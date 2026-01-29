РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9313 посетителей онлайн
Новости Альтернатива разведданным США США возобновили обмен разведданными с Украиной Разведанные Украине от Европы
3 127 12

Европа может обеспечить Украину разведданными без США за несколько месяцев, - FT

разведданные от США

Европейские страны готовы за несколько месяцев компенсировать американские разведывательные данные для Украины в случае отказа США от предоставления таких данных.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Участие США в украинском вопросе

По данным издания, с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом участие США в украинском вопросе было одним из главных приоритетов для европейских лидеров. К тому же даже ценой американских пошлин на товары из ЕС летом 2025 года без соответствующих мер.

По данным источников, если США покинут Киев, то это станет тяжелым ударом для истощенной украинской армии и только подтолкнет российского диктатора Владимира Путина к достижению своей максималистской цели - подчинению Украины.

Читайте: В Европе ищут альтернативу в случае прекращения обмена разведданными США с Украиной

Уход США - не настолько критичен

Однако пока последствия ухода США окажутся не столь критичными, как казалось год назад, когда администрация Трампа на небольшой промежуток времени приостановила обмен разведывательной информацией и поставки оружия.

По словам украинских и европейских чиновников, в тот момент подключились другие союзники, используя собственные ресурсы. Кроме того, в январе 2026 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что теперь его страна предоставляет Украине две трети разведывательной информации.

Читайте также: США будут предоставлять Украине разведданные для ударов вглубь России по энергетической инфраструктуре, - WSJ

"Зависимость Украины от американской разведки может быть значительно снижена в течение нескольких месяцев", - заявил западный чиновник.

Автор: 

Европа (2382) разведка (4181) США (29342)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Нехай руда сволота розвідує місця на дупі ***** які ще не поцілував.
показать весь комментарий
29.01.2026 08:07 Ответить
+4
А вдруг кацапи сприймуть це як агресію і ***** нападзьот?
показать весь комментарий
29.01.2026 08:42 Ответить
+3
Може бути знижена а може не бути - новина ніпрощо, бабця надвоє гадала. І коли мине кілька місяців і Європа не забезпечить - на яких мальдівах тоді шукати цього чиновника?
показать весь комментарий
29.01.2026 08:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Може бути знижена а може не бути - новина ніпрощо, бабця надвоє гадала. І коли мине кілька місяців і Європа не забезпечить - на яких мальдівах тоді шукати цього чиновника?
показать весь комментарий
29.01.2026 08:07 Ответить
Не треба скиглити.
показать весь комментарий
29.01.2026 08:08 Ответить
Нехай руда сволота розвідує місця на дупі ***** які ще не поцілував.
показать весь комментарий
29.01.2026 08:07 Ответить
Розвідку США найпотужніша розвідку в світі. І по ресурсам і по ефективності.
показать весь комментарий
29.01.2026 08:14 Ответить
Все европа здатна але потім колись
Не так швидко, треба пройти процедури, дірективи, консорціуми побудувати і не забути на серпневі відпустки.
показать весь комментарий
29.01.2026 08:24 Ответить
А вдруг кацапи сприймуть це як агресію і ***** нападзьот?
показать весь комментарий
29.01.2026 08:42 Ответить
Ні, а вдруг твій сланяра 🤙заборонить надавати розвіддані, а на них тарифи ввєдьот.
показать весь комментарий
29.01.2026 09:12 Ответить
В Європи в рази менше супутників,чи навіть в десятки разів.За Старлінки подібне говорили.
показать весь комментарий
29.01.2026 08:47 Ответить
Чого це вони про це заговорили? А мабуть тому, що руда абізяна хоче позбавити нас розвідданих, щоб допомогти своєму другу педофілу нас знищити.
показать весь комментарий
29.01.2026 09:09 Ответить
також так подумав...
показать весь комментарий
29.01.2026 09:32 Ответить
З а адміністрації трампа розвіддані треба розглядати не тільки як такі, а і як можливо дезінформативні. Наші вже пробували декілька разів підкинути американській розвідці дезу, так вона одразу зʼявлялась у рускіх.
показать весь комментарий
29.01.2026 09:32 Ответить
американська "туфта" про гарантії безпеки для України включає в тому числі і американські розвіддані.а тому європейці і хочуть післати накуй американців з такими їхніми гарантіями...
показать весь комментарий
29.01.2026 09:53 Ответить
 
 