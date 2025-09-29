Кремль анализирует возможную передачу Украине ракет Tomahawk, - Песков. ВИДЕО

В Москве заявили, что анализируют информацию о возможной поставке дальнобойных ракет Tomahawk Украине и определяют потенциальные угрозы для России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, в Кремле слышали о словах спецпредставителя президента США Кита Келлога о возможности передачи Киеву ракет Tomahawk. Спикер заявил, что "сообщения о таких поставках анализируются".

Песков добавил, что Россия формирует позицию, чтобы понять, "кто будет вовлечен в процесс - украинские или американские военные". На вопрос пропагандиста о возможном ответе Москвы он уклонился от прямого ответа.

Представитель Путина также отметил, что пока нет "панацеи, которая может изменить ситуацию на фронте для Украины".

Напомним, что ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на два источника писало, что президент США Дональд Трамп сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что он готов снять ограничения на использование Украиной американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.

