Кремль аналізує можливу передачу Україні ракет Tomahawk, - Пєсков. ВIДЕО
У Москві заявили, що аналізують інформацію про можливу поставку далекобійних ракет Tomahawk Україні та визначають потенційні загрози для Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова.
За словами Пєскова, у Кремлі чули про слова спецпредставника президента США Кіта Келлога щодо можливості передачі Києву ракет Tomahawk. Речник заявив, що "повідомлення про такі постачання аналізуються".
Пєсков додав, що Росія формує позицію, щоб зрозуміти, "хто буде залучений у процес - українські чи американські військові". На запитання пропагандиста про можливу відповідь Москви він ухилився від прямої відповіді.
Речник Путіна також зазначив, що наразі немає "панацеї, яка може змінити ситуацію на фронті для України".
Нагадаємо, що раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на два джерела писало, що президент США Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Україною американської зброї великої дальності для завдання ударів по території Росії.
Потрапили американець, англієць та укринець на острів до канібалів.
Канібали кажуть, хто назве найбільше число, яке ми не знаємо, того залишимо в живих.
Американець каже: гугол. Канібали кажуть: знаємо. З'їли американця.
Англієць - гуголплекс. Канібали кажуть: знаємо. З'їли англійця.
Українець каже: *****.
Канібали думали, думали, дістали калькулятор, рахували, рахували.
Канібали кажуть: не знаємо такого числа. Ми тебе не з'їмо, тільки скажи, що це за число.
Українець відповідає: ***** це коли рахувати від цієї пальми і до ****** матері.
Так і "Фламінго" у нас стількі ж.
Оце незламна міць! 💪
І томагавки чи чагарники ніяк не виходять за ці рамки. Також літаки ДРЛС та винищувачі пятого покоління і бомбардувальники Б-52.
Нічого там піськову щось коментувати.
Пусть они лучше анализируют свои испажения после того как Томагавки будут уничтожать их НПЗ, ТЭЦ, военные заводы и прочую расейскую шваль..