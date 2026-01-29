Европа может обеспечить Украину разведданными без США за несколько месяцев, - FT

Европейские страны готовы за несколько месяцев компенсировать американские разведывательные данные для Украины в случае отказа США от предоставления таких данных.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Участие США в украинском вопросе

По данным издания, с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом участие США в украинском вопросе было одним из главных приоритетов для европейских лидеров. К тому же даже ценой американских пошлин на товары из ЕС летом 2025 года без соответствующих мер.

По данным источников, если США покинут Киев, то это станет тяжелым ударом для истощенной украинской армии и только подтолкнет российского диктатора Владимира Путина к достижению своей максималистской цели - подчинению Украины.

Уход США - не настолько критичен

Однако пока последствия ухода США окажутся не столь критичными, как казалось год назад, когда администрация Трампа на небольшой промежуток времени приостановила обмен разведывательной информацией и поставки оружия.

По словам украинских и европейских чиновников, в тот момент подключились другие союзники, используя собственные ресурсы. Кроме того, в январе 2026 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что теперь его страна предоставляет Украине две трети разведывательной информации.

"Зависимость Украины от американской разведки может быть значительно снижена в течение нескольких месяцев", - заявил западный чиновник.