Кремль анализирует возможную передачу Украине ракет Tomahawk, - Песков. ВИДЕО

В Москве заявили, что анализируют информацию о возможной поставке дальнобойных ракет Tomahawk Украине и определяют потенциальные угрозы для России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, в Кремле слышали о словах спецпредставителя президента США Кита Келлога о возможности передачи Киеву ракет Tomahawk. Спикер заявил, что "сообщения о таких поставках анализируются".

Песков добавил, что Россия формирует позицию, чтобы понять, "кто будет вовлечен в процесс - украинские или американские военные". На вопрос пропагандиста о возможном ответе Москвы он уклонился от прямого ответа.

Представитель Путина также отметил, что пока нет "панацеи, которая может изменить ситуацию на фронте для Украины".

Напомним, что ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на два источника писало, что президент США Дональд Трамп сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что он готов снять ограничения на использование Украиной американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вэнс: США рассматривают передачу ракет Tomahawk Украине, окончательное решение за Трампом

Аналізує і затарюється памперсами
29.09.2025 14:43 Ответить
думає де найближчий підвал
29.09.2025 14:47 Ответить
анализировать надо будет после того как прилетит,по мособласти
29.09.2025 14:45 Ответить
Що ти можеш аналізувати,сучий потрох.Твоє діло підтаскувати пуйлу і відтаскувати.Ще шайби виймати.
29.09.2025 14:48 Ответить
Кацапи, заспокойтеся. Навіщо нам ті слабенькі "Томагавки", коли ми виготовили у великій секретності вже сотні ракет "Фламінго", які летять до 3-х тисяч кілометрів, дуже низенько, тихенько, що їх не бачить жодна система ППО. Вони є, але їх ніхто не бачив. А ще в нас є 3 тисячі балістичних ракет. Тремтіть кацапи, Боневтік слів на вітер не кидає, десь ось-ось влупить по містах і заводах.
29.09.2025 14:49 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/29/8000360/ фото ВМС: Російську "Електродеталь" уразив український "Нептун"
29.09.2025 14:51 Ответить
Як добре, що отой "барига" зробив з 2014 і до 2019 року ракети "Нептун". А де ракета Боневтіка Потужно-Брехливого "Фламінго"?
29.09.2025 14:58 Ответить
сказав буде в лютому , якщо гроші знайде
29.09.2025 15:00 Ответить
Для вимірювання потужності балаболістичних ракет ще навіть не вигадано шкалу.
Оце незламна міць! 💪
29.09.2025 14:56 Ответить
Хєр їх дадуть..але пєсков хай робить аналіз ємності валізи *****
29.09.2025 14:51 Ответить
і хер дадуть і Томагавки дадуть
29.09.2025 14:54 Ответить
Як тут нещодавно хтось влучно підмітив, якщо не дадуть "томагавки", ми продовжимо застосовувати "вовагавки". Їх у нас нескінченний запас.
29.09.2025 14:59 Ответить
Аналізуй не аналізуй, все одно отримаєш буй!
29.09.2025 14:53 Ответить
29.09.2025 14:55 Ответить
аналізуй не аналізуй всеодно получиш буй, тобто томагавк
29.09.2025 14:57 Ответить
💥Нафтобаза в Феодосії «прикурила» до стану потужної пожежі та чорного стовпу диму - повідомляється, що до цього над окупованим півостровом пролітали наші пташки
29.09.2025 14:58 Ответить
 
 