одно отримаєш буй!
29.09.2025 14:53 Відповісти
29.09.2025 14:55 Відповісти
аналізуй не аналізуй всеодно получиш буй, тобто томагавк
29.09.2025 14:57 Відповісти
💥Нафтобаза в Феодосії «прикурила» до стану потужної пожежі та чорного стовпу диму - повідомляється, що до цього над окупованим півостровом пролітали наші пташки
29.09.2025 14:58 Відповісти
Сфінктер-аналізаторами...
29.09.2025 15:11 Відповісти
анализировать будешь после разй заводов куда вбухали кучу бабла
29.09.2025 15:12 Відповісти
Схоже на понти..ці Tomahawk
29.09.2025 15:14 Відповісти
а скільки шороху на Немитій
29.09.2025 15:15 Відповісти
Україна може застосовувати таку ж зброю якою орда била по Україні.
І томагавки чи чагарники ніяк не виходять за ці рамки. Також літаки ДРЛС та винищувачі пятого покоління і бомбардувальники Б-52.
Нічого там піськову щось коментувати.
29.09.2025 15:18 Відповісти
"Кремль анализирует возможную передачу Украине ракет Tomahawk"
Пусть они лучше анализируют свои испажения после того как Томагавки будут уничтожать их НПЗ, ТЭЦ, военные заводы и прочую расейскую шваль..
29.09.2025 15:23 Відповісти
Вiдiш лi, кремлядь аналiзуе... товпоiоп. А шо вам, дибiлам-злидарям залишаеться робити. ЗЫ... Вангую, пiсля таких аналiзiв, Ви заспiваете iнших спiванок (старые, забытые слова на пыльной полке, як i Кен Хенслi cпiвав))), тiльки про мы наш, мы новый мiр построiм... Але ж бо, то вже буде iнша iсторiя. Та й iншi вже кацапи будуть лазаря спiвати, щойно пiсля перевзувачки, одним словом, кацапи , мужайтесь, то лi iстчьо буде.
29.09.2025 15:29 Відповісти
Так, аналізувати можна скільки завгодно, Розмовляти, обговорювати теж. У цьому Зеленський і Трамп схожі, і на цьому вони зійшлися і зблизилися: Побазікати,зайнятись популізмом, наообіцяти неможливе, створити імітацію кипучоі діяльності і метушні, а потім знайти винного і крайнього у тому чому ці обіцянки не здійснілися, або наобіцяти щось інше і нове щоб всі забули про попередне. Так і з цими Томагавками, Це не щось інше як пилюка у очі своєму лекторату, У Зеленського своєму, а у Трампа своєму, Трамп хоче показати що він не тільки мякий і поступливий миротворець а й войовничий і суровий мачо, а Зеленський хоче відвернути увагу від відсутньості розпіарених і наобіцяних ім далекобійних ракет та дронів.... Щоб потім звинуватити того ж Трампа що не дав нам тих Томагавків, і переключити увагу на нього чому ми не бємо у вглиб росіі далекобійними ракетами.... Бо всі ,хто більш-менш ознайомлений з темою знає, що для запуску цих Томгавків потрібно мати або підводні човни і кораблі, або стратегічні бомбардувальники, Ні того ні другого в нас немає. Наземні системи запуску самі американці тільки нещодавно запровадили і мають самі тільки дві батареі по 4 пускові установки кожна. Тобто щоб вони іх нам дали-вирогідність майже нульова. Так тоді про що розмова? Розмови заради розмов?
29.09.2025 15:31 Відповісти
 
 